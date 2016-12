– Fra 2018 skal vi i løpet av en femårsperiode levere afrikanske lands viktigste netthandelplattform, sier Zhou Yahui. For å nå dette ambisiøse målet, skal han bruke den norske nettleseren Opera, som han har kjøpt for fem milliarder kroner.

Den alvorlig utseende, middels høye 39 år gamle gründeren og hovedeieren (30 prosent) i Kunlun Tech-gruppen viser til at verdens to største aktører for netthandel, amerikanske Amazon og kinesiske Alibaba så å si er helt fraværende på store deler av det afrikanske kontinent. Og Operas danske direktør Lars Boilesen garanterer på telefon fra Oslo at det norske selskapet er i posisjon til å virkeliggjøre Zhous visjoner om å fylle dette tomrommet:

– Det er kjempespennende at vi har fått en eier som vil satse videre nettopp i de markedene hvor vi allerede er store. I noen afrikanske land har Opera 80 prosent markedsandel, sier han.

Boilesen viser til at Zhou allerede har fått utviklet algoritme-produktet FeedNews, en personifisert nyhetstjeneste som nå integreres i Operas nettleser.

– I neste fase ønsker Yahui å benytte vår merkevare til å lansere mange andre produkter, som betaling via nettet, og ikke minst netthandel. Opera, som har 350 millioner brukere, skal løftes opp til å bli en langt viktigere, internasjonal aktør, med utgangspunkt i vår styrke i de hurtigvoksende markedene. Var vi ikke blitt kjøpt opp, ville virksomheten vært begrenset til fortsatt utvikling av nettleseren. Nå skal Operas posisjon som et av verdens sterkeste internett-varemerker brukes til å ta opp kampen mot våre største konkurrenter, ikke bare Amazon og Alibaba, men også Microsoft, Google og Facebook, sier Boilesen.

Glad for at normale forbindelser mellom Norge og Kina er gjenopprettet

Zhou Yahui har invitert Aftenposten til besøk i Kunluns ikke utpreget prangende hovedkvarter i et nytt og moderne høybygg med adresse i en av Beijings hutonger. I inngangspartiet henger store portretter av Facebooks Mark Zuckerberg, Microsofts Bill Gates, Googles Larry Page og avdøde Steve Jobs i Apple.

Zhous idoler, bekrefter Kunlun-sjefen selv på mitt spørsmål.

Forretningsmannen ønsker at Aftenposten formidler en gratulasjon til nordmenn over at forbindelsene til Kina nå er reparert etter bruddet for over seks år siden:

– Dette er jeg virkelig glad for. Vårt selskap er aggressivt opptatt av å ekspandere i utlandet. Derfor er det avgjørende viktig for oss at Kina har gode forbindelser med alle land.

Gjennombrudd i forhandlinger etter seks år med isfront

– Du har kanskje flere oppkjøpsplaner i Norge?

– Ikke for øyeblikket.

– Tror du norske myndigheter måtte kowtow (gjøre knefall og banke pannen i gulvet) for kinesiske ledere for å få til avtalen om å gjenopprette forbindelsene?

– Nei, det får vi da håpe at de slapp å gjøre, sier Zhou, med et av sine sjeldne smil.

Lettelse at også nordmenn nå vil få visum raskere

Boilesen er sikker på det inntil nylig så dårlige forholdet mellom Norge og Kina var en av årsakene til at det tok så lang tid å få godkjent Kunluns kjøp av Opera. Først i november var salget klart, etter at Zhou Yahui la inn sitt bud allerede i februar.

– I all kontakt vi frem til nå har hatt med kinesiske myndigheter i denne prosessen, har det åpenbart vært en fordel at jeg ikke er norsk, sier direktøren.

Dansken regner med at han i 2017 får noe færre reisedøgn i Kina enn han har hatt i år, siden også nordmenn ved hovedkontoret i Oslo fra nå av vil kunne få visum på kort varsel.

Fortsatt hovedkontor i Norge

Zhou Yahui opplyser at selskapet Opera Consumer i 2016 vil ha en omsetning på cirka 1,3 milliarder kroner og et overskudd på mellom 345 og 435 millioner kroner. Målet er at omsetningen i 2020 skal ha vokst til nærmere ni milliarder, med et overskudd på 1,3 milliarder.

Han mener det norske selskapet vil få drahjelp i Afrika-satsingen av Kinas ekspansive planer om nye «silkeveier» over land og til havs for å øke samhandelen med en rekke asiatiske, europeiske og afrikanske land, best kjent under den engelske betegnelsen belt and road initiative.

Tradisjonsrike handelsruter fornyes: Kinas nye silkeveier

– Det er godt samsvar mellom interessene til kinesiske selskaper og landets politikk. Samarbeider vi med myndighetene, er det lettere å gjøre suksess. Kinas ledere har gode visjoner og den beste strategi for de neste 10 til 20 år, mener Zhou, som opplyser at Opera nå er ferdig omstrukturert etter innstramninger og oppsigelser etter oppkjøpet. Ifølge Oslo-kontoret mister i alt 80 personer i det internasjonale selskapet jobben, og Opera Consumer har fra nå av 450 ansatte.

Operas hovedkvarter skal fortsatt ligge i Oslo, og foruten i Kina blir det opprettholdt kontorer i Polen, Sverige, Irland, India, Indonesia, Singapore, Sør-Korea, USA, Taiwan, Russland, Nigeria og Sør- Afrika.

– For å forberede netthandelsatsingen, åpner vi også kontorer i Etiopia og Kenya i løpet av 2017, opplyser Zhou.

Rådyr skilsmisse

Zhou Yahui er blitt rik på Kunlun Techs omfattende utvikling og drift av nettspill. 39-åringen er av Forbes rangert på 93. plass over verdens mest formuende i hitech-bransjen, og skal personlig være god for drøyt 19 milliarder kroner. Plasseringen på Forbes-listen fikk han riktignok innen han betalte ekskona nøyaktig halvparten av dette beløpet, i et av Kinas dyreste skilsmisseoppgjør noensinne.

– Hvordan har du oppnådd din suksess, hva er det som driver deg?

Zhou nipper til en flaske vann og tenker seg om et øyeblikk.

– Jeg tror det er ambisjoner. President Xi Jinpings kinesiske drøm er en inspirasjon, også den er ambisiøs.

− I mange av landene der du har planer om at Opera skal vokse, er den individuelle friheten større enn i Kina. Hadde du ønsket mer frihet her i landet også; om ikke annet fordi det kunne vært good for business?

– Siden vi prioriterer vekst utenfor Kina, er jeg ikke så opptatt av dette, sier Zhou Yahui.

