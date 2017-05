Kinesiske turister strømmer til Norge - de spiser helst norsk kinamat

Kinesiske turister småløper med selfi-stang foran Stortinget, så foran Rådhuset, så foran Slottet. Smilende knipser de bilder av seg selv foran lilla syriner i full blomst før de haster videre til neste severdighet.

Kineserne kommer for fullt til Norge. I helgen hadde mange funnet veien til tigerstaden.

Tredobling

På ett år – fra mars 2016 til mars 2017 – har antall turister fra Kina til Norge økt med ca. 65 prosent, viser tall for hotellovernattinger fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Fra 2007 til 2015 har det vært en tredobling.

– Vi ser en kraftig vekst i asiatiske turister, særlig fra Kina, for fjerde år på rad, sier Line Endresen Normann som er direktør i Reise Norge og kultur i næringsorganisasjonen Virke.

Går for totalopplevelse

På svært begrenset engelsk formidlet de fleste som Aftenposten forsøkte å snakke med i Oslo sentrum søndag ettermiddag, at de bare skulle være én dag i Oslo, maks to. Da vi ba om en liten prat om hvorfor de hadde valgt å legge reisen til Oslo og Norge, smilte de unnskyldende og skyndte seg videre.

– Hvorfor strømmer kinesere til Norge?

– Det er kombinasjonen av en svak norsk krone, norske reiselivsbedrifter som er blitt flinke til å utvikle sine produkter, et fabelaktig land med gode og unike opplevelser. Folk kommer for naturen, men også for å besøke museer. Kinesere vil gjøre mye på kort tid – jo flere attraksjoner de greier å bake inn, jo bedre, sier Normann.

Hun påpeker at alle prognoser viser at det generelt er stor vekst i besøkende fra Asia, først og fremst Kina. Men det kommer også flere turister enn før fra Japan, Taiwan og Malaysia.

– De er ute etter en totalopplevelse med autentiske opplevelser som inkuderer lokale tradisjoner, lokal kultur og mat.

Olga Stokke

Foretrekker kinamat

Men norsk mat står ikke øverst på bucket-listen til kineserne som strømmer ut av store turistbusser som stopper utenfor kinarestauranten Beijing House i Munchs gate.

Hver dag kommer hundrevis av turister fra Kina for å spise norsk kinamat i denne restauranten. Etter flere timer på severdighetsjakt i Oslo er appetitten på topp – ris, kylling og fisk går ned på høykant.

– Kinesere spiser helst kinesisk mat, særlig den eldre generasjonen, smiler Jimmy Lu som har drevet restauranten i ti år.

Han sier at han kjenner og samarbeider med alle turistoperatører i Kina som sender turister til Norge.

Også en markedsrapport om Kina utført av Innovasjon Norge i 2014 bekrefter at kinesere ønsker kinesisk mat når de er i utlandet.

Ifølge denne rapporten er det noen typiske trekk ved kinesiske turister:

Krever kinesisk mat som alternativ til lokal mat.

Ønsker f.eks. skandinavisk mat sammen med kinesisk mat på en kinesisk restaurant.

Forventer varmt vann på hotellrom (elektrisk vannkoker) – te er en viktig del av hverdagen.

Foretrekker en rask tur gjennom "highlights". Det har med prestisje å gjøre: Jo flere attraksjoner, desto mer prestisje.

Kinesiske turister er blitt mer aktive.

Interessen for økoturisme og naturreiser har økt de siste årene.

Olga Stokke

Turistattraksjon i asfalten

Ikke sjelden, flere ganger om dagen, stopper turister ved kunstinstallasjonen som ligger et par steinkast unna Beijing House. Ved første øyekast ser Grass Roots Square utenfor Regjeringsbygg R6 ut som gress nedfelt i asfalten. Men den som bøyer seg ned, oppdager et univers av 400 bitte små bronsefigurer. Kunstverket til den koreanske kunstneren Do Ho Suh kan til forveksling minne om den berømte terrakottahæren i Xian i Kina.

Med syriner i full blomst og strålende solskinn viste Oslo seg fra sin mest forførende side i helgen. Foruten kinesere, møtte vi også sørkoreanere, taiwanere, indere og australiere.

im og Lois Cain fra Melbourne i Australia hadde vært i Oslo i to timer, sett rådhuset og slottet da vi fant dem sittende på en benk foran Stortinget, bøyd over et Oslo-kart.

– Vi er forbauset over hvor luftig og åpent bybildet er her, vi synes det er vakkert her. Hvor kan vi spise norsk mat?

Været overrasket

En liten indisk familie fotograferer seg selv i solskinnet. I Oslo avslutter de en ni dagers rundreise til Stavanger, Bergen – inkludert reise med Flåmsbanen. Best likte de fjordene, blomstene og parkene, men ikke minst de hyggelige menneskene de har møtt underveis.

– Vi trodde dessuten at det skulle være så kaldt i Norge, men vi har bare hatt godvær. Vi har hatt det fantastisk, sier Anita og Malcolm Arouza sammen med datteren Angela på snart seks år.

Men det er altså den kinesiske turiststrømmen som øker mest. Det konstaterer også Innovasjon Norge. De viser til en 90 prosent økning i kinesiske gjestedøgn på kommersielle overnattingssteder de tre første månedene i 2017 mot de tre første månedene i 2016.

– Vi har tro på at veksten fortsetter utover sommeren, basert på de tilbakemeldingene vi har fått så langt, samt bookinger av flybilletter fra Kina og andre asiatiske markeder, opplyser Bente Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.