Mæland fastholder tillit til DNB-styret

Mæland mener at den uavhengige granskingen av Luxembourg-filialens formidling av investeringer i skatteparadiset Seychellene har avdekket at «DNBs systemer for operativ gjennomføring av konsernets retningslinjer ikke har vært gode nok».

Bruddet er likevel ikke så alvorlig at hun ikke har tillit til styret:

– Basert på det jeg nå kjenner til, er det likevel ikke samlet avdekket så alvorlige svakheter ved styrets håndtering at det bryter med statens forventninger som eier, heter det i brevet.

«Jeg har fortsatt tillit til at styret vil ta lærdom av saken og sørge for de nødvendige tiltakene som skissert i styrets svar, gjennomføres og etterleves», skriver hun i svaret til kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Mæland skriver videre at hun ikke finner grunnlag for å kunne si «at styret ikke har gjennomført en ekstern gjennomgang av rimelig omfang».