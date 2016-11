John Fredriksens Seadrill med milliarder i minus

Riggselskapet, som kontrolleres av John Fredriksen, hadde en omsetning i årets tredje kvartal på 743 milliarder dollar, eller rundt 6,3 milliarder norske kroner. Det er en nedgang fra 985 millioner dollar.

Underskuddet før skatt har bedret seg fra nærmere 1,8 milliarder dollar til rundt 600 millioner dollar. Samtidig har driftsresultatet bedret seg fra minus 291 millioner dollar til 247 millioner dollar i pluss.

– Riggmarkedet er fortsatt utfordrende

Ifølge E24 tar Seadrill nedskrivninger på 882 millioner dollar i årets tredje kvartal. Det dreier seg om investeringer i Seadrill Partners og Seamex.

– Riggmarkedet er fortsatt utfordrende, men vi ser bedring i nivået på anbud, kommenterer konsernsjef Per Wulff.

Han ser for seg et utfordrende 2017, men venter at markedet gradvis vil bedre seg når det er behov for mer boring for å hindre økt fall i oljeproduksjonen.

Markedet lot seg åpenbart ikke skremme av resultatet, og Seadrill-aksjen steg fra start på Oslo Børs. Ved lunsjtider hadde den økt 6,4 prosent i verdi. Det siste året har den imidlertid hatt et fall på hele 60 prosent. (NTB)