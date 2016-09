Har satt i gang opphørssalg i taxfree-butikken på Rygge

Det som skjer på Rygge nå om dagen hører absolutt til sjeldenhetene når flyplassen sivile drift blir stanset i neste måned.

Ryanair besluttet i vår å legge ned sin base på flyplassen som følge av innføringen av den nye flypassasjeravgiften. Som en konsekvens av dette igjen har flyplassens styre besluttet styrt avvikling av den sivile flyplass-virksomheten.

Det innebærer at all rutevirksomhet opphører når siste fly har landet ved 22.30-tiden den 29. oktober. Det blir et Ryanair-fly som kommer fra Palma de Mallorca.

Det som også skjer er dette:

For å unngå å brenne inn med massevis av usolgte varer har flyplassens taxfreebutikk, som drives av Airport Reitail Group, kjørt i gang et stort billigsalg som skal vare helt til siste kunde har forlatt butikken siste åpningsdag.

Blir det fritt for varer, skal det etterfylles i hyllene

Jon Einar Sandvand

– Det å åpne for generelt billigsalg av taxfree-varer har vi absolutt ikke gjort før, sier styreleder i Airport Retail Group, Kristoffer Olsen, til Aftenposten. Han sier at det er viktig for butikken å bli kvitt så stor del av varebeholdningen som mulig.

– Dette billigsalget er jo kanskje et artig fenomen for alle kundene, men for de 55 ansatte som mister jobbene sine er jo dette ikke like morsomt. Og vi skulle virkelig ha vært denne utviklingen foruten. Rygge er en flott flyplass. Den har også har vært en god butikk for oss etter at flydriften kom skikkelig i gang i 2009 da Ryanairs rykket inn her med sin base, sier Olsen.

Selskapet hans har drevet taxfreebutikken på Rygge siden 2007. I tillegg står det også for dutyfree-utsalget på flyplassen på den andre siden av fjorden – på Sandefjord lufthavn Torp.

LES OGSÅ: Avinor må erstatte flybilletter og brennevin

Kvotevarer er unntatt

Fakta: Moss Lufthavn Rygge – Ligger på Rygge flystasjon, på grensen mellom Rygge og Råde i Østfold, omtrent 10 kilometer sørøst for Moss sentrum. – Den sivile lufthavnen åpnet i 2007. Den eies av Forsvaret, men drives av det private selskapet Rygge sivile lufthavn AS. – Flyplassen er besluttet nedlagt fra 29. oktober i år etter at flyselskapet Ryanair tidligere i år besluttet å legge ned sin base på grunn av innføringen av en passasjeravgift på 88 kroner per billett. – En nedleggelse vil berøre omtrent 500 ansatte. – Omtrent 170.000 passasjerer reiste fra Rygge i juli i år, det er 21.000 færre enn i juli i fjor. – En privat gruppering, med Anne-Grete Strøm-Erichsen som styreleder, jobber for å drive flyplassen videre.

Billigsalget på Rygge, som innebærer en generell prisnedsettelse på 30 prosent, omfatter alle typer varer bortsett fra kvotevarer, og priskuttene skal vare så lenge den sivile flyplass-driften varer.

Det innebærer at det er priskutt på sjokolade, parfyme og gaveartikler. Olsen forsikrer at det ikke er noen fare for at passasjerer på Moss lufthavn skal møte tomme hyller når salget har vart en stund.

– Absolutt ikke. Når vi sier at dette salget skal fortsette helt til flyplassen stenger, så innebærer det selvsagt at vi skal fylle opp igjen med varer dersom enkelte ting skulle bli utsolgt. Så får vi se hva vi skal gjøre med det som er igjen når flyplassen stenger for godt. Kanskje skal vi lage et avslutningssalg for alle de som har jobbet på flyplassen, sier Olsen.

LES OGSÅ: Flyr rundt i Europa på jakt etter bonuspoeng

Investorgruppe jobber for ny drift, men flyplassen stenger uansett

Olsen mener at en vareoverføring til Torp også kan bli aktuelt når lokalene på Rygge skal renskes etter stengingen den 29. oktober.

En privat investorgruppe har de senere månedene jobbet for å overta den sivile flyplassdriften fra 1. november, men vil uansett ikke komme i gang med rutetrafikk før til sommeren neste år.

Sjefen på Moss Rygge Lufthavn, Pål Tandberg, sier til Aftenposten at flyplassen «må kjøres ned i null drift» uansett hva som vil skje med en eventuell ny drift neste år.

LES OGSÅ: Svenskene vil gjøre Oslo til flyjumbo i Skandinavia __LES OGSÅ: __ Europas nye superfly har et helt unikt tilbud