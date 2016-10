Innovasjon er den nye Idol-konkurransen

Vi har akkurat lagt bak oss Oslo Innovation Week. Gigantarrangementet med hundrevis av foredrag, konkurranser og events utgjør en herlig kontrast til det ulidelig kjedelige pratet om innovasjon og «hva vi skal gjøre etter oljen?».

Vi var over 10.000 som lot oss lokke av arrangementstitler som «Fuckup Nights». Den som ikke ville le og lære av andres feil, kunne gå på kodemaraton for jenter på Deichmanske. Eller hva med pitchekonkurranse for den beste av 100 ideer, Techfugees Hackathon, CryptoFinance Workshop, Bands & Brands, Girl Tech Fest, Women as disruptive innovators, «Tapas & Cognitive Cocktails» og «a conferencival for investors and entrepreneurs»?

Idealet er selvsagt megasuksessene fra Silicon Valley. Og hvorfor ikke? Californias teknologisektor er totalt dominerende på global innovasjon mot forbrukere.

Livskraftige ideer

Jeg kom unektelig over noen livskraftige ideer. Påfallende mange ble lansert på den spennende Cutting Edge-festivalen i Forskningsparken:

Alec Nielsen har ikke rukket å ta sin første master-eksamen, men har allerede skapt et programmeringsspråk for celler som kan brukes til å gi dem helt spesifikke egenskaper – akkurat slik vi programmerer en datamaskin.

Selskapet Visyon tar oppdrag for verdens store merkevarer og lager virtual reality-innhold for dem. Men 20–30 prosent av omsetningen pløyes tilbake til investering i sosial innovasjon. For eksempel vil de bruke virtual reality til å styrke vår empati med diskriminerte.

N2 Applied lar landbruket kvitte seg med stempelet som klimaversting ved å ta det enorme og skadelige metanutslippet fra husdyrhold og gjøre en stor av det om til gjødsel – ved hjelp av en plasmareaktor på hver gård. Visstnok er utgiftene til hver reaktor inntjent på sparte gjødselutgifter etter bare to år.

Her er moteordene

Men dette er bare mitt lille personlige utvalg, og slett ikke typisk for ideene som trekkes frem på scenen under Oslo Innovation Week. Den typiske ideen bør helst ha elementer av det man kan få inntrykk av må være årets ja-ord: Delingsøkonomisk, feminin, ungdommelig, uavhengig, kunstig intelligent, pitchbar, fattigdomsbekjempende.

Det er nok derfor en ikke spesielt innovativ IT-bedrift fra Afghanistan får en hovedrolle under åpningen. Prosjektet spiller nemlig på flere av samtidens melodier. 28-årige Roya Mahboob er en av Afghanistans første kvinnelige IT-gründere. Det holder til at arrangementskomiteen kan sette flomlyset på henne.

Jeg vil overhodet ikke rakke ned på en så fantastisk, modig kvinne. Men når dette innslaget kjennes som idealet i programmet, står resten av arrangementet i fare for å bli avskrevet som «inspirasjonsporno», i stedet for et sted hvor man kan komme sammen for å få skape en mer bærekraftig og lønnsom fremtid. Når flomlyset, røykmaskinene og popmusikken får dominere, blir det fort mer Idol-konkurranse enn næringslivsverksted.

Men pengene mangler

Oslos startup-scene har en stadig sterkere tiltrekningskraft på unge talenter. Vår stadig sterkere forestilling om at entreprenørskap kan være både sosialt, bærekraftig og lønnsomt bidrar til det. Problemet er at pengene til å finansiere alle disse gode ideene i altfor stor grad mangler her i Norge.

Statsministeren talte til Cutting Edge-festivalen, og snakket gjerne om at hun vil stimulere til innovasjon. Men hun glemte visst å nevne det alle med mye penger ser ut til å være enige om, og som hun kunne gjort noe med: Det er for lite lønnsomt å investere i risikable prosjekter i Norge. Nesten alle som har kapital legger den i eiendom. Det er der skattefordelene er, det er der sjansene for å få pengene til å yngle er størst.

Flere må få penger til å feile

Under innovasjonsuken var det masse snakk om at vi må lære oss å feile fort og ofte. Ni av ti startup-ideer mislykkes. Men hvordan er det mulig å reise seg 10 ganger? Bare ved at noen skyter inn ekstremt risikovillige penger, gang på gang. Til slutt klarer kanskje noen av oss å starte den bedriften som klarer å bli verdens beste på første forsøk.

Politikerne innrømmer gjerne at de ikke er kompetente til å utpeke hvilke bransjer og hvilke bedrifter som skal bli fremtidens vinnere. Men de er kompetente nok til å skjønne at vi ikke bør bruke hoveddelen av den risikovillige kapitalen på eiendom.

Derfor blir det for enkelt å bare skylde på politikerne. Årsaken er nok heller at de fleste av oss er investorer i eiendom. Det ville gå ut over lommeboken til noen hver, hvis for eksempel den enorme skattefordelen ved rentefradrag skulle reduseres. Så interessert i innovasjon er vi nok neppe. Da er det hyggeligere å se noen inspirerende foredrag om jenter som har lært seg å kode.