Han får 12 millioner for å satse større på tollfri norsk godteriimport fra Sverige

I 2015 omsatte «nettkiosken» for 1,6 millioner svenske kroner. I fjor økte omsetningen til 11,2 millioner, mens målet for 2017 er 38 millioner, skriver Finansavisen. For å få til mer enn tjuedobling på to år, må selskapet ha mer penger til å drive markedsføring.

Direktør Morten Hansson i Net Trading Group, som står bak Maxgodis, er fornøyd med å ha hentet 12,5 millioner kroner i en emisjon, selv om målet var 15.

– Vi fikk litt mindre enn forventet, men det er nok. Vi har ingen planer om en ytterligere emisjon, sier han.

Fordi Maxgodis slipper unna norske avgifter på sukker og sjokolade, kan nettbutikken selge søtsaker betydelig billigere enn norske forhandlere, selv når det er snakk om norskproduserte varer fra Orkla og Freia. Og så lenge man handler for under 350 kroner, kan det importeres fritt.

Dan P. Neegaard

Den grenseoverskridende godtebutikken er lite populær hos hovedorganisasjonen Virke, som mener helseminister Bent Høie (H) bør gripe inn.

– Det vil bidra til betydelig sukkerreduksjon om Høie fjerne den statlige sponsingen av import av usunne varer, sier direktør Ingvild Størksen i Virke Dagligvare.