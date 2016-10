Nå er Bjerkes «spleiselag» over. Likevel kan du ikke forvente rentekutt.

– De ansatte må tåle at vi må drive mer effektivt, aksjonærene må tåle lavere utbytte, og kundene må leve med høyere marginer på lån – det vil si økt rente, sa DNB-sjef Rune Bjerke til Aftenposten i februar i 2013, der han ba eierne, kundene og ansatte om å bli med på et «spleiselag».

Dette såkalte «spleiselaget» har han fått kritikk for flere ganger tidligere.

Han har i ettertid sagt at han angrer på at han ba kundene bli med på et spleiselag.

Bakgrunnen for sitatet var egenkapitalkravet til bankene. Da DNB-sjefen la frem rapporten for tredje kvartal torsdag kunne han fortelle at målet var nådd.

– Det tallet vi legger frem i dag er «spot-on» ambisjonsnivået til Finanstilsynet, sier Bjerke til Aftenposten, like etter fremleggelsen.

Ifølge kvartalsrapporten har DNB en ren kjernekapital på 15,7 prosent.

Ingen løfter til kundene

Bjerke har likevel ikke noen løfter til kundene, som denne uken fikk beskjed om at flere gebyrer, blant annet på uttak i minibank, heves.

– Hvordan vil kundene merke at «spleiselaget» er over?

– Du får ikke meg til å bruke en metafor som jeg har sagt at jeg angrer på at jeg har brukt. Kundene skal merke at DNB leverer gode og konkurransedyktige tjenester.

– Du sa at kunder må tåle høyere rente. Vil det si at den blir lavere nå?

– Jeg kan ikke snakke om hva vi kommer til å gjøre med renten, av konkurranserettslig hensyn. Men jeg har sagt at vi sikter mot stabile volumvektede marginer, og med stabile volumvektede marginer vil rentespredningen være omtrent der den har vært, sier Bjerke.

Normaliserer utbyttet for eierne

Eierne skal derimot få normalisert utbyttet så raskt som mulig.

– Å normalisere utbyttet har vi definert som at vi skal betale ut omtrent 50 prosent av overskuddet etter skatt og tap.

Som en del av kostnadsbesparelser dette året har DNB så langt kuttet 500 ansatte som følge av nedleggelse av en rekke kontorer. Kostnadskuttene har medført at DNB har redusert driftskostnader med 240 millioner fra andre til tredje kvartal.

– Du ba ansatte om å bli med på spleiselaget. I dag sier du at dere i år har kuttet 500 ansatte. Hva vil du si til dem?

– Igjen så sier jeg at spleiselaget var en metafor jeg har angret på at jeg har brukt. Jeg vil ikke bruke metaforen i dag. Jeg vil si at kundene skal merke tipp topp konkurransedyktige produkter fremover, svarer Bjerke.

Lånetapet vil fortsette

Bakgrunnen for kuttene er at driftsresultatet til DNB har gått ned de siste kvartalene. Mens de i tredje kvartal i 2015 leverte et resultat på 6,4 milliarder kroner, er resultatet i år 4,1 milliarder for samme kvartal.

Resultatet til DNB har gått ned alle kvartalene i år, hvis man sammenligner det med det foregående.

Det er nedskrivninger på utlån til store bedriftskunder er den viktigste årsaken til resultatnedgangen i tredje kvartal. Dette vil også påvirke resultatene til banken fremover.

– Vi har sagt at vi forventer et lånetap i størrelsesorden på 18 milliarder for 2016, 2017 og 2018. I dette kvartalet hadde vi 2,2 milliarder i tap og nedskrivninger av tap, så hadde vi litt mer forrige kvartal. Det vil komme tap i kvartalene som kommer, men ingenting som gjør at vi skifter anslaget vi har gitt, sier han.

Lavere utlånsmarginer i personmarkedet får også noe av skylden for resultatnedgangen.

