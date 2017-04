Full frifinnelse for alle de tiltalte i Saab-saken

– Jeg er ekstremt takknemlig og lykkelig for at vi alle ble frikjent for alt. Det ble nøyaktig som jeg forutså, sier Saabs tidligere styreleder Victor Muller på telefon fra sitt hjem i Mallorca til den svenske næringslivsavisen Dagens Industri.

Vänersborg tingrett frikjente de syv som var tiltalt for grove økonomiske lovbrudd i forkant av Saabs konkurs i 2011 - den største i svensk næringslivshistorie.

Totalt sto syv personer på tiltalebenken. Styreleder Muller, administrerende direktør Jan Åke Jonsson og sjefjuristen Kristina Geers – som i følge styremøtene var de øverste ansvarlige. I tillegg to revisorer, en annen jurist og en annen direktør.

Fakta: HVA SKJEDDE EGENTLIG MED SAAB ETTER KONKURSEN? 74 år med bilproduksjon i lokalsamfunnet Trollhättan var altså over for fem år siden. Flere tusen Saab-ansatte mistet jobben. Etter det har mye skjedd. Konkursboet ble kjøpt opp av det svensk-kinesiske selskapet NEVS. Men det har heller ikke gått helt som planlagt. NEVS slet lenge med å betale kreditorene sine, og måtte søke konkursbeskyttelse. I den forbindelsen mistet de også retten til å bruke Saab-navnet på bilene sine. Opprinnelig planla NEVS å produsere elbiler på den tidligere Saab-fabrikken i Trollhättan. Den 21. juni 2016 kunngjorde NEVS at de ikke kan bruke varemerket Saab, men lanserer NEVS som varemerket for selskapets produkter. Den første elbilen introduseres i 2017 og den er basert på SAABs 9–3 plattform. En god del av de tidligere Saab-ansatte har fått jobb hos NEVS. Mange fikk jobb hos Volvo, som har vokst de siste årene. NEVS bygger en ny fabrikk i Kina som skal være fullt operativ i 2020, itfølge bedriftens hjemmesider.

Gjeld til forrige eier

Victor Mullers lille sportsbilselskap Spyker kjøpte den tidligere svenske kronjuvelen Saab Automobile av GM i 2010. Det meste gikk katastrofalt feil. Verst var det at man bare hadde nådd halvparten av salgsmålet på 60.000 solgte biler det første året.

Les mer om bakgrunnen for rettssaken i denne artikkelen fra Svenska Dagbladet:

Det innebar en økonomisk katastrofe, og svært få visste at Saab ikke hadde kunnet betale sine regninger i et par uker. Selskapet dukket under 19. desember 2011, etter at det hadde store problemer med å gjøre opp en gjeld på drøyt 200 millioner kroner til den tidligere eieren, bilgiganten GM.

Mulig anke

Leder for påtalemyndigheten i denne saken, Olof Sahlgren, har jobbet med saken siden mai 2012. Han er tydelig skuffet, ifølge Dagens Industri.

– Det er en skuffelse, såklart. Vi har lagt frem bevis som vi anser skulle være nok til å få en fellende dom. Men Vänersborg tingrett har åpenbart ikke delt Ekobrottsmyndighetens (tilsvarende Økokrim, red.anm.) oppfatning, sier han til avisen.

Han vil ikke svare på spørsmål om påtalemyndigheten vil anke avgjørelsen.

– Vi skal så snart som mulig gå gjennom dommen i detalj og se hva som var avgjørende på de ulike tiltalepunktene for å avgjøre om vi går videre, sier han, og legger til at han ikke angrer på at tiltale ble tatt ut.

Muller opplyser til avisen at han ikke kommer til å åpne champagnen, ettersom det fortsatt er tid til å anke.