– Som dere skjønner er vi inne i en dyp krise nå, mye på grunn av at dere har lånt ut for mye penger.

Uttalelsen kommer fra en ansatt i Norges Bank. Den er rettet til sjefer for norske banker. De har tatt for høy risiko ved å låne ut til norske bedrifter med tvilsom betalingsevne.

Samtidig får banksjefene hele tiden telefoner fra utenlandske banker. De er bekymret for lånene de har gitt til norske banker.

Norges Bank må på banen for å redde bankene. Men sentralbanken vil ha sikkerhet for å hjelpe til. Bankene blir nøye vurdert. Løsslupne banker kan bli dyttet utfor stupet og ned i konkurs.

Men alle bankene består testen. De får tilført penger fra Norges Bank, slik at de kan fortsette. Krisen er avverget.

Slik var grovt sett virkeligheten under finanskrisen i 2008.

Gjenskaper finanskrisen hver dag

Slik er det ikke nå. Men nå kan elever fra videergående gjenskape finanskrisens virkelighet på skjermer og smarttelefoner. Det skjer i Norges Banks nye kunnskapssenter.

En tredjeklasse fra Sandvika videregående skole prøver seg som banksjefer, mens økonomistudenter ansatt i Norges Bank har rollen som sentralbanksjef.

De møter hverandre i det såkaltre rådslagsrommet. Det er plingende smarttelefoner i snor rundt halsen, et rundt bord med digital bordplate og en stor buet skjerm i enden av rommet.

Elevene er inne i en simulator for norsk økonomi.

De er inndelt i lag og blir i de ulike aktene sendt inn i grupperom og økonomiske laboratorier der stradig de får nye oppgaver opp på skjerm og telefon.

Etter at oppgavene er løst er det samling i rundt bordet. Resultatene blir vist på den store skjermen og poeng blir delt ut.

Fakta: Norges Banks oppgaver Sentralbanken er regulert i egen lov. Den har tre hovedoppgaver. Bruke styringsrenten slik at den årlige prisveksten over tid blir rundt 2,5 prosent. Passe på det finansiell systemet ved at folk ikke låner for mye og ved at banken er solide. Passe på at betalingssystemene virker. Forvalte pengene i Oljefondet og noen andre penger.

Sentralbankens krevende valg

I Norge går det veldig bra på grunn av oljen, mens det er krise i utlandet. Derfor er norsk rente høy. I utlandet er svært lav.

På grunn av renteforskjellen har kronen styrket seg fordi mange vil kjøpe kroner. Utlendingene elsker norske kroner med høy rente. Importen blir billig og norsk prisvekst er på vei nedover.

Sentralbanksjefen står overfor et vanskelig valg:

Setter han renten opp, vil norsk økonomi og boligprisene kjøle seg pent ned. Men kronen kan styrke seg enda mer. Det vil dra prisveksten enda lavere og vekk fra målet på 2,5 prosent årlig.

Setter han renten ned, vil økonomien og boligprisene skyte ytterligere fart. Smellen kan komme og økonomien snur til nedtur. Men han unngår at sterkere krone slik at prisveksten nå holder seg nærmere målet.

I årene etter finanskrisen har dilemmaet i norsk økonomi vært omtrent slik.

Rente satt av skoleelever

Norges Bank har to mål og bare ett virkemiddel.

– Dere må velge mellom prisveksten og aktiviteten i økonomien, formaner veilederen.

Sentralbanksjefene fra Sandvika videregående skole går inn i et rom og setter renten så godt de kan. De har hjelp av fartsmålere på skjermen.

Samtidig skal de fylle inn åtte tomrom i et utkast til pressemelding fra sentralbanken, basert på noen alternativer.

Samlingen etterpå viser at rentene er satt til fire ulike nivåer mellom 0,75 prosent til 2 prosent.

For pressemeldingen blir fasiten vist frem. Ta av lagene fyller ut alt rett. De to andre lagene har én og to feil. Veilederen skryter, og datasystemet deler ut poeng.

Plasserer 7000 milliarder

Norge har vært flink til å spare oljepenger. Sparingen er forløpende samlet opp i Oljefondet.

Plasseringer i alle verdensdeler er mulig. Aksjer, omsettelige rentepapirer og eiendom er alternativene.

Målet er høyest mulig avkastning over tid, regnet i forhold til den risikoen som blir sett på som akseptabel.

Satt på spissen er spørsmålet: Sikker, men lav forventet avkastning, eller risikabel, men høy forventet avkastning.

Slik er livet for Oljefondets rundt 500 ansatte.

Oppgave med fasit

Hvert av elevlagene får tildelt et solid milliardbeløp. De spurter inn på grupperommet for å plassere pengene.

Tilbake i rådslagsrommet får lagene opp avkastningen på sine plasseringer på skjermen. Det skjer i form av kurver basert på faktiske avkastningstall de siste 30 årene.

– Vi satset 38 prosent i Asia fordi den økonomisk veksten er høyest der, forklarer ett av lagene. Bare 30 prosent er plassert i Nord-Amerika.

I virkelighetens verden var fondets plasseringer ved årsskiftet 40 prosent i Nord-Amerika og bare 16 prosent i Asia.

Noen vinner

Det er på tide å kåre vinnerlaget og den beste eleven. Svaret plinger opp på den store skjermen. Selfiene ligger inne i systemet.

Det er premier, men elevene får dessverre ikke beholde de flotte smarttelefonene.

Elevene puster ute etter å ha vært banksjef, sentralbanksjef og pengeforvalter i løpet av et par timer.

– Det var interessant å forvalte oljepenger. Vi skulle nok plassert mer i Nord-Amerika, sier Sigurd Dahle.

– Det var vanskelig å sette styringsrenten, sier Marie Ringstad Pettersen.

– Det er komplisert å se hva som skjer i økonomien, sier Oscar Stinius Fiskum.

Pettersen sier hun foreløpig ikke er så opptatt av renten.

– Men den blir nok viktig når jeg skal ut i boligmarkedet, sier hun.

Sjefen for det hele

Virkeligheten sentralbanksjef, Øystein Olsen, fulgte innspurten. Han har selv ennå ikke prøvd seg i konkurransen.

– Om jeg skal ta sjansen på å delta i en konkurranse med unge, kjappe mennesker med gode reflekser på sånne ting, er jeg ikke sikker på.

– Vi norske økonomer kunne bli invitert til en konkurranse her?

– Det er tenkelig. Men vårt bevisste valg er å rette dette inn mot elever i videregående.

– Kunne du tålt et nederlag?

– Ha ha ha..... det er et veldig godt spørsmål! Jeg liker aldri å tape, hverken i kortspill eller i et spill som dette. Men jeg har vel et godt utgangspunkt for å gjøre det ganske bra.