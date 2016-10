Kriserammet Brasil åpner indrefileten for utlendinger. Det kan bli en gavepakke til Statoil.

Den internasjonale oljeindustrien i Brasil har vært misfornøyd med rammevilkårene. Blant annet at Petrobras har hatt en enerett til å være operatør i de såkalte Pre-Salt-områdene. Dette er de største nye funnene av olje det siste tiåret.

I tillegg er det ikke lenger lovfestet at Petrobras skal ha minst 30 prosents eierandel i disse feltene. Nå har nasjonalforsamlingen med 292 mot 101 stemmer vedtatt en pakke som skal tiltrekke seg internasjonale investeringer i oljesektoren.

– De endringene som nå er på trappene innenfor olje- og gassektoren er viktige for å styrke Brasils konkurransekraft i en periode der hele industrien trimmer kostnader og budsjetter, skriver direktør for Statoil i Brasil, Pål Eitrheim, i en epost til Aftenposten.

Derfor varte ikke det økonomiske underet i Brasil: De trodde de hadde penger til alt.

Brasil viktig for Statoil

Han forklarer at Brasil allerede er ett av Statoils viktigste internasjonale satsingsområder. Med Peregrino fase 2 under utbygging, operatørskapet for gass- og kondensatfunnet BM-C-33, og oppkjøpet av Petrobras' andel i det store oljefunnet Carcará, vil landet bli enda viktigere for oss i årene som kommer.

Disse feltene har svært store olje- og gassforekomster som vil bidra til produksjon og lønnsomhet for Statoil i mange år, skriver Eitrheim.

Riksrett, korrupsjon og politisk krise

I kjølvannet av at den sosialistiske presidenten Dilma Rousseff ble avsatt ved riksrett nylig, har de nye makthaverne forsøkt å åpne Brasils økonomi.

Kritikerne mener at de på denne måten selger ut indrefileten.

Under både president Lula da Silva, som nå er siktet for korrupsjon, og Rousseff har nasjonal kontroll vært en fanesak. Hun ble avløst av den konservative Michel Temer (75).

Petrobras har vært midtpunktet i verdens største korrupsjonsskandale som fortsatt rir landet.

Statoil inngikk nylig en omfattende samarbeidsavtale med Petrobras. I ni av de 12 lisensene der Statoil er engasjert er de sammen med Petrobras.

I en gjennomgang som Statoil foretok har selskapet slått fast at det ikke har forekommet korrupsjon som omfatter det norske selskapet.

Tro på Brasil

Korrupsjonssaken, hvor en lang rekke politikere fra ulike partier er innblandet, har ført til en politisk destabilisering av landet.

I vår uttalte Eitrheim at han var optimistisk med tanke på fremtiden for Brasil.

– Er du like optimistisk?

– Er du like optimistisk?

– Jeg er først og fremst en realist med fortsatt stor tro på fremtidsutsiktene i Brasil. Landet har solide institusjoner og et stort ressurspotensial, og geologien er ikke påvirket av politikken! Mulighetene i Brasil passer som hånd i hanske med Statoils strategi og offshorekompetanse. Brasil kan være både komplekst og utfordrende, og det er liten tvil om landet nå er inne i en krevende periode. Etter 15 års virksomhet i landet mener jeg at Statoil har det som kreves for å drive sikkert og lønnsomt, skriver Eitrheim.