Grande nekter å feire 50 år med olje i Norge

– Det er jo noe å feire at vi fant olje, men jeg vet ikke helt hva det er å feire nå, sier Grande, som beskriver festen som «litt pussig».

Statsminister Erna Solberg (H) er vert for arrangementet, og kong Harald er æresgjest. Tidligere statsministre og statsråder, ordfører og en rekke andre representanter fra det offisielle Norge vil være til stede. Men altså ikke Venstres leder. Hun takker nei til invitasjonen.

– Jeg bruker jo ikke å gå på sånne ting uansett, sier hun til NTB.

Pikant timing

Middagen finner sted i Oslo rådhus 3. november, to dager etter at Venstre legger fram sitt alternative statsbudsjett, der en hovedprioritering vil være å begrense forbruket av fossil energi.

Bakgrunnen for markeringen er 50-årsjubileet for starten på olje- og gassaktivitetene på norsk sokkel. Det legges opp til festmiddag med taler og underholdning.

Dette er en representasjonsmiddag som regjeringen står bak, opplyser Olje- og energidepartementet.

– Bevertning skjer innenfor statens satser, heter det.

Representanter for oljenæringen vil være til stede, i likhet med pionerdykkerne, som har betalt en høy pris for det som ofte kalles det norske oljeeventyret.

Ja fra De Grønne

Stortingspresidenten, de parlamentariske lederne og medlemmene av energi- og miljøkomiteen står også på gjestelista som teller flere enn 400 navn.

Miljøpartiet De Grønne vil avvikle norsk olje- og gassnæring, men stortingsrepresentant Rasmus Hansson blir gjerne med på 50-årsfesten.

– Oljeeventyret er en historisk epoke som det er all grunn til å markere. Men vi markerer også at vi nå har kunnskap om konsekvensene som gjør at eventyret er slutt og må avvikles, sier han til NTB.

SV-leder Audun Lysbakken har ikke tatt stilling til om han vil delta.

– Det er viktigere for SV å holde Norsk olje og ass unna Lofoten, Vesterålen og Senja enn Rådhuset. De får feire mens de kan, kampen mot klimaendringene gjør at det ikke blir noe 100 års jubileum, sier han til NTB. (©NTB)