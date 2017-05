Ingeniøren tok ut 5,5 millioner i kontanter i frykt for økonomisk verdenskollaps. Men så kom gebyret.

Kunden klaget dermed størrelsen på gebyret til Finansklagenemnda. Men denne gangen fikk ikke kunden rett.

DN.no omtaler klagesaken fredag. Ifølge avisen fryktet den formuende oljeingeniøren, som er anonymisert i bankklagen, hacking, virusangrep og krig. Han mente at banksikringsfondet på 32 milliarder ville være tomt på noen få timer om det brøt ut panikk i markedet. Derfor valgte han å ta ut 5,5 millioner kroner i 1000-lapper i forseglede poser fra sin konto i Jæren Sparebank, skriver Aftenbladet.

Forseglede tusenlapper

– Klager bestilte 1000-kronerssedler, pakket i forseglede poser, og sedlene ble lagt i en bankboks i samme bank, ifølge avgjørelsen fra Finansklagenemnda.

Grunnen til at oljeingeniøren har klaget inn saken, er gebyret han er belastet for transaksjonen. 0,25 prosent av uttaket blir nemlig 13.750 kroner. Kunden mener banken ikke har rett til å nekte uttak av store kontantbeløp, og viser til finansforetaksloven. Han karakteriserer også 13.750 kroner for et straffegebyr. Han benekter imidlertid ikke at han ble opplyst om at banken ville ta et gebyr for uttaket.

Uvanlig mye kontanter

Banken på sin side hevdet at den normalt ikke har så store kontantbeløp som 5,5 millioner kroner tilgjengelig for uttak.

I uttalelsen fra Finansklagenemnda understrekes det at kunden er en lovlydig forretningsmann og petroleumsingeniør, og at han har skattet av pengene. Ingeniøren oppgir at Jæren Sparebank har vært hans hovedbank i nærmere 30 år. Det samme gjelder mannens investeringsfirma.