Analyseinstituttet Ipsos lager hvert år en omfattende omdømme-undersøkelse, der folk blir spurt om hvilke selskaper eller etater som de mener har det beste omdømmet.

I konkurransen for selskaper ble NRK nok en gang utropt som omdømme-vinnerne.

Fakta: Ipsos omdømmemåling Gjennomført av den norske avdelingen av det franske selskapet Ipsos. Målingene har pågått i 25 år og gjennomføres hvert år. I år har datainnsamlingen skjedd i perioden 24. april til 10. juni 2016. 1069 personer har deltatt i årets undersøkelse. Utvalget er representativt for befolkningen over 18 år.

I konkurransen blant etater er det heller ikke tvil om Meteorlogisk Institutts gullmedalje: Hele åtte av ti spurte, 81 prosent har et meget godt eller godt inntrykk av den statlige værtjenesten.

På pallen er også Mattilsynet med 75 prosent, mens Kripos er nummer tre med 75 prosent.

Gode varsler, populær nettjeneste

Men solen skinner altså nok en gang mest på Meteorologisk Institutt som vinner for 10. gang. Den helt enestående vinnerrekken er instituttets direktør, Anton Eliassen, svært stolt over og lover at det skal feires med bløtkake på mandag:

– Ja, dette er jo veldig oppmuntrende for oss. Det er nok et utslag av at vi er sentral i folks mediehverdag siden vi har værmelding på radio og tv flere ganger om dagen. Men vi må jo også ta dette som et uttrykk for at vi leverer en god vare som folk stoler på. Kvaliteten på værvarslene har blitt veldig gode med årene, sier Eliassen til Aftenposten.

Han trekker også frem nett-tjenesten Yr.no, som han mener er både en rask og pålitelig værtjeneste.

Instituttet har 400 ansatte, og Eliassen har vært dets sjef siden 2000. Dermed har han opplevd at det i hans sjefstid har vunnet omdømme-prisen hvert år siden 2006.

Også Kripos i medvind

– Jeg slutter i jobben ved nyttår, og synes jo dette er en fryktelig morsom ting å ta med seg ut herfra. Jeg har allerede sagt til min etterfølger at jeg satser på at han følger opp den gode trenden, sier Eliassen.

Også Kripos har fått styrket sitt omdømme, siden det i år er tre prosent flere enn i fjor som sier de har et positivt inntrykk av Kriminalpolitisentralen.

På de fem siste plassene i omdømmemålingens klasse for totalinntrykk finner vi Havforskningsinstituttet, Finansdepartementet, Kulturdepartementet, Riksantikvaren og Utdanningsdirektoratet.

Dette er listen over de 25 mest populære etatene i Ipsos’ 2016-kåring

1. Meteorologisk Institutt

2. Mattilsynet

3. Kripos

4. Forbrukerombudet

5. Politiet

6. Skatteetaten

7. Brønnøysundregistrene

8. Forbrukerrådet

9. Domstolene

10. Norges Bank

11. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU

12. PST (Politiets sikkerhetstjeneste)

13. Lånekassen

14. Statistisk Sentralbyrå

15. Arbeidstilsynet

16. Stortinget

17. Helsedirektoratet

18. Barneombudet

19. Datatilsynet

20. Utenriksdepartementet

21. Økokrim

22. Folkehelseinstituttet

23. Norges idrettshøgskole

24. Luftfartstilsynet

25. Riksmekleren

