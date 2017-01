Mulig salg av Telenor India

Den indiske mobiloperatøren Bharti Airtel vurderer å kjøpe Telenors India-virksomhet for 350 millioner dollar, skriver ET Now.

Med dagens valutakurs tilsvarer beløpet litt i overkant av tre milliarder norske kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Halvparten av forpliktelsene

Kilder sier til nyhetstjenesten at Bharti trolig vil ta over halvparten av Telenors India-forpliktelser og at Telenor bærer den resterende halvdelen.

Det betyr at Telenor må dekke halvparten av sine egne forpliktelser i forbindelse med et eventuelt salg. Avtalen ventes ifølge Economic Times å bli ferdigstilt innen utgangen av januar.

Vil ikke kommentere

Telenor sier til Aftenposten at selskapet av prinsipp aldri kommenterer på rykter eller spekulasjoner i markedet.

Telenor har ønsket å selge seg ut av India, og konsernsjef Sigve Brekke sa i fjor høst at selskapet skulle finne en løsning innen utgangen av 2016. Like før jul utsatte han fristen til ut 2017.

Telenors India-satsing er blitt en hodepine for selskapet, etter at de gikk inn i markedet i 2008. Den norske telegiganten kjøpte seg inn i lisensene for langt mer enn hva indiske selskapet Unitech hadde betalt.

I høst skal det ha vært forhandlinger mellom Telenor og konkurrenten Idea Cellular.

Telenoraksjen opp

Telenoraksjen fikk seg et oppsving etter Twittermeldingen i dag og er nå oppe i 131,90 kroner, opp 2,25 prosent.

Telenor skylder den indiske staten 2,5 milliarder kroner i lisensavgifter og har forpliktelser på rundt 2,2 milliarder kroner til finansinstitusjoner.

Har tapt 25 mrd. kroner

Telenor skal ifølge DN ha tapt 10,5 milliarder kroner på driften India siden oppstarten i 2009. Selskapet har investert mer enn 14 milliarder kroner. I Telenors regnskap er denne investeringen ifølge DN verdsatt til bare 300 millioner kroner.

Det betyr et samlet tap så langt på nesten 25 milliarder kroner i India. Telenor har varslet at det kan komme til å selge seg ut av India, noe som vil skje med betydelig tap.