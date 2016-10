Lavere oljepris feier vekk økt bensinavgift

Den politiske kampen om statsbudsjettet skjer rundt en avgiftsøkning på 15 øre pr. liter på bensin og 35 øre pr. liter på diesel.

Avgiftsøkningen skjer i forlengelsen av mange ganger større prisfall på drivstoff ute ved pumpene.

Avgiftsøkningen motvirker bare en brøkdel av prisfallet på bensin og diesel.

Fra august 2014 til august i år er drivstoff blitt betydelig billigere:

Bensinen er blitt 1,49 kroner pr. liter billigere

Diesel er blitt 1,61 kroner billigere.

Endring i løpende ører

De 15 og 35 ørene pr. liter som brukes i debatten er avgiftsøkning utover den generelle, ventede prisveksten (realvekst) neste år. Det er også regnet før momsen på avgiften.

Regnet i løpende kroner og tillagt momsen, er den foreslåtte avgiftsøkningen fra 2016 til 2017 bli 31 øre pr. liter for bensin og 53 øre pr. liter for diesel.

Det betyr at avgiftsøkningen på bensin henter inn igjen en femtedel av prisfallet på bensin de to siste årene, regnet i løpende kroner.

For diesel er innhentingen en tredjedel, regnet på samme måten.

Figuren under er i løpende priser. Derfor er avgiftsøkningene i løpende priser lagt inn som tillegg i prisen for august for å illustrere de økte avgiftene.

Ekstrakostnaden

En bilist som kjører 12.000 kilometer i året og bruker i gjennomsnitt 0,7 liter pr. mil vil

få økt sine utgifter med 260 kroner fra 2016 til 2017 hvis bensin er drivstoffet

få økt sine utgifter med knapt 450 kroner hvis bilen går på diesel.

Samtidig er det slik at en person med gjennomsnittslønn kan regne med et lønnstillegg etter skatt på rundt 10.000 kroner i 2017, gitt at Finansdepartementets lønnsprognsoe slår til.

Virkningen på utslippene

Norsk Petroleumsinstitutt (NP) er næringsorganisasjonen for dem som selger drivstoff. Der regner de med at 10 prosent dyrere bensin og diesel gir 1,1 prosent lavere forbruk.

– Disse sammenhengene forteller at utslippsreduksjonen av de foreslåtte avgiftsendringen blir 30.000 tonn klimagasser fra diesel og 4.000 tonn fra bensin, sier generalsekretær Inger-Lise M. Nøstvik i NP.

Olav Olsen

Nøstvik sier reduksjonen utgjør 0,3 prosent av klimautslippene fra transportsektoren. Dette betyr at reduksjonen utgjør 0,06 prosent av samlede norske klimautslipp.

Gitt at disse sammenhengene gjelder, har prisfallet på bensin og diesel bare de to siste årene økt utslippene fra drivstoff med mengder som er mange ganger større enn dette.

– Hvis de vil, kan politikerne styre prisen på bensin. 60 prosent av prisen ute ved pumpene er avgifter, sier Nøstvik.

Vil ha 1 krone

Fagansvarlig for transport i miljøorganisasjonen Zero, Kari Asheim, mener den foreslåtte avgiftsøkningen er altfor lav.

– Avgiften bør økes med 1 krone pr. liter. Det er ikke dramatisk sett i lys av prisfallet på drivstoff. Det vil i liten grad få folk til å kjøre mindre. Men det vil gjøre biodrivstoff laget av avfall og andre materialer mer konkurransedyktig. Dette er mer effektiv klimapolitikk, sier hun.

Vil ta mer på diesel

Forsker Lasse Fridstrøm ved Transportøkonomisk institutt anslår at 10 prosent prisøkning på bensin og diesel fører til at etterspørselen synker med 1–2 prosent.

– De to foreslåtte avgiftsendringene er altfor små til å gjøre noen forskjell, konkluderer han.

Han retter blikket mot diesel.

– Hvis dieselavgiften går opp med 1 krone pr. liter, blir vanlig diesel omtrent likestilt med biodiesel i pris. Det kan føre til at store deler av transportnæringen tar i bruk biodiesel. Det kan ha en viss klimadebatt, og er en lavthengende frukt som kan høstes, sier han.

Olav Olsen

Han mener det er ytterligere argumenter for å sette inn støtet på dieselavgiften.

– Dagens avgift dekker ikke alle kostnadene dieselbruken påfører andre. Det er derfor gode argumenter for å øke den med i alle fall 2 kroner pr. liter, sier Fridstrøm.

Skal kutte 23 mill. tonn

Parisavtalen forplikter Norge til utslippsreduksjoner på minst 40 prosent til 2030, regnet fra 1990-nivået.

Regnet fra 2015-utslippet på 54 millioner tonn klimagasser betyr dette at Norge må ta ansvar for å redusere klimautslippene med 23 millioner tonn til 2013.

Reduksjonen skal skje i samarbeid med EU.