Veksten i søkning til helsefag fortsetter i 2017, og de fleste studieretningene innenfor helsefag har markant flere søkere i år enn i fjor. Samordna opptak har i år registrert 38.095 førstevalgsøkere til totalt 10 350 studieplasser.

Se listen over de 10 mest populære studiene lenger ned i saken.

– Et stort behov

Sykepleie er det største utdanningsområdet innen helsefag, og 15.738 søkere har dette studiet som sitt førstevalg, det er over seks prosent flere søkere enn i fjor. Det vil si at det er over tre søkere pr. studieplass.

– Jeg er glad for de høye søkertallene til helsefagutdanningene. Vi blir flere og vi blir eldre, så det er helt klart et stort behov for enda flere kvalifiserte og motiverte medarbeidere innen helsefagene i årene som kommer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Veterinærstudiet har størst nedgang med -13,4 prosent.

Flere og flere vil ta høyere utdanning

Fristen for å søke opptak til grunnutdanninger ved universiteter og høgskoler gjennom Samordna opptak var 15. april.

Gjennom Samordna opptak er det i år lyst ut 55.470 studieplasser til 1.303 grunnutdanninger innen høyere utdanning. I 2016 ble det tilsvarende lyst ut 54.534 plasser til 1328 studier.

Samordna Opptak

De ti mest populære studiene: Førstevalgssøkere 1. Rettsvitenskap (jus), Oslo, master, høst UIO 1834 2. Siviløkonomutdanningen NHH 1773 3. Rettsvitenskap UIB 1744 4. Sykepleierutdanning, Oslo HIOA 1645 5. Politiutdanning, Oslo PHS 1502 6. Sykepleier, Trondheim NTNU 1273 7. Sykepleierutdanning UIS 940 8. Medisin, Oslo, profesjonsstudium, høst UIO 934 9. Arkitekt AHO 923 10. Sykepleie, Bergen, bachelor HVL 902 Rangert etter antall søkere som hadde studiet som sitt førstevalg Kilde: Samordna opptak

Antallet søkere økte fra 132.021 i 2016 til 135.587 i år. Det betyr at det er 2,7 prosent flere søkere i 2017 enn i fjor. Antall søkere pr. planlagte studieplasser er i 2017 totalt 2,44. I 2016 var det 2,42 søkere pr. studieplass.

«Teknologirevolusjon»

Unge vil studere teknologi, gjerne kombinert med ledelse. Universitetet i Oslos (UiO) nye studieprogram Informatikk: Digital økonomi og ledelse har 19 søkere pr. studieplass, og UiO beskriver det som det mest attraktive studiet i landet.

– Tallene viser et tydelig og frem til nå udekket behov for fremtidsrettet og forskningsbasert teknologiutdanning i Oslo, sier dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet Morten Dæhlen.

Aftenpostens teknologiråd kom i forrige uke med tips om utdanninger som varer også i fremtiden. Her er deres tips.

30 prosent økning

Antall søkere til informasjonsteknologi har økt med over 1.100 søkere fra i fjor. Det er en økning på mer enn 30 prosent.

– Jeg er glad for at dagens unge mennesker hører på gode råd og velger teknologi. Vi trenger flere som ikke bare forstår seg på den digitale verden, men som også kan være med på å utvikle nye løsninger med teknologi som verktøy, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Regjeringen sier at den har sørget for 500 nye studieplasser ved IKT-utdanninger.

– Norge er blant de mest digitaliserte landene i verden. Skal vi utvikle kunnskapssamfunnet videre og beholde vår ledende digitale posisjon, er det helt avgjørende at vi utdanner nye teknologer, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.