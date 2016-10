Lørdag 29. oktober stenger Ryanair sin norske base på Moss lufthavn Rygge.

Dagen etter setter det første Ryanair-fly i rute hjulene på rullebanen på Gardermoen. Selskapet starter to nye ruter på Oslo Lufthavn og åpner med tre daglige avganger til London.

Dermed utløses ikke bare en ny priskrig på den tredje viktigste utenriksruten fra Oslo Lufthavn, men nykommeren vil trolig også gjøre sitt innhugg i de eksisterende flyselskapenes passasjertall.

Ryanair taus om Oslo-salg

Hos Ryanair holder man kortene tett til brystet, og kommunikasjonsdirektør Robin Kiely sier at selskapet aldri kommenterer salg eller resultat for enkeltruter.

Irenes inntreden på den norske hovedflyplassen er likevel merkbart når det gjelder prisnivået på London-billetter:

Som vanlig pøser det irske lavprisselskapet på med ekstremt billige billetter når det skal inn i et nytt marked. For Oslos vedkommende har det operert med enveispriser ned i 92 kroner, og ut november ligger laveste pris på 119 kroner én vei. Det er et nivå som konkurrentene ikke har svart på.

– Det er klart at konkurransen blir tøffere når flere selskaper går inn på Oslo–London, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til Aftenposten.

Selskapet har 199 kroner en vei som sitt laveste prisnivå.

5000 seter mellom Oslo og London

London er en livsviktig destinasjon for flere av flyselskapene på Oslo Lufthavn – bare Stockholm og København har årlig flere passasjerer.

Derfor er også flytilbudet stort, med 13 avganger hver vei. Det betyr godt over 5.000 seter frem og tilbake mellom de to hovedstedene – hver dag.

Når Ryanair gjør sitt inntog om morgenen den 30. oktober økes tilbudet med ytterligere tre avganger i hver retning.

Norwegian har trukket i bremsen, og reduserer sitt tilbud fra fire til tre daglige avganger i forhold til sist vinterprogram.

Selskapet har fjernet en formiddagsavgang. De to andre aktørene, SAS og British Airways, opprettholder sitt tilbud – i alle fall inntil videre.

Bruker avgangstid på større byer enn Oslo

Sandaker-Nilsen hevder at Norwegian besluttet å kutte i rutetilbudet før det ble klart at Ryanair kom inn som konkurrent, og opplyser at selskapet velger å bruke sine avgangstider på London-flyplassen til andre og større reisemål enn Oslo.

– Kapasiteten på London Gatwick er svært begrenset, noe som innebærer at vi hele tiden må se på hvordan vi skal prioritere de avgangs- og ankomsttidene vi har, sier han.

SAS og British Airways retter seg i mindre grad mot fritidsreisende enn tilfellet er med Norwegian og Ryanair, og opprettholder sine ruter som før. For BA betyr det fire avganger daglig fra Oslo, mens SAS beholder sine fem direkteruter.

BA: – Norge et viktig marked for oss

– Norge er et godt marked for oss med mange trofaste kunder, og vi har aldri været redd for konkurranse, sier Peter Rasmussen.

Han er kommersiell sjef for Nord-Europa for British Airways og vedgår at det pågår en konstant kamp om passasjerene når det er så mange aktører på samme rute.

– Mange som reiser med oss skal ikke til London, men videre ut i vårt store og globale rutenett. Da er transfer i London meget hensiktsmessig, mener BA-sjefen, som jobber i det eneste flyselskapet som kan tilby business class mellom Oslo og London.

Ryanair åpner også direkterute fra Oslo Lufthavn til Litauens hovedstad Vilnius, med daglige avganger.

