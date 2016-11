Kunderaseri mot DNB: «Svada, eller vrøvl... høres dette ut som dessverre.»

Siden Aftenposten for en halvannen uke siden kunne fortelle at DNB bidrar med milliarder i lån til selskaper som bygger oljerørledningen Dakota Access har kunder og folk hamret løs på Facebook-sidene til storbanken.

– Trekk dere ut DNB, mens dere fortsatt kan påvirke og snu en gigantisk krise som aldri kan gjenopprettes, er bønnen fra en av dem som skriver på Facebook-siden.

Denne posten er blant de minst 400 innleggene som er blitt publisert på bankens Facebook-sider siden saken ble kjent i Norge. Aftenpostens artikler om DNBs og Oljefondets kobling til utbyggingen har mandag formiddag blitt delt eller likt på Facebook nær 11.000 ganger.

DNB bidrar med milliarder til omstridt oljerørledning: Siouxindianerne i USA går rettens vei

Har tatt seg opp

En gjennomgang Aftenposten har gjort viser at engasjementet har tatt seg opp de siste dagene, etter at antall postede innlegg om den omstridte oljerørledningen gikk ned en periode. Søndag var det også demonstrasjon i Oslo.

I tillegg til disse 400 innleggene kommer reaksjoner kunder har lagt igjen i kommentarfeltene på innlegg som kunder og DNB selv har publisert på Facebook-siden til banken.

Knapt noen post, som banken selv har publisert de siste dagene, er blitt stående uten at noen har lagt igjen en kommentar om DNBs involvering i utbyggingen av oljerørledningen.

Dette gjelder poster som omhandler Operasjon Dagsverk, reisemål der du kan få «mye sol for pengene», advarsel om svindelforsøk eller mobilbetalingstjenesten Vipps.

Mange kunder varsler at de vil gjøre det slutt med banken, eller at de vil avslutte kundeforholdet om banken ikke trekker seg ut.

«Svada, eller vrøvl ...»

At DNB nå åpner for å revurdere lånet til den omstridte oljerørledningen medfører ikke at engasjementet roer seg. I en post der de linker til egen pressemelding om dette, får banken svar:

– Hvor mye tror vi på dette? skriver en.

– Dette virker lite seriøst, og ikke tillitvekkende. Svada, eller vrøvl ... høres dette ut som dessverre, skriver en annen.

– Slutt å vurder, denne saken er klarere enn krystallglass – det bør alle forstå, mener en tredje, som reagerer på språket om at DNB åpner for å trekke seg og at de vil revurdere sitt bidrag.

I en egen post på Facebook-veggen gir en skuffet kunde uttrykk for at hun tror DNBs kommentar bare er en prosedyre, og at dette er noe det lønner seg for de å si.

– Men tviler på at det skjer noe. Jeg er kunde hos dere, men ikke så lenge mer, skriver hun.

Aftenposten sendte en rekke spørsmål til DNB-ledelsen:

– En opptelling vi har gjort viser at det minst er blitt publisert 400 innlegg på Facebook-siden til DNB. I tillegg til dette kommer kommentarer under disse postene og poster dere har publisert. I går var det demonstrasjoner. På hvilke andre måter merker dere folkeengasjementet?

– Vi forstår at denne saken vekker reaksjoner, og det er veldig bra at kunder og andre sier fra hva de mener til oss. Sosiale medier er sånn sett grunnleggende positive, fordi vi får direkte tilbakemeldinger fra folk, og kan ha dialog på en annen måte. Samtidig får vi mange spørsmål i sosiale medier som vi dessverre ikke kan svare på i detalj akkurat nå, skriver informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB.

– Hva har dette engasjementet å si for vurderingen om banken skal trekke seg ut?

– Vi håper at kundene ser at vi tar saken på alvor, og at det også kan være positivt for saken at norske selskaper med tydelige policyer knyttet til miljø og sosiale forhold, faktisk er i en rolle der vi kan påvirke situasjonen. Dersom dette ikke gir tilfredsstillende svar og resultater, har vi sagt at vi må vurdere vår rolle som utlåner til prosjektet. Det er et tydelig signal.

– Flere skriver at de vil avslutte kundeforholdet til DNB eller at de vurderer å gjøre det. Har dere merket noe til at kunder avslutter forholdet til DNB som følge av denne saken?

– DNB har ikke merket noen stor kundeflukt i forbindelse med denne saken,

DNB åpner for å trekke seg ut av omstridt oljerørledning i USA: – DNB ser med bekymring på hvordan situasjonen rundt oljerørledningen i Nord-Dakota har utviklet seg

Frykter oljelekkasjer

I tillegg til vanlige folk og kunder, har bankens og Oljefondets involvering skapt kraftige reaksjoner i det samiske miljøet, blant miljøvernorganisasjoner og opposisjonspartiene på Stortinget.

Grunnen til dette er at den planlagte oljerørledningen, som skal gå gjennom fire stater fra Nord-Dakota til Illinois, skal legges bare 800 meter unna Standing Rock Siouxindianernes reservat ved Lake Oahe og Missourielven.

Bygges ledningen ut vil råolje bli transportert under Missourielven, som er indianerstammens hovedkilde til rent drikkevann.

Urfolket frykter fremtidige oljelekkasjer vil forurense vannet deres og mener hellige områder vil bli ødelagt under utbyggingen.