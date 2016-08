Klokken 12: Olav Thon møter de som vil redde Rygge flyplass

Det var forrige uke det ble kjent at norske investorer har planer for å drive Moss Lufthavn Rygge videre.

Klokken ti har storinvestoren Olav Thon invitert de som står bak det nyopprettede selskapet Rygge Airport AS på sitt kontor. To timer senere blir det pressekonferanse.

Det er spenning knyttet rundt hva som skjer på det møtet.

– Vi skal dit for å presentere vår plan, og skal ha en dialog med ham, sa tidligere forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen da hun møtte opp hos Thon like før klokken ti. Hun er styreleder for selskapet.

Hun ville ikke gå inn på hva som ville bli tema for pressekonferansen, som er varslet å skje rundt klokken 12.

Nyheten kom forrige uke: Moss lufthavn Rygge kan være reddet av private aksjonærer

Utelukker ikke permitteringer

Strøm-Erichsen kom til møtet sammen med siviløkonom og pilot Knut R. Johannessen. Det er han som har tatt initiativ til å redde flyplassen. Han er også daglig leder i Rygge Airport AS.

Han forteller at Forsvaret har satt av midler for å drifte den militære delen av Rygge flyplass etter at de som driver flyplassen nå trekker seg ut.

– Vi har sagt at vi ønsker å drifte dette, sier han.

Ettersom flyselskapene har lagt sine program for flyruter for dette halvåret, er det først til vinteren det kan bli sivile rutefly på flyplassen igjen.

– Deres program er lagt, så det er praktisk ikke mulig å få nye ruter fra 1. november, men vi kan få til en del chartertrafikk, sier Johannessen.

– Hva vil skje med de som er ansatt der i dag?

– Ingen vil miste jobben.

– Kan det bli permitteringer?

– Det kan jeg ikke gå inn på.

Har 1,4 millioner

Ifølge NRK består selskapet av hele 30 private aktører.

Noen av disse navnene er kjent. Både Riulf Rustad, Morten Astrup og Jan Petter Sissener har satset penger for å redde den nedleggingsklare flyplassen, skriver Dagens Næringsliv.

Haakon Sæter, Sverre Leiro, Even Karlsen, Jacob Natvig Skolleborg, Dagfinn Harlem, Per Anders Vogt, Widar Salbuvik, Einar Enger, Arne Skard og Lars Sigvart Gran Andersen er andre aksjonærer, ifølge TV 2.

Så langt er det totalt hentet inn 1,4 millioner kroner til det nyopprettede selskapet.

Er konsesjonen klar?

Noe annet som kan være tema for pressekonferansen er om grupperingen har fått konsesjon til å drive flyplassen videre.

Dette skjer når Ryanair trekker seg ut 29. oktober i år. I motsetning til de nåværende eierne mener selskapet det er mulig å drive flyplassen videre, til tross for at lavprisselskapet ikke er med videre.

Da nyheten om selskapet kom forrige uke, uttalte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) at han var positiv til løsningen.

– Vi vil være veldig positive til en konsesjonssøknad og sørge for at den behandles raskt og at de får et positivt svar, sa han til TV 2.

En videre drift kan også bety at de over 1000 personene som kan miste jobben ved nedleggelse, også har en jobb i november.