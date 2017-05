Kjørte inn 80 millioner i overskudd i fjor

Flåmsbana fraktet i fjor nesten en million passasjerer, og satt igjen med hele 80 millioner kroner i overskudd. Det er ny rekord i turistkommunen Aurland.

For hver 100-lapp turistene kjøper togbillett for, sitter eierne igjen med rundt 47 kroner i ren fortjeneste.

– Ja, veksten var større enn vi hadde forventet, sier daglig leder Sivert Bakk i selskapet Flåm Utvikling AS som driver Flåmsbana.

Han melder om vekst i alle turist­grupper – cruisepassasjerer, bussturister, enkeltreisende og norske og utenlandske passasjerer.

– Vi opplever fantastiske tider. Passasjertallene er høyere enn noen gang, og i fjor 18,6 prosent høyere enn i 2015, sier Bakk.

Norges Statsbaner (NSB) og det lokale selskapet Aurland Ressursutvikling As eier halvparten hver i Flåmsbana. Selskapet disponerer to togsett som kjøres av NSB på den 20 kilometer lange strekningen fra Flåm til Myrdal stasjon. Dette er en av verdens bratteste jernbanestrekninger. I markedsføringen reklameres det utsyn til noe av det villeste og mest storslåtte som finnes av norsk natur.

Tallene viser at selskapet i fjor hadde salgsinntekter på 172 millioner kroner, mot 141 millioner kroner året før.

Også overskuddet har hatt en pen økning. Fra et resultat på 63 millioner før skatt i 2015, til 80 millioner kroner i fjor.

– Det begynner vel å bli fullt på Flåmsbana nå?

– Nei. Banen har totalkapasitet til 3,5 millioner passasjerer. Det vi jobber med er å spre passasjerene over større deler av året. I månedene juli og august er 70 prosent av kapasiteten i bruk. I denne perioden skal vi ikke forsøke å få flere passasjerer, men i resten av året er det fullt mulig å vokse videre, sier Bakk.

Også i år ser det ut til at Flåmsbana vil oppleve vekst. Det til tross for at antall innmeldte cruiseskip til Flåm i år bare er 140, som er en nedgang fra året før.

– Vi forventer en sesong på linje med fjoråret, men med en svak vekst, sier Bakk.

Ifølge årsregnskapet er det avsatt nesten 60 millioner kroner i utbytte til eierne av selskapet.