Han skattet nok til å lønne åtte av sine stortingskolleger

De rikeste stortingsrepresentantene tilhører blokkpartiene Høyre og Arbeiderpartiet. Det viser likningstallene som Skatteetaten publiserte i natt.

Nikolai Astrup troner øverst på formues-, inntekts- og skattetoppen blant de 169 innvalgte på Stortinget (inkludert statsrådenes og statssekretærenes vararepresentanter).

Astrups formue er knyttet til familiens investeringsselskap Pactum, som blant annet investerer i eiendom. Astrup økte formuen med 33 prosent sammenlignet med 2014, til nesten 342 millioner kroner. Også inntekten økte, til 15 millioner kroner.

Til sammenligning tjente statsminister Erna Solberg 1,5 millioner kroner i fjor. Hun tjente dermed - for første gang - mest i regjeringen.

Astrup betalte over 7 millioner kroner i skatt fjor - med andre ord nok til å dekke årslønnen til åtte stortingsrepresentanter.

Flåtten solgte aksjer

Astrups partikollega Svein Flåtten bidro med nest mest av skattebetalerne på Stortinget, med en skatt på nesten 1,6 millioner kroner.

Flåtten hadde et kraftig inntektshopp i fjor, til fire millioner kroner. Til DN sier Flåtten at hoppet skyldtes at han solgte en gammel aksjepost med gevinst. Flåttens formue på nær 45 millioner kroner stammer hovedsakelig fra industriselskapene han eier i Vestfold.

Tok utbytte for å betale skatt

Ap-leder Jonas Gahr Støre har den nest største formuen blant stortingsrepresentantene. Hans formue stammer fra familiens salg av eierandeler i peis- og ovnsstøperiet Jøtul, og var i fjor på 64,5 millioner kroner.

Også Ap-lederen økte sin inntekt kraftig i fjor. Han forklarer til DN at inntektene blant annet økte fordi han tok ut utbytte for å betale skatteregningen på 1,5 millioner kroner.

Partikollegaen Lisbeth Berg-Hansen har tredje største inntekt og formue av representantene på tinget. Berg-Hansens formue stammer fra oppdrettsselskapet Sinkaberg Hansen.

