Her er tallene som kan få Jensen til å gå smilende inn i valgkampen

– Vi ble truffet av det kraftigste oljeprisfallet på 30 år. Jeg kan forsikre om at hverken det eller den migrasjonskrisen vi ble utsatt for, var ting denne regjeringen hadde planlagt for da vi satt på Sundvollen.

Slik starter finansminister Siv Jensen når Aftenposten ber henne vurdere norsk økonomi i stortingsperioden som snart er over.

På Sundvollen skrev Frp og Høyre sin regjeringserklæring.

– Har det vært krise i norsk økonomi?

– Regjeringen har aldri brukt det ordet. Arbeiderpartiet har brukt det ordet. Vi har sagt at det har vært en krevende tid på Sørlandet og Vestlandet, som har ført til bortfall av 47.000 i olje- og gassrelatert næringsliv. Vi ser nå tendenser til at det verste er bak oss, sier hun.

Siv Jensen fikk ekstra milliarder på bordet i revideringen av nasjonalbudsjettet for 2017. Hun kan takke LO.

Det lysner

Ifølge Finansdepartementets nye prognoser for i år og neste år lysner det i norsk økonomi.

Bunnen ble passert i fjor.

Det ser bra ut for Regjeringen inn i valgkampen, i alle fall målt ved sentrale økonomiske variable i Finansdepartementets krystallkule:

Ledigheten faller i år og neste år, uansett hvordan den blir målt.

Den økonomiske veksten i Fastlands-Norge blir neste år tre ganger så høy som den var i bunnåret 2016.

Den tilpasningsdyktige lønnsveksten, som ble rekordlav i fjor, blir nesten dobbelt så høy neste år.

Antall nye jobber var omtrent null i fjor, men stiger til rundt 25.000 neste år.

De nye anslagene ble torsdag lagt frem i Revidert nasjonalbudsjett 2017.

Tre krefter mot dårligere tider

Jensen knytter de bedre tidene til lavere rente, svakere krone og økt statlig pengebruk:

Sentralbanksjef Øystein Olsen har kuttet styringsrenten fra 1,50 til 0,50 prosent og lover å holde den der «den nærmeste tiden».

Kronen har svekket seg med 14 prosent fra juni 2014 til april i år, regnet mot industriens konkurrentland.

Bruken av oljepenger har økt fra 138 milliarder kroner i 2013 til 221 milliarder kroner i år, regnet i faste 2017-kroner.

Mer oljepenger ingen nyhet

Jensen sier hun er «veldig godt fornøyd» med at Regjeringen har håndtert økonomien gjennom to krevende hendelser og samtidig «funnet rom for viktige prioriteringer for både Høyre og Fremskrittspartiet».

– Det er vel oljepengene som har gitt deg rom for alt dette?

– Det at vi faser oljepenger inn i økonomien er jo ingen nyhet. Det har vi gjort gjennom mange år i Norge. Det som derimot er nytt, er at vi har bygget en større buffer i Oljefondet under denne regjeringen, sier hun

Hun sier at hennes største bekymring er at for mange fortsatt leter etter jobb. Nøkkelen er å legge til rette for et konkurransedyktig næringsliv.

– Det er jo en av grunnene til at det har vært viktig å gjøre noe med skatten i Norge, sier hun.

Lavere andel i jobb

Mye av debatten med Arbeiderpartiet har gjennom vinteren og våren konsentrert seg om den fallende andelen av befolkningen mellom 15 og 74 år som er i jobb.

I den nære fortiden steg andelen til en topp på 72 prosent sommeren 2008. Deretter falt den under den rødgrønne regjeringen til 68,8 prosent i oktober 2013. Da overtok den blå regjeringen.

Fallet har fortsatt, og i februar i år var andelen nede i 66,9 prosent.

Jensen forklarer

Jensen tok tyren ved hornene på pressekonferansen torsdag. Hun brukte finanskrisen og oljeprisfallet som noe av forklaringen på at andelen hadde falt i løpet av de siste ti årene.

– Det er normalt at sysselsettingsandelen faller i nedgangsperioder, sa hun.

I tillegg pekte hun på noen særtrekk som kan forklare fallet de siste årene.

– Det blir gradvis flere alderspensjonister. Det som er godt nytt, er at andelen unge som hverken er i utdanning eller jobb, er uendret, sa hun.

Arbeiderpartiet er likevel kritisk.

– Høyre og Fremskrittspartiet legger frem et revidert nasjonalbudsjett der andelen folk i jobb anslås å falle videre. Det er alvorlig, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen til NTB.

Jensen avviser dette.

– I Revidert nasjonalbudsjett 2017 anslår vi at sysselsettingsveksten allerede neste år vil være høyere enn befolkningsveksten, slik at andelen begynner å stige, sier hun til NTB.

Fasiten kommer et stykke ut i 2019.