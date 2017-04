Frps Keshvari: «Har man råd til å sende tusenvis av kroner ut av landet, bør man i alle fall ikke spørre om mer penger fra staten»

– De innvandrerne som er øverst på hjemsending er også øverst i fattigdom. Samtidig ser vi et engasjement for at den offentlige støtten til dem bør øke. Dette blir absurd, sier Frps innvandringspolitiske talsperson Mazyar Keshvari om Aftenpostens sak om hvordan innvandrergrupper med lavest inntekt sender mest penger hjem.

Han fortsetter:

– Å prioritere å sende penger til opprinnelseslandet, i stedet for å bruke pengene på barn og familie, er uklokt og hemmer integreringen, sier han.

Aftenposten har sett på hjemsending av penger og familienes inntekter:

Bør ikke be om mer støtte

Keshvari er opptatt av det som skjer i Norge.

– Vi hører stadig vekk om innvandrerbarn som faller utenfor fordi foreldrene ikke har råd til å være med i idrettslag, bursdager, klasseturer og lignende. Det er sørgelig og ikke etter intensjonen om disse barna holdes utenfor aktiviteter, fordi foreldrene prioriterer å sende penger til opprinnelseslandet i stedet, sier han.

Keshvari mener både somaliere og politikere bør tenke på dette, før de tar til orde for større og flere økonomiske overføringer.

– Å argumentere for økte økonomiske overføringer så lenge store summer sendes ut av landet, er ikke en troverdig løsning, sier han.

– Bør dette få noen konsekvenser for reglene for offentlige stønader?

– Har man råd til å sende tusenvis av kroner ut av landet, bør man i alle fall ikke spørre om mer penger fra staten, sier han.

Han mener de som sender penger bør ansvarliggjøres i større grad.

– Samfunnet bør ta til etterretning at deres økonomisk uføre delvis er selvforskyldt, sier han.

Skatten betaler bistanden

Keshvari vil ikke legge seg opp i pengebruken til dem som jobber, men sier det er «svært betenkelig» dersom de som lever på overføringer fra staten sender penger ut av landet.

Han mener statlig bistand tar seg av Norges forpliktelser overfor fattige land.

– Ingen som bor i Norge og betaler skatt bør føle at de må gi mer til veldedighet av egen lomme. Den biten er godt ivaretatt over skatteseddelen, sier han.