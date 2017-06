Kunder raser mot de nye nettsidene til SAS

SAS har fått nye nettsider for billettbestilling og reiseinformasjon. Som det siste av de tre skandinaviske landene ble de norske sidene lansert i mars.

Det har ikke manglet på kritiske reaksjoner mot det nye digitale produktet.

– Jeg har slitt med å få kjøpt billetter, og jeg ser ingen forbedring siden de nye sidene kom i mars. At det er vanskelig for kundene å få kjøpt billetter må jo sies å være et kritisk problem for et flyselskap, sier Oslo-mannen Arnold Voss. Han har vært trofast SAS-kunde i mange år.

SAS presenterte sine nye sider som «the easy way to travel» (den enkle måten å reise på). Det er det ikke alle som har opplevd. Nettsidene er en livsviktig salgskanal for SAS, rundt halvparten av alle selskapets reisende i Skandinavia kjøper nå billett på nettet og mobil.

Flere har gitt opp de nye sidene og bruker i stedet de tidligere nettsidene som fortsatt finnes i en classic-versjon.

Ga opp SAS, reiste med Lufthansa

Voss er storkundeansvarlig for BMW hos Bilia og er bare en av de mange som er oppgitt over de nye nettsidene. Han betrakter seg selv som en middels stor flykunde, og forteller at det også har skjedd at han simpelthen har måttet gi opp på få kjøpt SAS-billett og i stedet reiste med Norwegian.

– Sidene har en elendig funksjonalitet, og gir stadig feilmeldinger. Da jeg skulle bestille billett til New York for kona og meg selv for en tid tilbake måtte jeg gjøre hele bestillingsprosessen tre ganger før jeg lyktes. Det var et fryktelig merarbeid. Alle vet hvor mye informasjon som må legges inn når man skal til USA, sier Voss.

Han forteller at oppgittheten over SAS er stor i hans bekjentskapskrets. En bekjent av ham, som skulle på forretningsreise til Singapore i business class, fikk så store problemer at han ga opp SAS og kjøpe billetter hos Lufthansa i stedet.

Ber SAS fjerne de nye sidene

På ulike sosiale medier diskuteres og kritiseres de nye SAS-sidene hardt. Også på SAS egen Facebook-side strømmer det inn med angrep fra kunder som bl.a. ber SAS fjerne de nye nettsidene og bl.a. sammenligner dem med sider «som er laget av lugubre kjeller-firmaer.» Andre truer med å slutte som SAS-kunde dersom problemene fortsetter.

First House-partner og seniorrådgiver Hans-Christian Vadseth skriver f.eks. på sin Facebook-side at han mener det er en lykke for norsk luftfart at det ikke er folkene som er ansvarlig for SAS sine nettsider som også flyr maskinene deres.

– Hadde det vært tilfellet, hadde antall kræsj og ulykker vært så mange at selskapet måtte innstilt all virksomhet, skriver Vadseth.

Konsulent og tidligere sjefredaktør i Aftenposten, Hilde Haugsgjerd, har dårlige erfaringer:

– Jeg måtte også gi opp nettbestilling hos SAS for to uker siden. Ringte dem til slutt. Etter 40 min venting i telefonen, var jeg nummer 9 i køen. Jeg fikk mine billetter mot et ekstra gebyr, skriver hun.

SAS beklager og ber om tålmodighet

I SAS sier informasjonssjef Knut Morten Johansen at selskaper er klar over at de nye nettsidene har voldt problemer for mange og beklager situasjonen overfor passasjerene.

– I den grad våre kunder i denne innledningsfasen har opplevd at noe av funksjonaliteten på hjemmesidene ikke har vært tilfredsstillende og like bra som tidligere, så beklager vi dette. Vi ber samtidig om litt tålmodighet. Vi har gitt en del bistand på telefon, og vi har løst spesielle utfordringer underveis. Vi er lei oss for at det for noen har ført til en viss frustrasjon foran PC-en, men vi føler oss imidlertid sikre på at vi skal komme opp på et nivå i både kvalitet og funksjonalitet som vi kan være bekjente av, sier Johansen.

Han sier at kompleksiteten på de nye sidene er omfattende, og at rekkefølgen for lansering av nye funksjoner ikke er vilkårlig.

– Alt kunne ikke være fiks ferdig på en gitt introduksjonsdato. Hver uke gjøres det løpende oppgraderinger som går i retning mot at vi skal få de beste og mest optimaliserte løsningene, sier Johansen.