I vinter var det få boliger til salgs i Oslo og prisene føk i været. Nå flommer markedet over og prisene synker.

Fredag ble Sofie Myklebost (22) ferdig med sykepleierutdanningen, og mandag begynner hun i ny jobb på Ullevål sykehus. Nå er hun på jakt etter sin første bolig. Aftenposten treffer henne på en visning på en 37 kvadratmeter stor leilighet til 2,6 millioner kroner på Sandaker i hovedstaden.

– Heldigvis er det blitt lettere for unge å komme seg inn på boligmarkedet. Det kunne ikke vært bedre for meg, forteller 22-åringen.

Da hun startet å se etter leilighet i januar, var det få boliger til salgs, lange køer på visningene og elleville budrunder som gjerne endte langt over takst. I løpet av noen få måneder er situasjonen snudd helt rundt. Nå er det kjøpers marked.

– Det er fascinerende hvor raskt markedet har snudd. For få måneder siden kjøpte de fleste ny bolig før de solgte, mens nå er det omvendt. Da blir det straks mange boliger til salgs, fremholder økonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank.

Rekordmange boliger til salgs

På Finn er det nå 17.109 brukte boliger til salgs i hele Norge, mens i juni for et år siden var tallet 14.711. Sist gang det var like mange boliger til salgs som nå, var i juni 2010 – like etter finanskrisen – viser tall fra Finn.

I Oslo er det snaut 4000 boliger til salgs, og søndag var det hele 2220 visninger.

– I Oslo nærmer det seg ifølge vår registrering en dobling av antall søndagsvisninger fra i fjor, opplyser Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Det tar også litt lengre tid å selge (17 dager nå mot 14 i fjor).

– Og det vil trolig ta enda noe lengre tid fremover siden lagret av boliger er noe høyere enn i fjor, mener Geving.

Ifølge boligprisstatistikken som Eiendomsverdi AS lager for Eiendom Norge, ble det lagt ut på landsbasis rundt 12 prosent flere leiligheter for salg i mai 2017 enn i 2016.

– Og her trekker Oslo opp snittet, tilføyer Carl O. Geving.

Forrige uke viste tall fra Eiendom Norge at boligprisene i hele Norge falt med 1,1 prosent i mai. Korrigert for sesongjusteringer var fallet 0,7 prosent. Det var det største prisfallet siden denne prisstatistikken startet i 2003.

I Oslo falt boligprisene med 1,4 prosent etter mange måneder med ekstrem prisvekst i fjor og deretter en utflating tidligere i år.

Hege Berg Thomstad fra Privatmegleren mener de begynte å merke endringene i boligmarkedet i mai.

– Færre kommer på visning og tilbudet er mye større. Etter den kraftige prisoppgangen er det da naturlig at vi får en priskorreksjon. Det er sunt for markedet, mener Berg Thomstad.

Signe Dons

Fortsatt prisfall?

Andreassen tror at nedturen i hovedstaden vil fortsette fordi tilbudet er så stort.

– Det som har drevet prisoppgangen, har vært tilgang på kreditt. Nå ser vi at innstramningen på kreditt virker. Kombinasjonen av høy gjeld, høye priser og usedvanlig stor nyboligbygging, gjør at boligmarkedet er utsatt, mener Swedbank-økonomen.

Bankene har strammet inn utlånspraksisen – særlig i Oslo – etter at det ble innført en ny boliglånsforskrift fra årsskiftet. Blant annet må man ha 40 prosent egenkapital for å kjøpe sekundærbolig i Oslo og nå er det vanskelig å få lånt mer enn 5 ganger inntekten.

Investorene driver opp prisene

Erlend Eide Bø fra Statistisk sentralbyrå (SSB) har forsket på hvordan investorer har bidratt til å drive opp prisene i Oslo. Når boligprisene er høye, er gjerne leieprisene også høye. Da er det attraktivt å investere i utleieboliger. I perioden 2007 til 2014 utgjorde utleieboliger 10–25 prosent av totalen.

– Når investorene trekker seg ut, blir det flere boliger til salgs og færre kjøpere i markedet. Om det skjer nå, er imidlertid for tidlig å si, fremholder SSB-forskeren.

Bøs forskning viser at skatteøkning på sekundærboliger, bidrar til lavere priser og mindre svingninger. Han tror derfor at de siste låneinnstramningene har hatt effekt, og at det har bidratt til å kjøle ned boligmarkedet.

Statistikken tyder også på at innstrammingene i boliglånsforskriften har roet ned markedet i hovedstaden. Mens boligprisene i mai falt 1,4 prosentpoeng i Oslo, falt de bare 0,1 prosentpoeng i Akershus.

Fakta: Strengere krav til boliglån 1. januar 2017 ble det innført ny boliglånsforskrift med strengere krav til egenkapital for kjøp av sekundærbolig i Oslo. Resten av landet fikk også innstramminger.

Skal du kjøpe sekundærbolig i Oslo, må du ha 40 prosent egenkapital. Forskriften gjelder nye lån med pant i bolig. Eksisterende boliglån reguleres ikke og kan flyttes mellom banker som før. I resten av landet videreføres kravet om 15 prosent egenkapital også for sekundærboliger.

Forskriften har også en bestemmelse om at kundens samlede lånebelastning ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt. Bankene får lov til å gjøre unntak i en liten andel av utlånene. Betingelsene for avdragsfrihet strammes også noe inn.

Tre år med fall

For noen dager siden varslet SSB at boligprisene vil falle de neste tre årene på grunn av økt boligbygging og strammere utlånspraksis fra bankene.

Det vil antagelig dempe gjeldsveksten fremover, men den kraftige prisøkningen de siste årene har bidratt til at norske husholdninger nå er blant de mest forgjeldede i verden. Det øker sårbarheten hvis renten skulle øke.

Ikke bare mørkt

– Den gode nyheten er at nedturen i olje er over, bedriftene på fastlandet investerer forsiktig og staten har ikke noe innstramningsbehov. Så lenge vi bare har én ubalanse i økonomien – altså boligmarkedet – så er det mulig å håndtere, mener Andreassen fra Swedbank.

Samtidig sier han at det er risiko for at et fall i boligprisene kan føre til at folk blir mer forsiktige med å bruke penger, bedriftene vil da tjene mindre penger og det kan dytte økonomien utforbakke.

– Risikoen er der fordi mange har strukket strikken veldig langt fordi det lenge har vært så lett å låne penger. Når så mange har lånt så mye, er det likevel lite sannsynlig at renten vil øke mye. Sentralbanken ønsker ikke å ta livet av folk, tror Andreassen.

Signe Dons

Fikk hjelp av familien

Nyutdannede Sofie Myklebost (22) har merket at bankene har strammet inn utlånspraksisen, blant annet ved at man ikke kan låne mer enn fem ganger brutto inntekt.

– Man kommer ikke langt med en sykepleierlønn, men jeg fikk hjelp av pappa, forteller hun.