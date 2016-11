Den kortere korridoren, som reduserer flytiden med en time hver vei, er gitt for Norwegians rute fra Oslo–Bangkok.

– Tillatelsen gjelder kun denne ene ruten, men vi håper selvsagt at det etter hvert skal komme en åpning for andre ruter til Asia også, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian til Aftenposten.

Tillatelsen fra russerne, som det danske luftfartsnettstedet Check-in.dk meldte om fredag, gjør at Norwegian ikke lenger behøver å ta den lange omveien sør for det russiske luftrommet for å komme til Bangkok.

LES OGSÅ: Kjos kutter til London når Ryanair satser på Oslo Lufthavn

Dansker og svensker må fly rundt

Rutene fra Stockholm og København til den thailandske hovedstaden må derimot fortsatt gå omveien utenom Russland.

Omveien gjør at Norwegian i dag har rundt en times tid lenger flytid enn det eneste direkterute-konkurrent på Oslo-ruten, Thai Airways, har.

Asia-selskapet har hele tiden hatt russernes godkjennelse for å gå gjennom deres korridorer, og dermed en konkurransefordel foran Norwegian for alle de som vektlegger kortest mulig flytid.

Sandaker-Nilsen vil ikke si noe om hva gjennombruddet for Oslo-ruten får å si for selskapets øvrige Bangkok-ruter, og selskapets videre satsing på Asia.

– Det eneste jeg kan si er at vi har mange planer på bordet om nye ruter østover, også med Oslo som utgangspunkt. Når vi planlegger nye ruter kommer vi til å følge det samme mønster som man har sett for vår omfattende USA-satsing, sier Sandaker-Nielsen.

LES OGSÅ: Nå storsatser Kjos på nye langruter

Strenge krav til mannskap

Det betyr at Oslo, og også de andre skandinaviske hovedstedene, kommer til å bli en del av en større satsing. Når Norwegian f.eks. har opprettet ruter fra trafikktunge strekninger som eksempelvis London–Los Angeles, har noen av ukens avganger blitt lagt til Oslo. Passasjergrunnlaget fra Gardermoen er alene ikke stor nok til å forsvare slike store ruteinvesteringer.

Det er en gammel bilateral avtale mellom de skandinaviske landene som har gjort at Norwegian, i motsetning til SAS, ikke har hatt lov til å fly over Russland.

Russerne har bl.a. krevd at mannskapet om bord skal være av samme nasjonalitet som flyet. Det har ikke vært aktuelt for Norwegian.

De skandinaviske regjeringene har lenge drevet forhandlinger med Russland for å få endret dagens avtale slik at Norwegian kan benytte seg av den såkalte Sibir-korridoren på nye ruter fra Europa til Asia.