Kamskjellbedrift må stenge på grunn av «fare for liv og helse»

Aftenposten og Adresseavisen skrev i sommer om fire kamskjelldykkere som har omkommet på jobb utenfor Frøya.

Etter dødsulykkene fikk næringen på Frøya en rekke påbud og krav, men nordover langs kysten har minst tre kamskjellaktører operert fullstendig under radaren til Arbeidstilsynet.

- Veldig trist

Til slutt tok tilsynet affære og varslet at de ville sjekke ut hvordan fangsten foregår. Én av aktørene har i årevis levert rundt 80 tonn årlig til Rørvik Fisk AS i Nord-Trøndelag. Nå er det slutt:

- Det er veldig trist. Det betyr utrolig mye for oss å miste produktet. Våre kunder etterspør kamskjell, men nå må vi si nei. Vår leverandør klarer ikke å drive etter regelverket, sier Ragnvald Pettersen i Rørvik Fisk til Adresseavisen.

«Virksomhetens praksis har vært helt utenfor bestemmelsene om arbeidsdykking,» konkluderte tilsynet - som nå i september stengte virksomheten på dagen med bakgrunn i «overhengende fare for dykkernes liv og helse». En av Arbeidstilsynets inspektører fra Midt-Norge, som har vært sentral etter den siste dødsulykken på Frøya, reiste nordover for å inspisere.

Spørsmål om pris?

Adresseavisen har ikke fått tak i aktøren som nå, ifølge tilsynet, har gått over til å drive ordinært fiske. Vi spør Pettersen:

- Hva tenker du om at din leverandør drev på en måte som Arbeidstilsynet mener innebar «overhengende fare for dykkers liv og helse»?

- Jeg har ingen tanker om det. Det er så mye regelverk generelt i Norge at ingenting er overlatt til hver enkelt lengre, det er vanskelig å leve etter reglene, sier Pettersen.

Pettersen solgte kamskjellene videre til andre selskaper - som deretter solgte videre i hovedsak til det europeiske luksusmarkedet.

Fortsetter i Nordland

En annen kamskjellaktør i Nordland holder til i området rundt Herøy, hvor de sanker rundt to tonn i uken. Også de fikk i september Arbeidstilsynet på tilsynsbesøk, etter minst fire under radaren. Tilsynet peker på en rekke feil og mangler:

- Vi må forbedre noen rutiner og rette opp noen feil, men vi kan fortsette, sier Marko Kaldmaa, som driver virksomheten og selger skjellene til Seløy Fisk AS.

- Vil dere overleve med nye regler?

- Det er godt mulig vi må stenge. Det er så mange papirer og formaliteter, at det er vanskelig for oss å oppfylle alt. Særlig vi som har et såpass lite selskap. Det er også vanskelig å finne nye dykkere, sier Kaldmaa.

Arbeidstilsynet: - Alvorlig

Vigdis Johnsen er regiondirektør i Arbeidstilsynet i Nord-Norge. - Det er alvorlig når vi velger å stanse noe på dagen, slik vi gjør i den ene saken. I den andre saken har aktøren nå fått en rapport fra oss og mulighet til å gi sine tilsvar.

- De som fortsetter virksomheten, frykter for fremtiden. De opplever byråkratiet som overveldende og sier det er vanskelig å drive lønnsomt?

- Sikkerheten må komme først. Regelverket er der for at arbeidsforholdene skal være forsvarlige. Mange dykkervirksomheter i Norge klarer fint å kombinere ansvarlighet og lønnsomhet. Arbeidstilsynet kan ikke akseptere at ansattes liv og helse settes på spill for lønnsomhet, sier Johnsen.