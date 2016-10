Han var god for nesten 3 milliarder. Nå selger han unna for å betale gjeld.

Som 19-åring begynte Tore Lie som byggmester på Bryne.

Gjennom eiendomsselskapet Otium AS startet han med boligutvikling og utvidet senere virksomheten til fritidsboliger, næringseiendommer og finans. Virksomheten vokste ut av Rogaland til Østlandet, Sørlandet og senere Sverige.

Otium-navnet var overalt. Byggmesteren sponset fotballklubben Bryne, og han brukte millioner på profilering. 120 selskaper innenfor eiendom, bolig, fritidsbolig og næring inngikk i konsernet i glansdagene. På det meste var han god for nærmere 3 milliarder kroner. Nå er selskapsstrukturen i oppløsning.

Størst personlig inntekt i Norge

Den store veksten kom i årene før finanskrisen i 2008. I 2006 skrev Otium og Tore Lie kontrakt med Skanska for mer enn en kvart milliard kroner. Seks bygg skulle reises på tomten der det gamle Scandic-hotellet lå på Tjensvoll i Stavanger og inneholde 150 leiligheter og næringsarealer.

Tore Lie hadde i 2008 den største personlige inntekten i landet: 101,9 millioner kroner. Ligningsformuen bikket en halv milliard. Han var lenge en av de rikeste i Rogaland. Noen måneder før finanskrisen kjøpte Lie en sveitservilla i Stavanger til 14,25 millioner. Han hadde også skaffet seg hytte i Hafjell til 13,5 millioner kroner, et landsted i Lillesand for 13,5 millioner kroner, hus i Spania og raske biler.

Eventyr i Sverige

Det tyske eiendomsfondet Focus Nordic Cities kjøpte i 2007 to hoteller av Lie. Fondet betalte ifølge Finansavisen 500 millioner kroner for hotellene som opprinnelig var eid av Rolf Hodne. Han solgte dem for 390 millioner kroner til en investorgruppe i 2005. Otium-eieren tjente 120 millioner på salget. Tore Lie tjente 130 millioner kroner på salg av Posthuset i Stavanger etter å ha eid eiendommen i åtte måneder. Like før finanskrisen skyllet innover landet, var totalkapitalen i Otium-konsernet 4,3 milliarder kroner.

Noen måneder før finanskrisen investerte han også 925 svenske millioner i Sverige gjennom kjøp av en rekke sentrale næringseiendommer i åtte byer i Sverige.

Eventyret i Sverige, som talte 10-12 selskap, skulle senere bli en tung bør å bære for Otium.

Så kom nedoverbakken

To datoer kom til å forandre mye av veien videre for Otium AS. Politirazziaen hos Acta-gründer Fred A. Ingebrigtsen 16. juni 2008 og den såkalte innsidesaken, med siktelse, senere tiltale og dom, ble et mareritt for Tore Lie.

Ifølge finansdirektør Ketil Petterson i Otium satt Tore Lie på forsommeren 2008 tungt inne i på eiersiden i Acta. Han tapte over 200 millioner kroner på Acta-aksjene, ifølge Petterson.

15. september 2008 markerte starten på den internasjonale finanskrisen. Da gikk investeringsbanken Lehman Brothers i USA konkurs.

Prisen på risiko økte kraftig, banker og finansinstitusjoner strammet inn på utlån, vi fikk kraftige rentehopp, børsras og mangel på penger til investeringer. Samtidig kom Otium i alvorlig likviditetskrise.

Milliardgjeld

- Selskapet var veldig prosjektorientert, og muligheten til å hente penger i markedet tørket ut, sier finansdirektør Petterson. Konsernet hadde 3,5 milliarder kroner i gjeld. Selv om egenkapitalen var 800 millioner kroner, var det vanskelig å takle den nye situasjonen.

Det hjalp ikke at Tore Lie hadde gått på en tapsbombe i Acta-papirer like før. Mye av egenkapitalen som kunne være en buffer under finanskrisen, var dermed borte.

De siste årene har vært svært tøffe for eiendomsinvestoren. 2013 var det resultatmessig verste året for konsernet, med et underskudd på over 400 millioner kroner. I løpet av fire år var resultat før skatt minus 650 millioner kroner. I 2011 var resultatet positivt med 53,8 millioner kroner. Årsregnskapet for 2015 er fortsatt ikke levert.

- Overskuddet i 2011 viste seg å være et blaff, sier Ketil Petterson.

- Når startet nedturen?

- Vi startet nedbyggingen og konsolideringen av konsernet fra 2009. Selskap er avviklet, fusjonert inn i andre selskaper eller solgt. Og vi har solgt oss ned gradvis, sier han.

Otium var et stort finansielt system, og i etterpåklokskapens lys er det lett å si at belåningsgraden var for høy, og at prosjekter under utvikling var for mange i forhold til inntektene, sier Petterson.

- Kunne noe vært gjort annerledes?

- Mindre lån og dermed lavere aktivitet i konsernet. Eierens enkelteksponering i Acta-papirer på 240 millioner kroner var altfor stor. Konsernet ville vært bedre skodd uten, sier han.

Han sier det ville vært lettere å hente mer penger i markedet gjennom emisjon hvis det hadde vært flere på eiersiden.

- Og når alle egg legges i samme kurv, er risikoen for at noe går galt, større. Belånte prosjekter ble garantert av morselskapet, men den dagen morselskapet sliter og har problemer med å betjene garantiene, da er de ikke noe verd, sier han.

Otium hadde på det meste ni bankforbindelser. Og nettopp bankene har bidratt til å redde konsernet fra konkurs etter blodrøde tall og vært pådriver i massesalget av eiendommer ut av konsernet.

- Mye av verdiene har vi greid å berge etter skudd for baugen i 2008, sier Ketil Petterson.

Eiendommer for 700 millioner

Høsten 2014 var konsernet tvunget til å kvitte seg med eiendommer for 700 millioner kroner.

Våren 2015 skrev Aftenbladet at eiendomsutvikleren Otium ikke er i stand til å betale tilbake et obligasjonslån på 100 millioner koner. Hovedårsaken til gjeldsproblemet er en avtale om rentebinding som ble inngått våren 2008 i Sverige. Men en rentebindingsavtale inngått før de svenske rentene falt som en stein, gjorde lånet rådyrt å betjene.

I dag er gjelden i Otium AS rundt 70 millioner og totalkapitalen 200 millioner kroner. Nå er mye av luksusen borte. Eiendommene i utlandet, på Hafjell, en Porsche til 4,45 millioner og sørlandsperlen med saltvanns- svømmebasseng, boblebad og to sandstrender er solgt.

For vel en måned siden kjøpte hotellinvestorene Petter A. Stordalen og Anders Buchardt eiendom i det gjeldstyngede Otium-konsernet for 600 millioner kroner. Selskapene Drangsvann AS, Brevik Eiendom AS og Kragerø Utvikling AS sto på handlelisten. Stordalens Home Invest og Buchardts Abactus står bak. Selv om Otium selger, er flere banker, med Nordea i spissen, pådrivere for å selge.

Prøvde å kjøpe alt

I mai prøvde Stordalen, Buchardt og Alfred Ydstebø å kjøpe hele Otium-konsernet, uten å lykkes.

Nå er finansdirektør Ketil Petterson i ferd med å selge unna de siste verdiene i Otium AS. Inntektene av salg går med til å betale ned gjeld. - Her er nok lite igjen til eieren, sier han.

Tore Lie har lest denne artikkelen. Han ønsker ikke å la seg intervjue. - Jeg har ingen ytterligere tilføyelser, skriver han i en e-post til Aftenbladet.