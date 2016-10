London er Europas finansielle sentrum. Slik påvirkes City av Brexit-forhandlingene.

Det er en grå ettermiddag i Londons historiske finansdistrikt, City. Dresskledde menn og kvinner stresser til og fra jobb i de høye skyskraperne. Noen har allerede tatt kvelden, og står klare i baren på nærmeste pub, tilsynelatende upåvirket av at pundet har rast de siste ukene.

I City finner du mennesker fra alle verdens hjørner. Men med «hard» Brexit på bordet, kan jobbene til mange av dem stå på spill.

Craig Chant er konsulent i et britisk rekrutteringsfirma. Da Aftenposten møter ham i City, er han bekymret for hvordan Brexit vil påvirke firmaets tilgang til kompetanse utenfra.

– Mange av menneskene jeg jobber med daglig, er EU-borgere - ikke briter. Hvis Brexit-forhandlingene medfører begrensinger i den hittil frie flyten av arbeidskraft, blir det vanskelig for oss å hente inn internasjonal kompetanse, sier Chant.

– I London stemte flertallet for å bli i EU. Det henger nok sammen med at folk setter pris på det multikulturelle.

Turen går videre til Canary Wharf - hjem til noen av verdens største banker og noen av Europas høyeste skyskrapere. På puben All Bar One møter vi to IT-ansatte. De virker ikke særlig bekymret over ukens Brexit-diskusjoner, men vil være anonyme av hensyn til den multinasjonale bedriften de jobber for.

– Til tross for Brexit ser området ut til å utvikle seg enormt. Togene er fulle, nye industrier etablerer seg her, og området er stadig i utvikling. Ingenting tyder på at businessen i området vil roe ned med det første, sier en av dem.

– De fleste her håper på en «myk» Brexit. Men akkurat nå er det ikke så mye vi kan gjøre med saken. Vi kommer på jobb, gjør jobben vår og går hjem igjen. Det er «business as usual», legger den andre til.

Fakta: City of London London har vært et handelssenter siden romertiden og regnes som verdens hovedstad for valuthandel, ifølge Bloomberg. Konsulentoppdrag, finans, forsikring, juridiske og relaterte tjenester står for 12 prosent av britisk BNP og betaler mer i skatt enn noen annen sektor. Finansielle tjenester er blant Storbritannias største eksportvarer, og er nært knyttet til EU og resten av verdensmarkedet. Ifølge Financial Times står over 70.000 jobber i Storbritannias økonomi- og finanssektor på spill dersom forhandlingene ender i «hard» Brexit.

Sean Ryan

Usikkerher i finansdistriktene

Statsminister Theresa May har uttalt at hun ønsker å utløse artikkel 50 innen utgangen av mars 2017. Da kan britenes formelle utmeldingsforhandlinger tre i kraft. Mays visjon innebærer blant annet muligheten for å ofre Storbritannias tilgang til EUs indre marked til fordel for skjerpet kontroll over innvandring.

Dette er et av de mye omdiskuterte punktene ved «hard» Brexit, som nå møter krass kritikk fra landets politiske sirkler, finanseliter og rettsvesenet. Sistnevnte slo nylig fast at May ikke har rettslig grunnlag for å utløse artikkel 50 uten støtte fra parlamentet.

Aktørene i Londons finansdistrikter, City og Canary Wharf, er blant de berørte av de pågående Brexit-diskusjonene. Europas ubestridte, finansielle knutepunkt går en usikker fremtid i møte.

– Citys aktører burde være bekymret. Nå er det snakk om en «hard» Brexit, som åpner opp for at EU går til motangrep.

Dr. Swati Dhingra, handelsekspert ved Centre for Economic Performance, har forsket på de økonomiske konsekvensene ved Brexit. Hun tror det er grunn til bekymring.

– Selskaper i Londons finanssenter blir nødt til å tenke på hvordan nye tollbarrierer og restriksjoner på migrasjon vil påvirke næringen, sier hun til Aftenposten.

Sean Ryan

Ønsker tilgang til det indre markedet

Simon Moore, direktør for finansielle tjenester ved Konføderasjonen for Britisk Industri (CBI) i London, mener aktørene i byens finansdistrikter nå fokuserer på hvorvidt Brexit-forhandlingene vil ivareta tilgang til EUs indre marked via såkalt «passporting». CBI representerer 190.000 regionale, nasjonale og internasjonale bedrifter i Storbritannia.

– «Passporting» lar UK-regulerte finansinstitusjoner fritt distribuere sine tjenester i andre europeiske land. Et bortfall av disse rettighetene kan resultere i at institusjonene blir begrenset i sin evne til å betjene klienter og kunder i EU forøvrig, skriver Moore til Aftenposten.

– Det vil redusere tilbudet av, og tilgangen til, finansiering for europeiske bedrifter, og dermed deres evne til å vokse og generere skatteinntektene som finansierer velferdstilbudene vi alle nyter godt av, fortsetter han.

Mange venter også i spenning på å se hvordan EU-landene vil forholde seg til valutahandel med euro og euro-denominerte produkter via London, som pr. i dag er hovedsetet for slik handel.

Privat

Eurosonens alternativer

Selskaper som bruker storbyens finansdistrikter som senter for sin virksomhet, er siden folkeavstemningen i juni blitt tilbudt handelsavtaler i blant annet Dublin og Paris. Tyskland vurderer å implementere nye kostnadseffektive tiltak for å gjøre Frankfurt til en attraktiv finanshovedstad.

Flere finansielle institusjoner som opererer i City og Canary Wharf ønsker å fortsette handel innenfor EUs gunstige rammeverk. Da kan andre europeiske storbyer se attraktive ut.

– Tilgang til EUs indre marked kommer med en forventning om at samarbeidsland skal legge til rette for fri flyt av mennesker og arbeidskraft. Det er svært usannsynlig at EU vil gjøre et unntak fra denne regelen for Storbritannia, sier Dhingra.

Den amerikanske Wall Street-giganten Goldman Sachs er forberedt på å flytte nærmere 2000 ansatte ut av London dersom britiske myndigheter iverksetter «hard» Brexit, skriver The Times. Lederne for både JPMorgan Chase og Morgan Stanley sa nylig at relokasjon til New York er det mest aktuelle dersom Londons finanssenter mister posisjon.

Urolig pund skaper usikkerhet

Under oppholdet i Canary Wharf møter Aftenposten en erfaren regnskapsfører fra et ledende amerikansk revisjonsfirma. Han tviler på at Wall Street-aktørene vil flytte seg med det første.

– London er fortsatt i sentrum av det finansielle universet, og vil sannsynligvis forbli det i en god stund fremover – Brexit eller ikke, sier han under forutsetning om at navnet hans ikke nevnes i avisen.

Han forteller at det er mer snakk om det nå enn tidligere, men mener at lite har forandret seg i finansdistriktene etter folkeavstemningen.

– Resultatet av avstemningen har ennå ikke hatt den massive påvirkningen på økonomien som mange forutså. Men usikkerheten rundt datoer, hva dette vil bety for økonomien, og den store variasjonen i pundet bidrar nok til mer uro, fortsetter han.

Privat

– Vi er kun i akt én av et langt stykke

City er ikke bare et sentralt finansdistrikt. Det er også kjent for å ha betydelig politisk makt.

– Tilhengerne av Brexit argumenterte hele veien for å ivareta sikkerheten og omdømmet til City. Dette gjenspeiler den politiske og økonomiske makten som er bundet opp i distriktet, sier Dr. Dhingra.

Mye tyder på at distriktet vil fortsette å utøve makt og innflytelse i lang tid fremover, og det er forventet at City vil slå hardt tilbake mot Mays foreløpige forslag.

– Brexit-forhandlingene underbygger en dyptliggende konflikt mellom Westminster, demokratiets vugge, og City, finanssentrumet. City er klare for å legge stort press på myndighetene for å mykne tilnærmingen deres til Brexit, sier Jon McLeod, styreleder for finansielle forhold i PR-byrået Weber Shandwick.

Han mener at Londons finansdistrikt har mange fordeler, og at det er gode grunner til at det regnes som et sentrum i Europa.

– De opererer i en gunstig tidssone, har gode og lite korrupte domstoler, og ligger tett opp til byens kulturelle base. Dessuten tiltrekker området seg mange høyt utdannede mennesker.

– Men aktørene i City er mer bekymret nå enn de var i sommer. Og de er klare for kamp. Vi er kun i akt én av et langt stykke, og ingen vet hvordan plottet vil utarte seg, avslutter McLeod.

