Han var arbeidsledig. Nå har han tjent over 100 millioner på hitech i Vik

Siden starten i 2011 har it-bedriften Highsoft sine samlede overskudd utgjort hele 71 prosent av omsetningen.

Også i fjor økte salget til nesten 63 millioner, men overskuddet før skatt på 39 millioner, gir den svakeste resultatgraden i selskapets historie.

En resultatgrad på 62 prosent ville fått de fleste bedriftseiere til å gå av hengslene i ellevill jubel. I de moderne lokalene til Highsoft i Vik tror både ansatte og eiere det skal være slik, skriver Bergens Tidende.

Her holder Grethe Hjetland, som styrer hele butikken for Hønsi, på med å fortelle om salget og lønnsomheten så langt i år.

Det er personalmøte. En god blanding av menn og kvinner, de fleste nokså unge, har samlet seg i et lyst fellesrom med lave møbler og spektakulære fotografier på veggene. På skjermen foran er markedssjefen Vidar Brekke med på Skype fra New York. Utenfor de store vinduene bak dem ligger meieriutsalget, skolen og litt lenger oppe det berømte fengselet i Vik.

Dreier salget

Teknisk sjef Gert Vaartjes fra Nederland spør med litt bekymret stemme om forklaring på hvorfor salget av deres verktøy for å lage grafer på nettet er litt lavere enn på samme tid i fjor.

– Jo, litt lavere er det, men vi har ansatt en del nye folk, og kan ikke forvente at de leverer optimal lønnsomhet fra første dag, forklarer Hjetland. Bedriften kan nå skilte med 20 ansatte.

Dessuten viser salget en dreining mot mindre salg av hyllevarer, hvor kundene ikke kommer igjen, til mer abonnementssalg som på lang sikt gir økte og mer stabile inntekter.

– Og det er jo en slik utvikling vi har jobbet for, sier Hjetland.

Highsoft AS 2016 2015 Omsetning 62,9 millioner 58,7 millioner Driftsresultat 39 millioner 42,6 millioner Resultat før skatt 38,9 millioner 43,2 millioner

Rune Sævig

Om å mute hunden

På skypen fra New York forteller Brekke om markedsfremstøtene han har gjort og resultatene av disse, men noe av budskapet forsvinner i hundeglamlyder.

Gründer Torstein griper inn.

– Du må mute hunden din, Vidar. Den lager slik feedback her hos oss.

Det blir litt humring i sofaen til guttene på teknisk.

– Mente han at hunden skulle kakkes i hodet eller? lurer en av dem.

De jevnlige personalmøtene er en arena hvor salgsfolkene forteller om sine fremstøt og resultater, mens utviklerne prøver å forklare hva de holder på med. Det hele avsluttes med lotteri og løs prat om arrangementer og annet kjekt.

Søkere fra hele verden

– Dere må forresten ta godt imot de to utviklerne som kommer her på intervju i neste uke. Vi hadde mellom 25 og 30 søkere fra hele verden til de to jobbene. De to som kommer er fra England og Tyskland, og er begge interesserte i å slå seg ned her i Vik, sier Hjetland.

Til BT forteller hun at de er opptatt av å gi nye medarbeidere utenfra et realistisk bilde av det å bo i Vik, ikke bare under den vakre sommeren, men også om vinteren.

– Da kan de ikke være særlig opptatt av trafikklys og nattklubber. I stedet bør de ha eller skaffe seg sertifikat, og i det minste være nysgjerrige på skigåing.

Hjetland tror bygder som Vik kan være eksotisk og spennende for unge mennesker noen år.

– Vi er fornøyd jo lenger vi kan holde på flinke folk, og kan ikke forvente at unge, ofte single mennesker, skal slå seg ned her permanent, sier Highsoft-sjefen.

Rune Sævig

TTT-samling

Hun avslutter personalmøtet med å minne om at det er hun og en av de unge mennene på teknisk som har kjøkkentjeneste denne uken.

Oppgaven er ikke fryktelig krevende. Lunsjen blir laget av hotellet i underetasjen, og blir fordelt via selvbetjening i den lille kantinen som nå skal brukes til klasserom.

Gründeren selv skal nemlig ha sin jevnlige TTT-samling der. Det betyr Torsteins tech-talk, og innebærer at salgsavdelingen får undervisning og oppgaver knyttet til det teknisk avdeling holder på med.

– Det blir stadig viktigere for salgsfolkene våre å vite hva utviklerne våre faktisk gjør på, og hva de kan levere. På samme måten kurser salgsfolkene de på teknisk. For det er jo utviklerne som møter kundene våre med tekniske spørsmål.

– Som å drikke fra brannslange

Grethe ble sjef nokså tidlig. Det var hun og ektemannen som i 2003 ansatte den da arbeidsledige geologen Hønsi i konsulentselskapet sitt. Her fikk Hønsi lov til å mekke med data for å skape interaktive grafer. Hobbyen tok etter hvert overhånd, og i 2010 var det Hønsi som ansatte sin tidligere arbeidsgiver.

– Torstein startet med å si at «jeg trenger litt hjelp, Grethe», men det viste seg kjapt at dette var jo som å drikke vann fra en brannslange. Her måtte vi bygge en organisasjon så Torstein fikk fred til å utvikle produktet.

Hjetland følte hun fikk 120 prosent tillit fra første dag. Hun og ektemannen er også inne på eiersiden med fem prosent i selskapet, mens gründeren og konen har 95 prosent.

– Ikke visste vi hvor vi skulle hen, men nå er vi nå her, sier Hjetland.

Rune Sævig

Tjener på gratis deling

Økonomisk sett har det vært et eventyr hvor forretningsmodellen paradoksalt nok handler om å dele produktet gratis med dem som måtte ønske å prøve det.

Og de som prøver det er utviklere som laster ned kodene for å lage sine egne grafer på internett. Denne store kundegruppen av utviklere går igjen til sine sjefer og sier at disse lisensene må vi kjøpe for å kunne bruke verktøyet til å lage våre egne grafer.

Og på den måten er Highsoft AS i lille Vik, med drøyt 2700 innbyggere, blitt en pengemaskin.

– Av verdens hundre største selskaper på magasinet Forbes liste, er 70 av dem betalende kunder hos oss, sier Hønsi, en smule stolt. For ikke mange andre i Norge vil kunne si det samme.

Abonnementsløsninger

Dette har han og Hjetland kunnet utvikle uten å bruke en eneste krone på reklame. Inntektene er kun skapt ved å dele ut gratisprøver på nett. Og kjøpene kommer enten via nettsiden deres. Da som et engangskjøp av hyllevare. Eller gjennom forhandlinger med store kunder hvor det tegnes abonnement med mulighet for datastøtte.

– Alle spørsmålene vi får gjennom datastøtten vi tilbyr er utrolig viktig for vår egen utvikling og forbedring. Den kan ikke overvurderes, sier Hjetland.

For å fortsette å vokse fra Vik er det abonnementsløsningen hun har tro på. Det er her de store pengene og den langsiktige byggingen av butikk ligger, mener Hjetland.

I tillegg til å pleie utviklerne som kunder, vurderer de også å gå nærmere sluttbrukere som journalister og grafikkbrukere i mediene.

Trenger ikke salgskorps

Dette var noe av grunnen til at de for halvannet år siden ansatte Vidar Brekke som selskapets første markedssjef i New York. Brekke er selv fra Vik men har jobbet med teknologibedrifter i verdensmetropolen i snart tyve år.

Markedssjefen understreker at nøkkelen til Highsofts suksess er at de har kapret grasrota.

– Vi trenger ikke et stort salgsnettverk. Vi har en skog av utviklere som går til sine sjefer og sier at hvis vi skal henge med på grafikkområdet er vi nødt å kjøpe lisens hos Highsoft. Men markeder endrer seg, og vi må da kunne utvikle våre produkter inn på nye områder som for eksempel mediebransjen. Skal vi lykkes her, må vi bygge på den troverdigheten vi allerede har, og strekke den inn i det nye markedet, sier Brekke.

En viktig fordel med å være i New York fremfor i Vik for en markedssjef er nærheten til der endringene i markedet viser seg først.

– En annen fordel med å være i New York er det kulturelle aspektet. Som sogning har jeg forståelse for bedriftskulturen i Vik, men tenker endring på en litt mer aggressiv måte enn vi er vant med hjemme, sier Brekke.

Stenger tidlig

Det er tidlig på dag i metropolen New York. I Vik er klokken blitt tre på ettermiddagen, og kafeen på meieriet er i ferd med å stenge dørene. Det blir færre og se langs veikantene i Vik sentrum. En av de vakreste bygdene på Vestlandet går tidlig til ro.

Det er definitivt ikke stedet for dem som trives blant trafikklys og nattklubber.

Men finere Vestland finner du ikke i hele verden. Og nå går det faktisk an å bli steinrik her.