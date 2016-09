Nav Hamar gått gjennom samtlige av de 450 som i dag mottar dagpenger i kommunen, skriver Hamar Arbeiderblad.

Meldekortene der de arbeidssøkende må fylle ut hvor mange timer han eller hun jobber er holdt opp mot det såkalte Aa-registeret som ble innført 1. januar 2015 hvor arbeidsgivere må innrapportere hvor mye hver enkelt ansatte jobber.

I 72 av de 450 sakene fant de ut at det ikke var samsvar mellom de to – at den arbeidssøkende hadde oppgitt mindre timer på sitt meldekort enn hva de i realiteten hadde jobbet.

I flere av tilfellene har de ikke oppgitt noen timer selv om de har arbeidet tilnærmet full stilling. I mange andre tilfeller har de oppgitt langt færre timer enn hva Aa-registeret viser.

Helmik S. Kristiansen, avdelingsleder på Nav Hamar, er klar på at Nav mener at det meste av dette er bevisst svindel.

– Vi har veldig gode informasjonsmøter for alle som melder seg som arbeidssøkende og mottar dagpenger. Når omfanget er av denne grad er vi rimelig sikre på at de aller fleste har gjort dette med vilje og viten, sier Kristiansen til avisen.

Han har ikke nøyaktig oversikt over hvor stort det totale svindelbeløpet, men han sier det dreier seg om et millionbeløp.