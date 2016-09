Fortsetter med 0-rente i Europa

Det besluttet styret i Den Europeiske sentralbanken (ESB) torsdag.

Markedets spenning er knyttet til sentralbanksjef Mario Draghis pressekonferanse der han skal presentere prognoser for vekst og renter, samt hva slags effekt man mener Storbritannias farvel til EU-medlemskapet vil ha på den europeiske økonomien.

Sentralbanken besluttet også å fortsette dagens program for kvantitative lettelser, som er et tiltak for å øke pengemengden. I dag kjøpes obligasjoner for 80 milliarder euro i måneden. Ifølge Reuters vil dette bli videreført fram til mars 2017.