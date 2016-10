Gustav Magnar Witzøe (23) har Norges nest største formue

Nederst i saken finner du listene over de 100 som tjente mest, hadde høyest formue og betalte mest skatt i 2015.

Etter en kraftig, midlertidig reduksjon i likningsformue som følge av en restrukturering av familieselskapene i 2014, er oppdrettsarvingen Gustav Magnar Witzøe tilbake på formuestoppen blant de unge.

23-åringen inntar fjerdeplassen på inntektstoppen, men har Norges nest største formue.

Ifølge tidsskriftet Forbes er han verdens tredje yngste dollarmilliardær.

Lakseoppdrettsarvingen fra Frøya på Trøndelagskysten har større ligningsformue enn Kjell Inge Røkke og Norgesgruppen-eier Johan Johannson.

Witzøe er sønn av gründeren bak oppdrettsselskapet Salmar, Gustav Witzøe, og eier gjennom familieselskapet 53,4 prosent av Salmar.

Les intervjuet med Witzøe da han var 19 år gammel og landets eneste tenåringsmilliardær.

Frédéric Boudin

Blant verdens yngste dollarmilliardærer

På femteplass på formuestoppen er to andre milliardærer under 25 år. Alexandra (20) og Katharina Andresen (23), døtrene til tobakksarvingen Johan H Andresen står begge oppført med over 7 milliarder hver i formue.

Familien Andresen har gjennom flere generasjoner bygget opp sin formue gjennom Tiedemanns tobakkfabrikk, før Andresen i 2005 solgte seg helt ut av tobakksindustrien. Han driver nå industri- og finanskonsernet Ferd. For noen år siden fikk døtrene overført 42 prosent av verdien av hver.

Forbes utnevnte Alexandra Andresen i mars i år til verdens yngste dollarmilliardær. Ifølge Forbes er formuen hennes på over 10 milliarder norske kroner.

Alexandra Andresen satser på en karriere innen ridning, mens storesøster Katharina studerer samfunnsøkonomi i Amsterdam.

– Jeg vil gi døtrene mine muligheten til å velge som egne individer og ikke som forutinntatte roboter, sa Johan H. Andresen i et intervju med Aftenposten i fjor. Les intervjuet her.

Hommedal, Marit / NTB scanpix

Mest skatt, størst formue og størst inntekt

I fjor tjente ingen nordmenn så mye som Trond Mohn (73). Han er administrerende direktør i familiebedriften Frank Mohn AS, som er et oljeserviceselskap.

Mohn, som er basert i Bergen, er blant annet kjent for å være en stor bidragsyter til forskning, idrett og politikk.

Fakta: Dette forteller ligningen Ligningen gir tre tall for alle personlige skattytere: Inntekt, formue og utlignet skatt. «Inntekt» er egentlig nettoinntekten. Den er summen av alle typer inntekter regnet brutto, minus alle fradragene. Fradrag for renter er særlig viktig. De med høy bruttoinntekt som har mye gjeld, vil få relativt lav nettoinntekt. «Formue» er netto ligningsformue. Den er nesten alltid mye lavere enn faktisk formue. Det er særskilte regler for å beregne ligningsverdier på ulike typer formue. Hjemmet ditt verdsettes til 25 prosent av markedsverdien, som hovedregel. Gjeld kommer til fradrag med full verdi. «Utlignet skatt» er summen av alle skatter. For de fleste personer vil dette være skatt på nettoinntekten, trygdeavgift på brutto lønn og pensjoner, samt eventuell toppskatt på brutto lønn og pensjoner, pluss eventuell formuesskatt.

2800 ganger mer enn snittet

Mohn tjente 871 millioner kroner i fjor, betalte 319 millioner i skatt og hadde en formue på over 9,8 milliarder kroner.

Til sammenligning tjente gjennomsnittsnordmannen 309.078 kroner, betalte 105.327 kroner i skatt og hadde en formue på 614.327 kroner. Mohn tjente med andre ord 2818 ganger mer en gjennomsnittet.

Anette Karlsen/ NTB scanpix

Nummer to på listen er Øystein Stray Spetalen (54), velkjent investor og aksjetrader fra Sandefjord. Spetalen hadde en inntekt på 441 milioner kroner, betalte 143 millioner i skatt og hadde en formue på over 2,7 milliarder kroner.

Deretter følger Svein Støle (53), som er siviløkonom, administrerende direktør og eier av meglerhuset Pareto. Støle tjente 238 millioner kroner.

Borgen, Ørn

Nummer fem er Christen Sveeas (60), forretningsmann, investor og kunstsamler. Han er grunnlegger og eneeier av investeringsselskapet Kistefos AS. Sveeas tjente 229 millioner kroner i fjor.

Deretter følger krafttrader Einar Aas (45) fra Grimstad, med en inntekt på 215 millioner kroner.

På sjetteplass på inntektstoppen for 2015 finner vi Kenneth Sandvold, som var med å starte kleskonsernet Bik Bok i 1973. Sandvold driver i dag hovedsakelig med eiendom.