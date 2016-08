Kan redningsaksjonen lykkes: Fire muligheter for Rygge lufthavn

Den sivile lufthavnen i Rygge er vedtatt nedlagt fra 1. november. Eksperter har svært behersket tro på at en redningsaksjon kan føre frem.

Her er fire muligheter for flyplassen.

1. Flyplassen drives videre omtrent som nå

Et selskap som heter Rygge Airport møtte mandag de nåværende eierne, men kommentaren etter møtet var at redningsmennene hadde lite konkret å legge frem. Olav Thon sa at Rygge-ansatte burde fortsette letingen etter nye jobber.

– På kort sikt er det ingen fremtid for Rygge, sier førsteamanuensis Espen Andersen ved BI. Luftfartsanalytikeren påpeker at Ryanair, som tidligere i år ga opp å drive fra lufthavnen i Østfold, er det selskapet i Europa med lavest kostnader.

– Hvis ikke de klarer å drive lønnsomt på Rygge, er det ingen som klarer det, sier han.

– Blir oppoverbakke

Professor Frode Steen ved Norges Handelshøgskole sier det er enklere å skaffe mer trafikk til en lufthavn hvis man har en kjeller av trafikk i bunn.

– Rygge har ikke engang det, og da blir det oppoverbakke, sier professor Frode Steen ved Norges Handelshøgskole. Han mener flyplassen på Torp har en fordel overfor Rygge fordi den ligger lenger fra Oslo og dermed også fungerer som en lokal flyplass.

– Mer enn bare kjekke feriemål

– Skal Rygge fungere som en lufthavn for sitt område, må befolkningen der foretrekke den fremfor Gardermoen. Og skal dette være lønnsomt, må man tilby mer enn bare kjekke feriemål. Man trenger passasjerer som skal på jobbreise og betaler mer enn bare de billigste billettene. Det hadde sikkert vært fint å dra til Malaga på jobbreise, men det er kanskje ikke så aktuelt for de fleste, tror Steen.

Hvis Norwegian hadde vært interessert...

Han mener man kunne fått til noe fra Rygge med noen utenlandsruter og noen innenlandske ruter, hvis en aktør som Norwegian hadde vært interessert i å komme tilbake.

– Men det virker det ikke som de er, sier Steen. Han påpeker likevel at det i en slik sammenheng er én fordel med at Ryanair trakk seg ut.

– Ryanair har svært lave kostnader og ingen selskaper liker å drive fra samme flyplass når et slikt lavprisselskap er dominerende, sier han.

Både SAS og Norwegian har sendt negative signaler om å begynne med flyvninger fra Rygge.

Knut-Erik Mikalsen

2. Flyplassen overtas og drives av staten

– Jeg kan ikke se noen annen løsning for fortsatt drift av Rygge enn at staten kommer inn i bildet, sa Olav Thon til Aftenposten mandag.

– Kunne Avinor overtatt flyplassen og valgt å drive den med underskudd?

– Avinor driver en rekke fine flyplasser med underskudd av distriktshensyn, men jeg har vondt for å se at de skal gjøre det rett utenfor Oslo, sier Frode Steen ved NHH. Espen Andersen ved BI viser til at det ifølge EU-regler ikke er lov til å drive flyplasser med underskudd. Skulle Avinor drevet den med minus, måtte de dermed overtatt den fra Luftforsvaret.

– Avinor driver 42 av sine 46 flyplasser med underskudd og dekker det inn med inntekter fra taxfree. Avinor har ikke bruk for en flyplass til så nær Oslo, sier Andersen.

BI

Hallvard Lyssand, NHH

3. Flyplassen legges om til godstransport

Espen Andersen fremholder at det kunne vært mulig å drive lufthavnen for godstrafikk i stedet for passasjertrafikk, men trekker frem et par forutsetninger som er svært usikre og som ville tatt lang tid å realisere.

– Det trengs i så fall en tunnel Moss-Horten for å sikre vogntogtransporten til og fra flyplassen. I tillegg ville det vært fordelaktig med en ny vei til Trondheim, en som ikke går via Oslo, men på østsiden av Øyeren, sier han.

Andersen viser til at Østlandet mangler en slik stor omlastningssentral for gods. Mye gods kommer i dag via Sverige med jernbane og vogntog, og mange aktører etablerer allerede lagrene sine på denne siden av hovedstadsområdet.

– Problemet er at mye gods- og passasjertrafikk også drives parallelt med samme fly, sier Frode Steen ved Handelshøgskolen.

4. Flyplassen legges ned

Nedleggelsen er vedtatt og det blir resultatet hvis hverken Avinor eller private interessenter rykker inn og overtar. Dermed kan det 1. november være slutt for sivil luftfart fra Rygge ni år etter at det første Norwegian-flyet lettet med kurs for Gran Canaria.

Hvis dette skjer, er flyplassen igjen utelukkende militær.

På det meste - i 2013 - hadde den sivile lufthavnen nesten 1,9 millioner reisende. På stedet står bygningsmasse på 17.000 kvadratmeter og 3000 parkeringsplasser.

– Passasjerene har ikke bruk for en flyplass i tillegg til Gardermoen og Gøteborg. Problemet er at ingen har bruk for Rygge, sier Espen Andersen ved BI.

Har du fått med deg dette prosjektet om Russland?

Hvorfor er ikke russerne blitt som oss? Aftenpostens Moskva-korrespondent Per Anders Johansen og hans far Jahn Otto deler sin kunnskap om Russland. Hør den første podkast-episoden i spilleren under, eller få alle samlet her.

Du kan også lytte til dem hos iTunes i podkast-strømmen fra AftenpostenVerden.