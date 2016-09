Komikerne Lene Kongsvik Johansen og Hilde Louise Asbjørnsen: – Latterlig lett å leve på krita

En gang var de suksessduoen Asbjørnsen og Joh. I dag er Hilde Louise Asbjørnsen og Lene Kongsvik Johansen prisbelønte solo-humorister. I deres øyne kan selv finanslivet beskrives i burlesk humoristiske vendinger.

Denne uken er de aktuelle med hvert sitt show - Asbjørnsen med ekstraforestillinger av «The Lulushow – livet er en dans på renter» og Kongsvik Johansen med tv-serien «Costa del Kongsvik». Her møter vi henholdsvis klubbvertinnen Lulu og finansfruen Therés. To motpoler med helt ulik innsikt i finansielle finesser.

Fakta: Lene Kongsvik Johansen (44) Revyartist, komiker, tekstforfatter Priser: bl.a. Komiprisen 2011 (årets morsomste), Gullruten 2013 (beste kvinnelige skuespiller), Komiprisen 2014 (årets kvinnelige TV-komiker). Aktuell med: Ny sesong av TV-serien Costa del Kongsvik på TVNorge.

– Finans og økonomi er en tematikk som høres veldig tung og ganske feelbad ut, sier Lene Kongsvik Johansen, - men Hilde Louise har bevist at det kan være helt motsatt.

Fakta: Hilde Louise Asbjørnsen (40) Jazzsanger, låtskriver, kabaretartist og tekstforfatter. Priser: bl.a. Komiprisen 2011 (i klassen beste kvinnelige artist, revy og komedie) og 2016 (Årets kvinnelige scenekomiker) Aktuell: Ekstraforestillinger av «The Lulu Show – livet er en dans på renter». Spilles på Chat Noir frem til 17. september.

Sist Asbjørnsen viste The Lulushow rant det på med terningkast seks. Ikke minst fra kvinnelige anmeldere.

– Men det er dessverre ofte mennene som ler mest og høyest, sier Hilde Louise Asbjørnsen, - det er jo helst de som leser finansnyhetene. Men det handler om oss alle. Finans er, skremmende nok, selve blodomløpet i verdensøkonomien.

Hennes Lulu går dypt inn i realitetene rundt både mikro- og makroøkonomien og serverer finansielle sannheter som ingen politiker ville turt å gjøre.

– De vil gjerne ha oss til å tro at det går bra, for hvis vi ikke tror det kan det fort gå veldig dårlig. Steinar Mediaas bruker det bibelske uttrykket «Tro kan flytte fjell»: Hvis folk tror at banken er trygg går det bra – da er banken trygg. Men begynner noen å tvile, så sprer det seg, folk flytter pengene sine og banken går under.

I følge Asbjørnsen og Kongsvik går de fleste av oss rundt med litt for store finansielle sko.

– Vi later som vi er rike. Mange tenker vel at de er født til noe mer, eller «det er ikke helt meg å spare i det uendelige, så jeg tok opp et forbrukslån», sier Lene Kongsvik. - Og det er helt akseptert å være den typen i dag.

– Jeg er ingen dømmende moralist, men ja, vi er ganske ute og kjøre, mener Hilde Louise Asbjørnsen. – Jeg har en litt sånn Titanic-følelse. At vi seiler mot undergangen.

Når publikum sitter i salen og ler av hennes Lulu er det fordi hun fremstiller det vil alle driver med, men ikke vil vedkjennes oss, på en humoristisk måte, mener Asbjørnsen.

– Men etterpå, når folk går ut av teatret og får tenkt seg om – blir de litt redde. Det har jeg fått mange kommentarer på.

Gift med en «selfmade man»

Kanskje burde vi bekymre oss mer enn vi gjør. For er det ikke et sykdomstegn å bli delirisk lykkelig når banken villig vekk refinansierer oss opp til pipa – bare for at vi kan skaffe oss mer av ting vi ikke trenger?

Nå er det ikke alle som trenger å handle på kreditt for å få mer av det de har fra før. Therés for eksempel.

Hun er en av karakterene i Lene Kongsvik Johansens univers. Samboer med Erik Andersen, en selfmade man, som har penger nok både til seg selv og «fruen».

Therés har ingen utdannelse, men kaller seg interiørarkitekt. Hun liker å dandere sofaputer og pynte med pene servietter. Hun liker å shoppe. Og deler sine opplevelser på bloggen «Finansfrue»:

– Like lite som Fotballfrue driver med fotball, like lite driver Therés med finans. Hun har ingen økonomiske bekymringer, men heller ingen egen økonomi. Hennes store skrekk er at Erik skal forlate henne. Hun innser at hvis han forsvinner så etterlater han henne på bar bakke, forteller Kongsvik Johansen.

– Bekymret for den unge generasjonen

Erik er opptatt av at Therés beholder drømmekroppen sin, og som med alt annet støtter hun ham også i det. Eller som hun ser det – så er det han som støtter henne i å opprettholde en fin kropp.

Det er ikke så vanskelig forklarer hun på bloggen sin:

Klubbvertinnen Lulu og Finansfrue Therés er på mange måter i hver sin ende av skalaen når det gjelder innsikt i finans og økonomi. Men begge etterlater et inntrykk av at vi er mange som lever i en boble som står i fare for å sprekke.

– Jeg er litt bekymret for den helt unge generasjonen fordi det ser ut som de forholder seg lite til den virkelige verden, sier Hilde Louise Asbjørnsen.

– De har vokst opp med tilgang til overfloden uten å forholde seg til hvor pengene faktisk kommer fra.

Det er usunt og litt skummelt, mener hun.

– Jeg får nesten lyst til å si at for Norges fremtid så håper jeg den generasjonen får seg en trøkk før de blir voksne og skal styre landet.

