Høyere vekst i norsk økonomi

Veksten i fastlandsøkonomien var 0,4 prosent fra 1. til 2. kvartal i år. Dette er omtrent det samme som veksten i 1. kvartal.

Dette viser tall for nasjonalregnskapet som Statistisk sentralbyrå (SSB) la frem onsdag formiddag.

Lavere produksjon av strøm bidro til å dra ned veksten med 0,1 prosentenhet. Her kan været ha mye å si, slik at det kan være greit å holde strømmen utenfor når en vurderer dem underliggende utviklingen i norks økonomi.

Bedre halvår

Men i sum var det første halvåret i år adskillig bedre enn siste halvår i fjor.

I første halvår i år var veksten i fastlandsøkonomien 0,7 prosent. I siste halvår i fjor var det ikke vekst i norsk økonomi i det hele tatt.

Dette er likevel svak vekst i forhold til det normale.

Alle disse tallene er regnet i forhold til foregående periode og de er justert for normale sesongsvingninger, slik at de kan samenlignes.

Sprik mellom næringer

Situasjonen i de ulik næringen spriker. Industrien går produksjonen fortsatt ned, men saktere enn før.

SSB skriver: «For industri og bergverk totalt viser de foreløpige sesongjusterte tallene en reduksjon i bruttoproduktet på 0,9 prosent i 2. kvartal 2016. Dette er et noe større fall enn i 1. kvartal, men nedgangen har avtatt klart i styrke sammenlignet med fjoråret.»

I næringene som leverer til oljen er det oppgang i noen og nedgang i andre.

Bygg og anlegg går bra. SSB skriver at «den klare veksten i bygge- og anleggsnæringen» fortsatte.

Hotellene går bra

De fleste jobber inne tjenester, og her spriker det også.

SSB skrier: «For tjenesteyting var også bildet blandet. De foreløpige tallene viser vekst i blant annet tjenester tilknyttet oljevirksomhet og varehandel. Det var fortsatt stor aktivitet i hotell- og restaurantvirksomhet i 2. kvartal til tross for hotellstreiken i mai. På andre områder, som forretningsmessig tjenesteyting, fortsatte nedgangen.»

Færre i jobb

Sysselsettingen falt litt også i 2. kvartal.

«Foreløpige beregninger viser at sysselsettingen ble redusert med 0,1 prosent i 2. kvartal 2016. Målt i antall personer var nedgangen på vel 3 000. Også for de tre foregående kvartalene viser de foreløpige tallene et liknende sysselsettingsfall»,s kriver SSB