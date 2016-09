Kraftprisene i fjor var de laveste på 15 år. For noen er det dårlig nytt

Kraftprisen i fjor var den laveste siden 2000. En gjennomsnittlig husholdning sparte rundt 2500 kroner i utgifter til strøm, regnet inklusive moms.

Motstykket er at kraftprodusentenes inntekter sank med flere milliarder.

I fjor falt prisen 23 prosent på den nordiske kraftbørsen. På to år har gjennomsnittlig pris falt fra drøyt 29 øre/kilowatt-time (kWh) til under 18 øre/kWh.

Selve strømmen utgjør grovt regnet en tredjedel av den samlede strømregningen. Nettleie og avgifter utgjør de to resterende tredjedelene.

I markedet for selve strømmen er det kraftbørs og fri konkurranse mellom leverandørene. I nettet blir nettleien regulert av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fordi netteieren har monopol på den ene linjen inn til boligen.

Fakta: Strømregningen Grovt regnet står den samlede strømregningen av tre like store deler: Strøm, nettleie og avgifter. I markedet for strøm er det konkurranse mellom mange leverandører. Kundene kan velge, og prisen bestemmes av tilbud og etterspørsel på den nordiske kraftbørsen. Nettleien blir regulert av NVE fordi det enkelte nettselskap har monopol på linjen inn til boligen. Husholdninger betaler elavgift, moms og enøkavgift til staten. I tillegg vil de i varierende grad betale for at leverandørene er pålagt å kjøpe grønne sertifikater som subsidierer ny ren strøm.

Inntekter ned 5 mrd.

En oversikt fra kraftverkenes organisasjon Energi Norge viser at driftsinntektene hos de rene kraftprodusentene falt fra 38,6 milliarder kroner i 2014 til 33,3 milliarder i fjor.

Tallene omfatter kraftselskaper som ikke eier nett. Disse sto for omtrent to tredjedeler av kraftproduksjonen i fjor.

Kraftselskaper som eier noe nett, eller bare nett, har mer stabile inntekter.

Hittil i år ser det litt bedre ut – alle fall sett med produsentens øyne: I månedene januar-juli lå kraftprisen 17 prosent over det meget lave nivået i de samme månedene i fjor.

Driftsresultat ned 2,8 mrd.

Det underliggende driftsresultatet falt med 2,8 milliarder kroner hos de rene kraftprodusentene i fjor. Det endte på 10,4 milliarder kroner

I dette tallet er det ikke tatt hensyn til blant annet nedskrivninger. Nedskrivninger er uttrykk for dårlige investeringer der hele eller noe av pengene blir ansett som tapt og ført som minus i regnskapet.

Hvis nedskrivningene blir tatt med, gir det et driftsresultat for de rene kraftprodusentene som sank fra 17,5 milliarder kroner i 2014 til 7,5 milliarder kroner i fjor.

Statkraft er den desidert største produsenten og skrev alene ned investeringer for 3 milliarder kroner i fjor.

Bygger ned inntektene

Grønne sertifikater er en ordning der strømkundene subsidierer utbyggerne av ny fornybar kraftproduksjon i Norge og Sverige.

Fra 2012 til 2020 skal ordningen sørge for ny fornybar kraft som utvider produksjonskapasiteten med rundt 10 prosent i de to landene. 1. juli i år var nesten 60 prosent av målsettingen oppfylt. Det aller meste er bygd i Sverige

Denne nye kraften, stor innsats innen energiøkonomisering betalt av staten og omtrent uendret etterspørsel sørger for å presse kraftprisene nedover.

Ordningen med grønne sertifikater ble i sin tur innført med støtte fra Energi Norge. Spørsmålet blir da om næringen nå får som fortjent?

– Etterspørselen er blitt lavere enn vi så for oss for ti år siden. Vi ligger nå an til å få et stort overskudd av kraft i Norden. Derfor støttet vi at Stortinget sa nei til nye støtteordninger etter 2020, sier adm. direktør Oluf Ulseth i Energi Norge.

Ekstra skatt på kraft

Kraftprisen er det lite produsentene får gjort noe med. Skytset blir derfor rettet mot skattereglene. Kraftprodusentene har såkalt grunnrenteskatt, slik også oljeselskapene har.

De kan få ekstra høye overskudd fordi de utnytter en knapp naturressurs. Noen har lave naturgitte produksjonskostnader, mens andre har høye.

Derfor kan overskuddene bli ekstra høye. Her vil staten ha sin andel, begrunnet med at ressursene tilhører fellesskapet. Grunnrenteskatten på denne ekstra fortjenesten er 31 prosent.

I 2014 betalte produsentene 4,3 milliarder kroner i slik ekstraskatt.

Strid om skatten

Striden står om hvor mye av overskuddet som er «ekstra fortjeneste» på grunn av den knappe naturressursen.

2015-reglene bestemmer at en del av overskuddet som tilsvarer 0,7 prosent av investert, nedskrevet kapital ikke skal ha grunnrenteskatt. Satsen er satt lik markedsrenten på lån til staten med løpetid ett år.

Energi Norge mener prosentsatsen for fritaket skal være mye høyere, slik at ekstraskatten blir lavere. Næringen vil ha en sats på 5,5 prosent.

– Samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter blir ikke gjennomført. For oss er det vanskelig å se den ekstrafortjenesten Finansdepartementet ser, sier Ulseth.

Finansdepartementet er uenig. Deres sats er utformet etter de beste prinsippene, er budskapet fra finansminister Siv Jensen i et brev til Stortinget i juni i år.

Jensen mener at ekstraskatten med hennes metode ikke påvirker eiernes investeringsbeslutninger.