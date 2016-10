Lav vekst i internasjonal handel bekymrer. Dette er blant årsakene til at 15 ministre møttes i Oslo.

Ministre fra 25 land og generalsekretær i Verdens handelsorganisasjon har vært samlet i Oslo denne helgen, blant dem utenriksminister Børge Brende (H).

De har forberedt seg til neste års ministerkonferanse i regi av Verdens handelsorganisasjon i Argentina. Temaet for ministermøtet har vært «Internasjonal handel i en verden i endring.»

Dette er noen av årsakene til møtet:

1. Lav vekst i internasjonal handel

Ikke siden finanskrisen har det vært så lav vekst i internasjonal handel som det er nå.

I år forventer Verdens handelsorganisasjon at veksten av internasjonal handel vil ende på 1,7 prosent.

Dette er et estimat de har kraftig justert ned. Det er også Verdens handelsorganisasjon anslag for neste år.

De antok tidligere at veksten i internasjonal handel neste år ville ligge på 3,6 prosent. For en knapp måned siden kom de med meldingen om at de forventer at veksten vil bli mellom 1,8 og 3,1 prosent.

2. Stagnasjon i utviklingsland

En viktig del av forklaringen til at veksten i internasjonal handel er på det laveste siden finanskrisen er at etterspørselen på å importere varer faller i en rekke utviklingsland og Nord-Amerika. Samtidig vokser ikke bruttonasjonalproduktet i disse landene på samme nivå som tidligere.

Dette har påvirket eksporten både til utviklingsland og utviklede land.

Noe av årsaken til dette forklares av Verdens handelsorganisasjon på uroen på finansmarkedet i Kina i starten av året. Dette medførte at suget av varer fra landet som har opplevd massiv vekst ikke har vært det samme som før.

I Norge har dette blant annet blitt brukt som en av faktorene til at oljeprisen raste i vår.

3. Økt proteksjonisme

I medlemslandene til Verdens handelsorganisasjon var det i fjor innført 2.127 ulike tiltak som begrenser handelen mot andre land siden 2008 som fortsatt er gyldige.

Til sammenligning var det i 2010 464 slike tiltak, ifølge en rapport Verdens handelsorganisasjon publiserte i sommer.

Verdens handelsorganisasjon har uttrykt bekymring for disse tiltakene, og at det stadig innføres en lang liste tiltak, mens få fjernes.

Deres kartlegging viser at hver måned fra oktober i fjor til mai i år i snitt ble innført 22 slike tiltak.

Dette er det høyeste gjennomsnittet siden 2011, da det ble gjennomført ét mer tiltak hver måned.

Samtidig viser samme kartlegging at det også er innført en lang liste med tiltak i medlemslandene for å fremme internasjonal handel, at det i snitt fra oktober til mai ble innført 19 slike tiltak hver måned.

4. Utfordringer med teknologisk utvikling og innovasjon

Noe av det generaldirektør Roberto Azevêdo i Verdens handelsorganisasjon uttrykte bekymring for da han fredag holdt tale for Brende og de 14 andre ministrene, var den teknologiske utviklingen og hvordan dette påvirker arbeidsmarkedet, særlig i utviklede land.

Bekymringen var ikke den teknologiske fremveksten og innovasjonen, og hvordan dette vil slå ut på arbeidsmarkedet.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Det til tross for at Azevêdo mener at det er stor fare for at om lag halvparten av jobbene i utviklede land står i fare for å bli automatisert, mens dette tallet er høyere i en rekke utviklingsland.

Det som derimot bekymrer han er hvilke tiltak som kan bli satt inn i et forsøk på å motvirke denne utviklingen.

– Teknologisk utvikling er uunnværlig for vedvarende vekst og utvikling. Så svaret er ikke å motvirke disse kreftene, men å omfavne dem og omstille seg. Hvis vi da mener handel er årsak til at dette skjer, setter vi feil diagnose og vil komme med feil medisin. Dette skjer altfor ofte, og svaret da er proteksjonisme, advarte han.

5. Forhindre klima- og miljøproblemer

Noe annet som har vært tema i helgen var å få vekk toll på varer som er med på å løse klimautfordringene i verden, slik som vindmøller og solcellepaneler. Norge har blant annet hatt en nøkkelrolle for å lande en avtale om å få til dette.

I tillegg har ministrene diskutert en avtale for å begrense subsidier som kan føre til overfiske.