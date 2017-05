Knusende dom over sykkelen i Expert-kjedens «sykkel på kjøpet»-kampanje

Sykkelekspertene Adresseavisen har vært i kontakt med er ikke i tvil om at Expert-sykkelen med jevnlig bruk kun har én sesongs levetid, før den trenger store reparasjoner. På slike billigsykler ender folk flest opp med å kaste syklene når reparasjonskostnadene blir skissert, ifølge dem. Expert reagerer sterkt på denne beskrivelsen (se tilsvar fra markedssjef Elizabeth Gill lenger ned i saken).

Fra 15. april har Expert, som nå skifter navn til Power, kjørt «sykkel på kjøpet»-kampanjen som ble avsluttet i helgen.

30.000 sykler siden 2014

Siden 2014 har kjeden totalt sendt ut 30.000 sykler på det norske markedet, sammen med TV-er, telefoner, varmelamper og hodetelefoner – for å nevne noe. Også andre butikkjeder har også hatt lignende tilbud siden 2009 da markedsføringsloven ble revidert og tilgift tillatt. Tilgift er definert som en tilleggsytelse (vare, tjeneste eller noe annet) som er med på kjøpet, uten at det er noen naturlig sammenheng med produktet du kjøper.

Adresseavisen tok med både årets Expert-sykkel og fjorårets modell til fire profesjonelle sykkelreparatører i nærområdet.

– Folk blir lurt

Sykkeleier Dag Jomar Mersland ga Adresseavisen tilgang til fjorårets sykkel for å se på slitasje etter én sommersesongs forsiktig bruk. På låveverkstedet han har etablert hjemme på gården i Viggja er tidligere proffsyklist Jostein Wilmann i harnisk.

– Dette er ikke noe produkt til 2000 kroner. Folk blir lurt. Det tåler ikke vekt, og mange av delene her knekker og bøyer seg for et godt ord. Det er på grunn av godskvaliteten. Når den er så dårlig, er den livsfarlig å sykle på. Kjører du i et hull med en mann på 80 kilo, så smeller det. En guttunge på 40 kilo kan sikkert bruke den en viss tid, men det er ikke noe argument. Dette er ment for voksne folk.

Alle fire konstaterer at dette er en kinesiskprodusert sykkel av billigste sort. De fleste delene er uten merkenavn, mens girsystemet er laget av anerkjente Shimano.

Mener den ikke tåler hard bruk

– Jeg hadde aldri i livet dratt ut i terrenget med denne. Om du får et slag mot en stein, kan hele gaffelen bøye seg innover. Rammen er laget av lavkvalitets-stål som ikke tåler mye. Å sykle til butikken på flatmark er greit, men den tåler ikke hardere bruk. Og den har veldig liten bremsekraft, sier Sander Kommedahl.

25-åringen driver Stålstua på Leangen og begynte å jobbe i sykkelverksted hjemme i Bodø allerede som 12-åring.

– Du får en veldig dårlig sykkel. Den kommer ikke til å holde i lang tid, og den er heller ikke tilpasset deg som person, sier han.

Kast i krank

De fire ekspertene fastslår at Expert-kundene får en sykkel utstyrt med det aller rimeligste utstyret som produseres, som igjen raskt gir stort vedlikeholdsbehov dersom sykkelen brukes. De anslår at riktig utsalgspris, innkjøpskostnadene tatt i betraktning, ligger mellom 600 til 1000 kroner.

På sykkelen som ble kjøpt i Trondheim denne uken ble det påvist kast i forhjulet fra første stund. Felger og nav er også av svært lav kvalitet, mener de fire verkstedene. Hjulene får fort skader og er vanskelige å rette opp fordi det kun er enkeltbunnende felger, forteller Audun Volden ved Sykkelbua på Bakklandet. Kommedal la også merke til at det var små hull flere steder i sveisingen på rammen. Det kan i verste fall føre til fuktinntrenging og deretter rust i konstruksjonen.

På fjorårets modell, som eieren anslår å ha syklet på mellom 20–30 ganger i fjor sommer, var det kast i hele kranken og drivverket foran. Det var også antydning til dette på den nye sykkelen. På begge syklene er justeringen på v-bremsene festet i en plastbit, som ifølge alle ekspertene etter kort tid blir sprø og sprekker opp. Da legger bremseklossen seg inntil hjulet og hele bremsesystemet må skiftes.

– Blir dyr å vedlikeholde

Dersom bremser og krank – og drivverk foran og bak – skal skiftes, dreier det seg fort om utgifter fra 1500 kroner og oppover, ifølge de fire verkstedene.

– Jeg vil ikke si at dette er en trafikksikker sykkel. Jeg ser det er en glippe mellom styrestem og gaffelrør. I verste fall kan styret løsne og plutselig står du med styret i hendene, sier Volden.

– Sannsynligvis er det ikke noe poeng i å reparere på den når noe går i stykker. Det er ikke miljøvennlig. På den andre siden er det en gratis sykkel som kan være til nytte for veldig rolig bruk, som reservesykkel eller på hytta, sier Michal Więcyk ved Trondheim Sykkelservice.

Han vil ikke si at den er direkte farlig å sykle på, men at kjøreopplevelsen er svært dårlig og vedlikeholdsbehovet vil være stort tidlig.

Ingen klager på syklene, hevder Expert

– Dette har vært en fantastisk suksessrik kampanje som vi kjører for å glede kundene våre. De elsker den, sier Elizabeth Gill. Hun er markedssjef i Expert, som nå skifter navn til Power.

Hun forteller at ledelsen i selskapet er svært opprørt over påstandene som blir rettet mot dem fra de fire sykkelverkstedene Adresseavisen har vært i kontakt med. Gill sier kjeden har tusenvis av fornøyde kunder som fortsatt sykler rundt på sykler fra 2014.

– Flere av verkstedene påpeker at komponentene er så dårlige at de kan utgjøre en fare for en voksen syklist. Hva er deres kommentar til det?

– Det stiller jeg meg helt uforstående til. Jeg kan ikke forstå at de skal være farlige på noen måte. Det er ikke sant at sykkelen bare varer i én til to måneder, som et av verkstedene hevder. Dette er sjokkerende uttalelser, sier Gill.

– Mange sykler i bybildet

Markedssjefen sier at kun rundt 50 sykler er kommet i retur siden den første kampanje i 2014, og de kundene har fått en ny sykkel.

– Vi har fått veldig få tilbakemeldinger på feil eller mangler. Men vi ser imidlertid veldig mange sykler i bybildet, sier Gill.

– Hvordan er verdien beregnet – kan dere vise til sammenlignbare produkter til salgs i Norge?

– Det er tilsvarende verdi som andre aktører i bransjen opererer med, sier Gill.

– Vil dere fortsette med samme kampanje neste år?

– Vi fortsetter med alt som har suksess, og som kundene elsker.