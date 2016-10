Han mottok millionbestikkelser fra Yara. Nå er han mistenkt for hvitvasking av flere hundre millioner kroner.

– Jeg har aldri diskutert denne avtalen eller noen annen avtale med min avdøde far, og han har aldri overført opplysninger av konfidensiell art til meg. Det ville han aldri gjort, på grunn av sin integritet og sitt gode rykte, sa Mohammed Ghanem da han startet sin forklaring i et bevisopptak som ble avspilt under ankesaken mot fire korrupsjonsdømte tidligere Yara-topper fredag.

De fire tidligere Yara-toppene er tiltalt for å ha betalt 1,5 millioner dollar i bestikkelser til Mohammed Ghanem, som er sønnen til den tidligere statsministeren og fungerende oljeministeren under Gadhafis regime i Libya.

Tingretten mente «konsulentavtalen» Yara inngikk med Ghanem junior kun var et skalkeskjul. Betalingen var bestikkelser av faren, som var styreleder i det nasjonale libyske oljeselskapet Yara var i forhandlinger med, mente retten.

Fakta: Dette er Yara-saken Yara er et delstatlig gjødselsselskap. Selskapet er verdens største leverandør av mineralgjødsel med over 7.600 ansatte og virksomhet i flere enn 50 land. I april 2011 varslet Yara Økokrim om mulig korrupsjon knyttet til et prosjekt i Libya. I januar 2014 vedtok Yara et forelegg på 295 millioner kroner fra Økokrim for grov korrupsjon i Libya, India og Russland. Yara har erkjent bestikkelser for over 70 millioner kroner. Blant annet ble 4,5 millioner dollar lovet sønnen til styrelederen i Libyas statlige oljeselskap, som også ifølge Økokrim fungert som landets oljeminister. 1,5 millioner dollar ble utbetalt til en konto som sønnen disponerte i Sveits. 3 millioner dollar ble lovet sønnen til en høytstående indisk tjenestemann. Høsten 2007 ble 1 million dollar utbetalt via selskaper og kontoer i Liberia, Hongkong og Jomfruøyene. Økokrim mener bestikkelsene var forankret i konsernets tidligere ledelse, og tok ut tiltale. Fire personer i den tidligere toppledelsen, inkludert konsernsjef Thorleif Enger, ble i fjor sommer dømt til mellom to og tre års fengsel for forholdene. Både de fire dømte, som nekter straffskyld, og påtalemyndigheten anket saken. Ankesaken startet 23. august i Borgarting lagmannsrett. Det er satt av tid frem til 16. desember til saken. Kilde: NTB

Ghanem junior stilte ikke da han har innkalt som vitne i Oslo tingrett. Før ankesaken har lagmannsretten foretatt et bevisopptak med forsvarere til stede, som ble spilt av i retten.

I sin forklaring avviste Ghanem junior blankt at avtalen han fikk med Yara hadde noe med faren å gjøre.

– Det er ikke riktig at jeg ikke hadde kvalifikasjoner til å være rådgiver, og at jeg bare var budbringer mellom Yara og min far, sa han.

Han forklarte at han ble kontaktet av Yara og fungerte som rådgiver for selskapet i forhandlingene med NOC. Ifølge Ghanem selv opplyste han hverken faren, som var styreleder i selskapet, eller forhandlingsteamet på Libysk side om at han hadde et betalt oppdrag for Yara. Faren så han kun to-tre ganger i året, sa han, og de diskuterte aldri forretninger.

Sentrale Yara- folk ante ingen ting om at Ghanem var hyret inn i Libya: Han var Yaras hemmelige konsulent

Skjulte millionutbetaling

Betalingen til Mohammed Ghanem ble foretatt i mars 2007, og Yara gikk til store anstrengelser for å kamuflere avtalen med Ghanem. Utbetalingen ble gjort av en forretningspartner på vegne av Yara, som senere fikk tilbakebetalt ved at Yara betalte overpris for en rekke båtlaster med ammoniakk.

Kort tid etter at han mottok pengene, overførte han 200.000 dollar til Yaras mangeårige representant i Midtøsten, Zafer Nahawi, ifølge nye bevis som er kommet fram i lagmannsretten.

På spørsmål om hvorfor Ghanem mottok millionbetalingen gjennom en forretnigspartner av Yara, og ikke selskapet selv, svarte han:

– Det var Yaras forslag, så det får du høre med dem om.

Hvitvasking i hundremillionersklassen

Men det er ikke bare gjennom avtalen med Yara ministersønnen ser ut til å ha beriket seg selv. Ghanem, som bor i Bahrain og jobber i First Energy Bank, er nå under etterforskning i Sveits for store pengebeløp.

– Mohamed Ghanem er sammen med andre under etterforskning for å ha hvitvasket flere hundre millioner kroner, sa førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim under åpningen av saken i Borgarting lagmannsrett.

Etterforskningen er del av en internasjonal jakt på pengene som forsvant ut av Libya under styret til Muammar al-Gadaffi. Ifølge Dagens Næringsliv er hundrevis av millioner sluset ut av landet gjennom sveitsiske bankkontoer kontrollert av Mohammed Ghanem, faren og svogeren hans.

Faren Shukri Ghanem forlot Libya under den arabiske våren og reiste til Wien. I 2012, kort tid etter at Økokrim startet etterforskning, ble han funnet død i en elv. Politiet etterforsket dødsfallet som mistenkelig, men henla saken.

Kontoer i Sveits og selskaper i skatteparadis

Det var spørsmål fra Økokrim som satte sveitsiske myndigheter på sporet av Mohammed Ghanem. Sporene etter de omstridte betalingene til sønnen til den libyske oljeministeren førte Økokrims etterforskere til den sveitsiske banken UBS. Her fant sveitsisk politi en hel rekke kontoer tilhørende Ghanem, som han kontrollerte via selskaper i skatteparadiser.

– Jeg kan bekrefte at statsadvokaten i Sveits åpnet etterforskning mot Mohammed Ghanem 30 mars 2012 med mistanke om hvitvasking og bestikkelser av utenlandske tjenestemenn. Etterforskningen pågår, skriver kommunikasjonsrådgiver Linda von Burg ved den sveitsiske statsadvokaten i en e-post til Aftenposten.

– Min klient er under etterforskning i Sveits. Han avviser på det sterkeste å ha gjort noe galt, og jeg er sikker på at alle anklager vil bli henlagt, skrev Ghanems sveitsiske advokat Jean-Marc Carnice i en e-post til Aftenposten tidligere i høst.

– Jeg er ikke klar over noen prosess mot ham i Nederland. Min klient har aldri blitt dømt for noe, legger advokaten til.

