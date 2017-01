Halvnorsk butikk i Sverige med nordisk rekord

Nordmenn på hele Østlandet var i fjor med på å gi Nordby kjøpesenter en ny nordisk rekord. For første gang i Norden har en dagligvarebutikk passert 1 milliard i omsetning, skriver fagbladet Dagligvarehandelen (for abonnenter).

Nordby Supermarket ligger på Nordby Shoppingcenter, et par minutter fra Svinesund. De pusset opp og åpnet i nye lokaler november 2012. Utenfor har de 700 parkeringsplasser.

Det er Norske Coop Øst som sammen med Coop Väst i Sverige eier Nordby Supermarked. I tillegg eier de Maximat Nordby og Maximat Svinesund.

Harryhandelen falt med 1 milliard

Nordmenn har det siste året brukt 12,8 milliarder kroner på grensehandel. Det er en nedgang på over 1 milliard kroner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som ble offentliggjort i desember.

Tallene er fra oktober 2015 til oktober 2016 og viser en omsetningsnedgang på 1,1 milliarder, eller 8 prosent, sammenlignet med forrige firekvartalsperiode. I løpet av samme periode gikk antall dagsturer ned med 7 prosent, fra 7,9 millioner turer til 7,4 millioner.

I desember skrev Aftenposten om norske butikkers matutvalg – svensker har dobbelt så mange varer å velge mellom i hyllene enn oss.

Butikksjef Heidi Fouganthin i Nordby supermarked berømmer sine ansatte for rekorden som gjør dem til den største dagligvarebutikken i Norden.

– Takket være våre dyktige medarbeidere klarer vi å sprenge denne magiske grensen i 2016 og passerte én milliard i omsetning, sier Fouganthin.

Fem ganger så stor som største Kiwi-butikk

Hun trekker frem store volum som skal inn fra lasterampen, via butikkhyllene og gjennom kassen.

– Alle våre medarbeidere fortjener en stor honnør, sier butikksjefen i en pressemelding.

Til sammenligning omsatte den største Kiwi-butikken i Norge, Kiwi XL i Drammen for 200 millioner i 2016. En stor, vanlig Kiwi-butikk kan komme opp i 100 millioner kroner.

Det er også flere Rema-butikker som krysser 100-millionersgrensen for omsetningen i 2016 enn i tidligere. I bransjen regner man at en Rema-butikk i gjennomsnitt omsetter for mellom 70 og 80 millioner kroner i året.

