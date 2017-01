Morten Hanssons godtebutikk får matgiganten Orkla til å reagere

– Det har vært et eventyr, sier sjefen for Maxgodis.se, Morten Hansson.

Selskapet har måttet bygge ut lokalene sine i Sverige for å ta unna for den økte norske godterihandelen.

På rekordtid har selskapet, som i praksis er enerådende på netthandel med godterier fra Sverige, bygd seg opp i det norske markedet.

– På årets første handledag i år pakket vi ned og sendte mer enn dobbelt så mye som på hele første måneden i fjor tilsammen. Veksten har vært formidabel. Så har vi også brukt mye tid og penger på å gjøre merkevaren vår kjent, sier Hansson til Aftenposten.

To tonn over grensen hver dag

Forretningsideen er basert på at Norge har et toll- og momsfritt beløp ved netthandel fra utlandet på under 350 kroner.

Varene bestilles på nett, blir pakket og fraktet fra lageret i Växjo i Sverige. De sendes med trailer hver dag, og ender opp på Langhus utenfor Oslo.

Derfra blir varene så distribuert videre til den enkelte mottager i Norge.

– Med de mengdene vi fraktet i fjor kjørte vi to tonn over grensen hver hverdag i gjennomsnitt. I år legger vi opp til en dobling. Det blir store kvanta. Vi driver med netthandel både i Norge og Sverige, men 70 prosent av omsetningen skjer mot Norge. Det er jo ikke rart, med det prisnivået vi har her i landet, sier Hansson, som i år håper på å passere 1000 tonn.

Omsetningen lå i fjor på rundt 30 millioner kroner.

Fakta: Toppselgerne Dette er de fem mest populære varene som nordmenn handler på nett fra Sverige: Coca-Cola M & M After Eight Capri Sun leskedrikk Mixlåda – smågodtblanding

Orkla

Orkla: - Skaper ulik konkurranse

Hos matvaregiganten Orkla, som eier godterikonkurrenten Nidar, er man svært misfornøyd med den voksende svenskeimporten, og mener at avgiftsfritaket skaper ulike konkurranseregler:

– Vi tåler godt internasjonal konkurranse og import, men da må det være like vilkår for oss som satser i Norge og betaler full avgift, og Maxgodis som utnytter et avgiftsfritt smutthull. Dette er egentlig veldig enkelt: Alle varer som er ment for det norske markedet burde betale de samme avgiftene, sier kommunikasjonsdirektør Robert Rønning i Orkla til Aftenposten.

Han feller følgende dom over det norske avgiftsfritaket:

– Dette er et eksempel på myndighetenes handlingslammelse når det gjelder å rette opp åpenbare svakheter i en avgift som vrir konkurransen, fremmer grensehandelen og reduserer antall norske arbeidsplasser.

Regjeringen fastholder fritak på alle varer

Orklas krav vinner ingen gjenklang hos regjeringen, som kontant avviser å røre grensen for avgiftsfritak (350 kroner). Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet sier:

– Hva slags varer folk bestiller, så lenge det er lovlige varer, ønsker vi ikke å regulere ut over dagens begrensning, som ikke tillater alkohol og tobakk, sier han.

Også i Maxgodis trekker man på skuldrene av kravet fra Orkla, og sier at målet er ligge på halve prisen i forhold til de samme varene i Norge:

– Momsen utgjør i dag 15 prosent på denne type produkter. Våre priser er så mye lavere enn norske priser at selv om reglene endres slik at vi må legge til 15 prosent, blir vi mye billigere uansett. Men dette er jo ikke noe tema pr. i dag, sier Hansson.

Maxgodis har kunder over hele landet, men det er kanskje ikke overraskende at fylker som Hordaland og Rogaland ligger på toppen, i og med at de ligger langt fra grensebutikkene. Det er ingen hemmelighet at nettopp godteri er en viktig varegruppe for de mange nordmenn som legger ut på grensehandeltur til Sverige.