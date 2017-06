Adrian Grenier, Padmasree Warrior og Ray Kurzwei er klare for A-Tech, Aftenpostens konferanse i oktober. Skuespiller Ashton Kutcher har fått en hovedrolle i en film, og har meldt avbud.

Som leder må du vise vei i et terreng der kartet ennå ikke er tegnet. For å gi deg mer kunnskap om teknologiendringer og hva vi har i vente, har Aftenposten invitert Googles ledende fremtidsforsker, forfatter og oppfinner, Ray Kurzweil til A-Tech, Aftenpostens teknologikonferanse 15. og 16. oktober.

Kurzweil tror maskiner blir like smarte som mennesker innen 12 år - og på konferansen vil han fortelle hvorfor han ikke frykter denne utviklingen.

Transportrevolusjon

Du kan også bli kjent med en av verdens fremste kvinnelige ledere, Padmasree Warrior. Hennes historie startet i en liten indisk landsby, og endte opp på toppen av makthierarkiet i teknologibransjen. Hun ble i fjor utnevnt til toppsjef i elbil-selskapet NIO, et selskap som omtales som Teslas kinesiske konkurrent, og snakker høyt både om klima, transport, kjønn, makt og omstillingsevne.

Ng Han Guan / TT / NTB Scanpix

MARIO ANZUONI / X90045

Investerer med hjertet

Skuespillere Adrian Grenier er for mange mest kjent fra filmen «The Devil Wears Prada» og TV-serien «Entourage», men Grenier vil gjerne også bli husket for sitt engasjement for startups og teknologi, og bruker mye tid på det han omtaler som den «industrielle evolusjon». «Vil du investere i teknologi, bør du ha som mål å gjøre verden til et bedre sted å være», sier han.

I vår meldte Aftenposten at Ashton Kutcher, skuespiller og investor, ville komme til Oslo. Han har måttet trekke seg fordi han nylig fikk en større filmrolle. Innspillingen foregår i høst, og han må avlyse alle andre oppdrag.

David Rowan, Editor-at-Large i magasinet Wired har besøkt flere hundre internasjonale bedrifter i omstilling de siste årene, og vil på konferansen fortelle hva som kjennetegner de lederne og bedriftene som lykkes.

Pedersen, Terje / NTB scanpix

Nasjoner i endring

Harvard Business Review fra 2016 plasserte Norge i kategorien «stall out» - som et land som har oppnådd en høy teknologisk utvikling, men som nå risikerer å bli hengende etter. Vi utfordrer Ap-leder Jonas Gahr Støre og NHO-direktør Kristin Skogen Lund.

Du vil også møte flere av deltakerne i Aftenpostens teknologiråd, blant andre Silvija Seres, styremedlem og investor, Trond Riiber-Knudsen, investor, Anita Krohn Traaseth, direktør for Innovasjon Norge og Bente Solli Storehaug, gründer og styremedlem.

Eget student- og gründerprogram

Mandag den 16. oktober blir det også arrangert en egen Junior Tech-konferanse for skoleelever. Og gründere og studenter får et skreddersydd program der blant annet finalekandidatene i Aftenposten og Accentures konkurranse Innovation Challenge presenterer sine løsninger.

Gjennom våren og sommeren har norske studenter og gründere jobbet med å finne nye løsninger på noen av våre viktigste samfunnsutfordringer. Vinneren blir kåret på A-Tech.