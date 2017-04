Han mangedoblet trafikken på Torp. Nå skal han få Rygge på vingene igjen.

For få år siden var Fjeld sjef på Sandefjord lufthavn Torp, som han fra 1999 bygde opp fra nær 700.000 årlige reisende til 18,8 millioner. I 2013 sluttet han under dramatiske omstendigheter på dagen etter å ha kommet på kant med flyplassens styre om utviklingen fremover.

Tirsdag kveld kom meldingen om at investeringsselskapet Jotunfjell Partners har kjøpt alle aksjene i Rygge Sivile lufthavn og vil gjenåpne den private flyplassen.

Selskapet har overtatt alle aksjene i Rygge Sivile lufthavn AS (RSL), selskapet som tidligere drev Moss lufthavn Rygge, og som eier terminalbygg og andre sivile anlegg på Rygge.

LES OGSÅ: Norwegian må leie inn flyhjelp igjen denne sommeren

Har tro på prosjektet

Nå får han en nøkkelrolle for å bygge opp en flyplass som han ikke bare var motstander av da han var sjefen på Torp fra 1999 til 2013, men som vil være en direkte konkurrent til hans tidligere arbeidsplass. Men han forsikrer:

– Jeg vil ikke gjøre noe på Rygge som kan skade flyplassen på Torp.

Med nye eiere som har lang flyplasserfaring, ser ikke Fjeld bort fra at det kan lykkes å få vekket Rygge til live igjen.

Men det vil neppe skje før i 2019:

– Flyplass-strukturen ligger fiks ferdig der, og hvis det skal lykkes å få i gang ny trafikk så må det gjøres nå. Men jeg er opptatt av at vi ikke skal være avhengig av bare ett selskap, sier Fjeld.

Med det mener han at Rygge var base for Ryanair, og måtte kaste kortene da irene la ned basen som følge av flypassasjeravgiften. Han innrømmer at jobben blir vanskelig, og at det må satses først og fremst på ferie- og fritidsmarkedet, men helst også med en del ruter for forretningsreisende.

LES OGSÅ: SAS fersker folk som forsøker å snike seg inn på flyplassloungene

Kjenner flyselskapene godt

Som mangeårig sjef på Torp kjenner han mange av selskapene inngående, og vet hvilke krav de stiller før de åpner rute på en ny flyplass.

– Det som er bra med Rygge er jo at den har en voldsom vind i ryggen, både fra reisende og fra det politiske miljøet. Får vi dette til, vet alle at flyplassen må brukes hvis den skal kunne leve videre. Det tror jeg vi vil se. Det hadde vært et godt bidrag hvis flyavgiften ble fjernet, men vi er ikke avhengig av det, sier Fjeld.

Fakta: Moss lufthavn Rygge Ligger på Rygge flystasjon, på grensen mellom Rygge og Råde i Østfold, omtrent 10 kilometer sørøst for Moss sentrum. * Den sivile lufthavnen åpnet i 2007. Den var eid av Forsvaret, men drevet av det private selskapet Rygge Sivile lufthavn AS, med Olav Thon og Orkla som hovedaksjonærer med 40 prosent hver. * Flyplassen ble nedlagt 1. november 2016 etter at flyselskapet Ryanair la ned sin base, noe de begrunnet med innføringen av en passasjeravgift på 88 kroner pr. billett. * En privat gruppering, Rygge Airport, ville fortsette driften av Moss lufthavn Rygge. De fikk tilsagn om konsesjon fra Samferdselsdepartementet, men har ikke fått til en avtale med eierne. *Jotunfjell Partners AS kjøpte denne uken alle aksjene i selskapet og planlegger oppstart i 2018 eller 2019.

Han innrømmer imidlertid at han ikke har noen trylleformular om hvilke selskap Rygge bør satse på, men sier at det vil være naturlig å snakke med kjente aktører som Ryanair, Norwegian, Widerøe og kanskje også det nystartede nordnorske selskapet Fly Viking.

– Vi må kunne dokumentere en god strategi for at et flyselskap skal satse på rute til en flyplass som gikk konkurs for noen måneder siden, sier han.

På Torp er man tilbakeholdne med å kommentere at deres forrige sjef nå skal lede arbeidet med å gjenåpne konkurrenten Rygge:

– Jotunfjell har fått med seg dyktige folk, med meget god bransjeinnsikt, som har en krevende utfordring fremfor seg. Både vi og ikke minst Rygge vet jo hvor krevende det er å drive flyplass i Norge utenfor Avinor-systemet, sier markedssjef Tine Kleive Mathisen.

Spesialiserer seg på å overta problem-selskaper

Fjeld er ikke den eneste med solid flyplass-erfaring som skal være med i det nye Rygge-prosjektet.

Også Espen Ettre som var mangeårig kommersiell utviklingsdirektør på Oslo Lufthavn og Roel Huinink med bakgrunn fra Schiphol i Amsterdam og Arlanda utenfor Stockholm, skal være med.

Også hos de nye eierne, Jotunfjell Partners, er man innstilt på at det ikke vil være mulig å få i gang drift på kort varsel. Selskapet ble startet i 2001 og presenterer seg selv som et investeringsselskap som blant annet spesialiserer seg på å overta selskaper med problemer.

– Vi har drevet taxfree-salg og annen handelsvirksomhet på flere flyplasser, vi kjenner flyplassen på Rygge godt og har et mål om ny flyplassdrift. Gjennom dialog med de tidlige eierne Rygge Sivile lufthavn om deres forsøk på videre drift har vi lært at det er mye som skal klaffe, og at det vil ta tid å etablere et forsvarlig trafikkgrunnlag, sier Kristoffer Olsen i Jotunfjell.