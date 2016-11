Livet på toppen: Sjefen som slapper av med Paradise Hotel

– I dag er du toppsjef i Arcus, du har vært innom en rekke jobber i norsk dagligvare. Hva har vært det viktigste valget du har gjort i din karrière?

– Jeg tror jeg må begynne med da Stein Erik Hagen kom på motorsykkel og kjøpte min fars dagligvarebutikkjede i Vestfold. Det var ikke en beslutning jeg var med på, men det betydde at jeg måtte ta frem plan B.

Jeg var 22 år og det lå i kortene at jeg skulle overta, eller i alle fall inn i familiebedriften. Jeg var en klassisk kjøpmannssønn som da gikk varehandelsskolen. Så sto jeg der uten den fremtiden jeg hadde sett for meg.

– Hva gjorde du da?

– Heldigvis likte jeg godt å studere. Jeg reiste til Bergen og ble siviløkonom på Norges Handelshøyskole. Det er nok det valget som har betydd mest for karrièren min. Og selv om jeg ikke havnet i butikk, slik jeg hadde sett for meg, så endte jeg opp på den andre siden i samme bransje, med å selge en rekke kjente merkevarer til butikkene. Jeg brenner for merkevarer!

– Butikk er med andre ord viktig for deg?

– Ja, kremmerånden ligger i meg. Jeg tasset jo etter min far i butikkene hans i mange år og så hvordan han jobbet. Jeg så at noen likte seg på kontoret eller på lageret, andre i butikken. For min far var det butikken og møtet med kundene som var drivkraften. Og det aller viktigste var lojale kunder.

Fakta: Livet på toppen - Kenneth Hamnes (46) Stilling: Konsernsjef i Arcus Lønn: 2,5 millioner kroner Omsetning: 2,5 milliarder kroner Antall ansatte: 417 Beste ledertips: Stå ikke i veien for de med energi, har riktig retning og som kan det de holder på med.

Dan P. Neegaard

– Det er blitt viktig for deg også?

– Ja, selv om en butikksjef i dag ikke kjører hjem til kunden med varer for å sørge for fornøyde kunder, slik min far gjorde, så er fornøyde kunder det viktigste. Som sjef i Arcus, «henger» jeg endel på Polet. Det er der merkevarene våre møter kundene og vi får se om kundene er fornøyde og lojale. Når jeg er på Vinmonopolet, ser jeg alltid på hvordan varene våre er plassert og hvordan selgerne der jobber.

– Du er fascinert av selgere. Er du en selger selv?

– Som sagt, kremmerånden ligger i meg, men jeg er mer en tilrettelegger. Det er alltid stort når jeg kommer ut for en skikkelig selger.

– Hva mener du?

– I Stabburet arrangerte vi et av de jevnlige salgsmøtene og jeg som ny salgssjef åpnet arrangementet. Jeg gjorde helt sikkert en grei presentasjon. Men så kom en av de beste selgerne og jeg forsto fort at dette var hans arena. Han hadde en unik evne til å få med seg folk og masse energi og kunnskap som motiverte folk på en helt annen måte enn jeg klarte. Etter det forsto jeg at her er det bare for meg å tre til side og la de som er best på jobben gjøre sin greie. Min jobb er å legge til rette for slike folk.

– Og det klarer du?

– Ja. Her er det om å gjøre ikke å stå i veien for dem som er dyktigere enn meg. Jeg kan bidra med å forsterke folks sterke sider.

– Blir du misunnelig?

– Alle vil vel ha litt Petter Stordalen i seg. Men min viktigste jobb er å finne ut hva folk er flinke på og coache dem for å få det beste ut av dem.

– Er det andre ledere du beundrer?

– Min far har alltid vært helten. Det er ikke mange som når opp til ham. Arbeidsmoralen og viktigtheten av lojale kunder har jeg tatt med fra ham.

– Du har vært flere ganger innom Orkla, Norges største merkevareselskap. Så ble du bedt om å ta over konkurrenten til Orklas Kims, snacksprodusenten Maarud. Hvordan var det å gå fra et stort, velorganisert selskap til en liten utfordrer?

– Følelsen var som å gå fra å kjøre en Volvo med en sterk motor, full av airbags på en fin bred vei, til en go-kart. I Maarud startet vi med å kjøre til Ikea, kjøpe kontormøbler og skru dem sammen selv. Vi var på dugnad. Eierne hadde kjøpt en merkevare og ansatt en rekke flinke folk. Det meste annet manglet.

Men vi var utfordreren, den lille aktøren som skulle utfordre den store.

Fakta: Selvangivelsen Antall timer søvn hver natt: 6 Antall reisedøgn hvert år: 40 Antall timer på jobb i uken: 55 Antall barn: 3 Ganger jeg lager middag i uken: 2 Antall alkoholenheter i uken: 5

– Hva fikk det frem hos deg?

– Det var dødskult. Jeg så fort at laget er større enn den enkelte spilleren. Vi skulle bli nummer en igjen, og det klarte vi. Vi jobbet hardt, vi jobbet sammen og for mange ble dette noe annet enn bare å gå på jobb.

– Og det mener du er viktig?

– Team som trives presterer alltid best. De har en grunnleggende tillit til hverandre. I Arcus har jeg ikke folk rundt meg som spør «hva skal vi gjøre nå». De vet hvor vi skal, og vi diskuterer mulighetene vi har. Jeg tror respekten for en direktørtittel kommer automatisk, men respekten for hvem du er, den må du fortjene – og da har folk lyst til å gjøre ting sammen med deg. Det er gøy.

– Hva gjør du når du skal slappe av?

– Når det roer seg sånn i 11-tiden på kvelden, da er en time trash-tv helt strålende. Da får jeg slappet av.

– Og favoritten?

– Paradise Hotel er et strålende konsept ... Jeg trenger litt tanketom underholdning.