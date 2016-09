Mæland svarer Stortinget: - Har tillit til DNB-styret etter Panama Papers

Da Aftenposten i april avslørte at DNB Luxembourg i en årrekke hjalp sine kunder inn i skatteparadis, kom Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité raskt på banen og krevde svar fra næringsminister Monica Mæland (H).

Staten er via Næringsdepartementet største aksjonær i DNB, og komiteen ville ha statsrådens synspunkt på om hun mener DNB har opptrådt i tråd med stortingsmeldingen om eierskap.

Mæland sendte sitt svar til komiteen fredag formiddag. Aftenposten har fått tilgang til brevet fra statsråden, der hun blant annet gjentar at DNB aldri skulle ha hjulpet sine kunder inn i skatteparadis.

Samtidig er hun tilfreds med DNB-styrets håndtering av saken.

«Basert på det jeg kjenner til kan jeg ikke se at det samlet sett er avdekket så alvorlige svakheter ved styrets håndtering av sine oppgaver at det bryter med de overordnede forventningene til styrets arbeid staten har som eier», skriver statsråden og konkluderer:

«Jeg har tillit til at styret vil ta lærdom av saken og sørger for at de nødvendige tiltakene [ ...] gjennomføres og etterleves».

Mæland: – Flere kritikkverdige forhold

Mæland sa i april at hun ville vente med å svare komiteen til advokatfirmaet Hjort hadde gjennomført sin granskning av DNB Luxembourg.

Granskingsrapporten kom for to uker siden, og i brevet til komiteen gjentar Mæland konklusjonen i rapporten, som blant annet sier at det på konsernnivå «var utarbeidet adekvate retningslinjer og rutiner».

«Det foreligger likevel flere kritikkverdige forhold i form av brudd på konsernretningslinjer. Det er alvorlig, og styret har det overordnede ansvar for dette. Det er beklagelig at slike forhold har funnet sted, men det er bra at det avdekkes. I likhet med styret mener jeg at dette foranlediger tiltak», skriver statsråden videre.

Visste ikke om Wærsteds rolle i Nordea-saken

Også Nordea ble avslørt i Panama Papers for å ha opprettet postboksselskaper i skatteparadis på vegne av sine kunder. Nåværende styreleder i Telenor, Gunn Wærsted, var konserndirektør i Nordea da banken hjalp kunder inn i skatteparadiser.

Kontrollkomiteen ville vite om næringsministeren vurderte Wærsteds rolle som tidligere konserndirektør i Nordea da hun ble utnevnt til styreleder for Telenor. Nordeas interne granskningsrapport om virksomheten i Luxembourg kom med kritikk av Wærsteds rolle.

I brevet til komiteen skriver Mæland at nominasjonskomiteen ikke visste om Wærsteds rolle i saken da hun ble valgt til styreleder i desember i fjor.

Nominasjonskomiteen har imidlertid foretatt «en vurdering» av saken i lys av medieoppslagene i vår.