I ettermiddag var det ekstra dyrt å koke potetene

Tirsdag ettermiddag er det dyrt å koke poteter på Østlandet. Strømmen koster nesten 1 krone pr. kilowatt-time (kWh).

Tirsdagens strømpriser time for time ble fastsatt på den nordiske kraftbørsen dagen før.

Dette er bortimot tre ganger så mye som tirsdagens strøm koster når tevannet blir kokt rundt klokken 23 for å avslutte dagen.

Gjennomsnittet for hele tirsdag er litt under 50 øre/kWh. Avgifter, nettleie og moms kommer i tillegg.

Alt henger sammen med alt

Det er en lang kjede med hendelser som fører til dyr potetkoking på Østlandet tirsdag:

Inspektører har funnet mangler i stålkonstruksjonene i en rekke franske atomkraftverk . Produksjonen blir stoppet mens reaktorene blir undersøkt.

. Produksjonen blir stoppet mens reaktorene blir undersøkt. Europeiske kraftpriser stiger når franskmennene produserer mindre kjernekraft . Tyske kullkraftverk skrur opp produksjonen for å fylle tomrommet.

når . Tyske kullkraftverk skrur opp produksjonen for å fylle tomrommet. Men vannstanden i Rhinen er så lav at elvebåtene med kull kan grunnstøte hvis de går med full last. Lasterommene er derfor bare halvfulle og fraktratene er svært høye.

og fraktratene er svært høye. Mer fyring i kullkraftverkene øker utslippene av klimagasser . Da trengs det flere utslippskvoter og kvoteprisen stiger. Produsentenes kostnader øker.

. Da trengs det flere utslippskvoter og kvoteprisen stiger. Produsentenes kostnader øker. Alt dette bidrar til å presse opp europeiske priser .

. Kablene mellom kontinentet og Norden har ledig kapasitet. Gjennom kablene smitter derfor de høye prisene nede i Europa over på prisene på Østlandet. Hadde prisene på Østlandet forblitt lave, ville kraften forsvunnet til utlandet for å få bedre betaling. Prisene må derfor være omtrent like.

En mager trøst for norske potetkokere er at strømmen i en time tirsdag ettermiddag kostet 7,7 kroner/kWh i Frankrike.

Opp med norske priser

Norske kraftpriser blir fastsatt på den nordiske kraftbørsen i møtet mellom fransk kjernekraft, tysk kullkraft og norsk vannkraft.

I store deler av Norge har kulden kommet de siste dagene. Panelovnene blir skrudd opp og etterspørselen stiger.

Fra inngangen av oktober har børsprisen på kraft levert på Østlandet mer enn doblet seg.

– Det har vært lite nedbør i høst. Produsentene må leve på dette vannet i hele vinter. De fordeler tappingen utover vinteren får å få best mulig lønnsomhet, sier seksjonssjef Vegard Willumsen i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Varmt vær betyr som regel klarvær og sol. Da blir det smått med nedbør. September i år var den varmeste siden 1900, ifølge Meteorologisk institutt.

Lav fylling

Magasinfyllingen var 79,1 prosent for hele landet den siste uken i oktober.

Det er det laveste siden 2013. Bare fire ganger siden 2002 har fyllingen vært lavere i denne uken.

Kulden er kommet uventet tidlig i store deler av landet og snøen har lagt seg. Tilsiget er stoppet opp og produsentene har begynt å tære på vannet.

Frem til den siste uken i oktober hadde fyllingen sunket i fire uker på rad. Veien mot laveste vannstand sent på vinteren har startet.

SLIK ER EN TYPISK STRØMREGNING SAMMENSATT Husholdninger. Årlig forbruk 20.000 kWh. Øre/kWh Børspris på strøm, Oslo, okt. 2016 29,6 El-avgift til staten*, 2016 16,0 Moms* 11,4 Sum for strømmen 57,0 Nettleie. Oslo og Akershus, juni 2016 23,0 Avgift til Enova for å finansiere enøk 1,0 Moms* 6,0 Sum for nettleie 30,0 SAMLET REGNING FOR STRØMMEN 87,0 * Husholdninger i ulike deler av Nord-Norge har redusert sats eller er fritatt. Kilder: Nord Pool, NVE, Enova og Finansdepartementet.

Fortsatt høye priser

I kraftmarkedet blir det handlet med kontrakter for kommende vinter.

Prisen på børsen Nasdaqomx viser at markedet forventer kraftpriser godt over 40 øre/kWh for det meste av vinteren som kommer.

– Dette er høye, men ikke unormale priser. Relativt lite nedbør i Norden og høye priser på kontinent holder oppe norske forventede priser, sier Willumsen.

Noe uventet har skjedd

Tallene viser også at forventede priser i en gitt måned til vinteren har steget i løpet av høsten.

Tidlig i oktober forventet markedet av prisen i januar neste år skulle bli rundt 34 øre/kWh. Nå ligger den forventede kraftprisen for januar rundt 44 øre/kWh.

– Uventede hendelser i det europeiske kraftmarkedet har drevet opp forventningene til vinterens kraftpriser, sier Willumsen.

Alt på samme regning

En trøst i tider med dyrere strøm er at det kan bli slutt på å få én regning fra strømleverandøren og en annen fra netteieren.

Strømleverandøren sitter i førersetet og henvender seg til netteieren.

Her oppstår to tilfeller, avhengig av om netteieren også deltar i konkurransen om å levere strøm:

Hvis netteieren også er kraftleverandø r, har dette kraftselskapet alltid hatt én felles faktura til kunder som kjøper begge deler. Hvis en annen leverandør i dette nettområdet ønsker det samme, kan netteier ikke nekte dette.

r, har dette kraftselskapet alltid hatt én felles faktura til kunder som kjøper begge deler. Hvis en annen leverandør i dette nettområdet ønsker det samme, kan netteier ikke nekte dette. Hvis det derimot dreier seg om en ren netteier som ikke levere kraft i tillegg, kan netteieren motsette seg felles fakturering av sitt eget nett og leverandørens kraft.

– Vi regner med at alle de store leverandørene vil presse på for å få til en felles faktura, sier seniorrådgiver Ivar Munch Clausen i NVE.

Én faktura i Oslo

I Oslo og store deler av Akershus er Hafslund netteier. Hafslund leverer også strøm og slike helkunder har alltid fått én faktura.

Dermed må Hafslund godta at andre strømleverdører i deres nettområde fakturerer Hafslunds nettleie og levert strøm på samme faktura.

Hafslund har rundt 800.000 nettkunder. I alt er det rundt 2,8 millioner målepunkter for strøm i Norge.