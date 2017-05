NRK knyttet alle pengeoverføringer til Romania til «bakmenn»

NRK-dokumentaren «Lykkelandet» om de kriminelle bakmennene i tiggernettverket i Bergen har fått mye omtale.

Dokumentaren forteller at de rumenske bakmennene tjener millioner på tigging, prostitusjon og narkotikahandel. De overfører penger til Romania via byråer som er «utenfor banksystemet».

Deretter blir det opplyst at 100 millioner kroner er overført fra Bergen til Romania og over 700 millioner fra Norge til Romania de siste fem årene.

Skatteetatens valutaregister er NRKs kilde.

Tallene dekker totalen

Tallene i registeret dekker totale overføringer fra Norge og Bergen til Romania, både lovlig tjente penger og penger tjent på kriminalitet.

Registeret dekker overføringer gjort gjennom internasjonale pengebyråer som Western Union, MoneyGram og Ria. Overføringer gjennom bank er ikke inkludert.

– Hva forteller disse totaltallene om bakmennenes overføringer til Romania?

– Det vi vet er at det er store overføringer fra bakmenn til Romania og at dette for en stor del stammer fra kriminalitet, hovedsakelig prostitusjon, sier redaktør Odd Isungset i NRK Brennpunkt til Aftenposten.

– Hvorfor bruker dere tall som omfatter totale overføringer fra Norge?

– Vi har ikke grunnlag for å si hvor mye av dette som stammer fra organisert kriminalitet. Vi påstår heller ikke at de gjør det. Dette er de tallene vi kan finne i valutaregisteret, sier han.

Isungset fortsetter:

– Omtalen av tallene utgjorde omtrent ett minutt i dokumentaren, og vi har mange kilder som bekrefter at det nettverket vi omtaler overfører penger på denne måten. Vi har dessuten en rekke dommer fra flere byer som viser at store pengebeløp fra tiggernettverk overføres gjennom dette systemet.

NRK Brennpunkt har tidligere fått kritikk for at flere av bildene de antatte bakmennene har lagt ut på nettet ikke har tilknytning til saken.

Konsesjon fra hjemlandet

De store internasjonale pengebyråene har konsesjon i sine hjemland og tilsynet ligger der. Konsesjonen gir dem etter EØS-avtalen mulighet til å drive også i Norge uten særskilt konsesjon her. De står for det aller meste av overføringene ut av Norge.

De har store agentnettverk som typisk er kiosker, dagligvarebutikker og internettkafeer. Der kan pengeoverføringene gjennomføres.

I fjor overførte privatpersoner 170 millioner kroner fra Norge til Romania via pengebyråene. I de to årene før lå beløpene noe lavere.

Pengebyråene konkurrerer med bankene fordi de ofte har store nettverk av agenter nær folk både i avsenderlandet og i mottagerlandet. Overføringen skjer ofte svært raskt.

11.000 rumenere i jobb

Mange rumenere jobber i Norge. Statistisk sentralbyrås tall for rumenere i Norge er slik for 2016:

11.126 jobbet i Norge som bosatte her eller på korttidsopphold.

Det var 13.380 rumenske innvandrere, regnet eksklusive barn født av innvandrerforeldre.

I Bergen var det siste kvartal i fjor 1.053 rumenere registrert i Folkeregisteret. Av disse var 689 i jobb.

– I lys av antall rumenere i Norge, hvordan vurderer du da tallene fra valutaregisteret?

– Vi er klar av at det er en god del rumenere i ordinært arbeid i Norge. Det er ikke lett å få ordinært arbeid uten bankkonto. Vi antar at mange av disse bruker banken for å overføre penger til Romania, og at de dermed ikke er omfattet av tallene i valutaregisteret. Pengebyråene er dessuten mye dyrere enn å bruke banken, sier Isungset.

Fakta: Dette sier NRK i dokumentaren I dokumentaren sier fortellerstemmen, mens bildene av store seddelbunker glir over skjermen: «Vi begir oss hjemover, og lurer på hvor mye penger som egentlig går via nettverk fra Norge til Romania. I Bergen er det helg og vanlig aktivitet. Og bakmennene legger stadig ut nye pengebilder på nettet. De tjener millioner. Og overfører via pengebyrå, altså utenfor banksystemet. Bare fra Bergen er det sendt 100 millioner fra privatpersoner til privatpersoner i Romania de siste fem årene. På landsbasis er det ført ut over 700 millioner kroner. Tallene er hentet fra Valutaregisteret. Romania er det landet det overføres mest penger til i Europa, utenfor det offisielle banksystemet. Men mye går også ut helt i det skjulte.»

Dyrt å sende kontanter

Dokumentaren har en rekke bilder av stor seddelbunker og sladdede menn. Budskapet er at kriminaliteten i Bergen bygger på kontanter.

Forbrukerrådets nettportal Finansportalen.no viser priser på å overføre penger fra Norge til Romania.

For overføringer av kontanter er det bare pengebyråene MoneyGram og Western Union som ifølge nettportalen tilbyr overføringer til Romania.

Men det er dyrt. Portalen oppgir at totalkostnaden for å overføre 3000 kroner og 5000 kroner i kontanter til Romania ligger i området 7–13 prosent av beløpet.

Skal sjekke hvitvasking

Finanstilsynet skriver om pengebyråene i en e-post til Aftenposten: «Betalingsforetak er bl.a. underlagt hvitvaskingsloven og valutaregisterloven. De er pålagt å gjennomføre kundekontroll samsvarende med hvitvaskingslovens bestemmelser, og har rapporteringsplikt til Økokrim ved mistenkelige transaksjoner. De er i tillegg for grensekryssende transaksjoner rapporteringspliktige til valutaregisteret.»

– Hvor sannsynlig anser du det at kriminelle bakmenn sender kontanter gjennom pengebyråer som er strengt regulert og til en kostnad som tilsvarer 7–13 prosent av beløpet de sender?

– Vi vet gjennom spaning, kilder og opplysninger fra dommer og fra politisaker at store beløp blir sendt fra slike nettverk og ut av landet. Vi tror neppe at de som har rent mel i posen i form av en bankkonto vil velge en så dyr modell for pengeoverføringer. I tillegg er det vel god grunn til å tro at en del penger krysser landegrensene utenfor både bankene og byårene, for eksempel ved at kontanter blir ført fysisk ut av Norge, sier Brennpunkt-redaktør Isungset.