Se på denne historiske rekken med kvinnelige arbeidslivstopper: For første gang leder fire kvinner de største norske arbeidstagerorganisasjonene. Samtidig er fire kvinner deres motparter som ledere i de største arbeidsgiverorganisasjonene.

Torsdag valgte Akademikerne ny leder. Da overtok Kari Sollien (46) lederklubben etter Knut Aarbakke.

Dermed er kvinnedominansen total blant de åtte største organisasjonene i arbeidslivet.

Fra menn i industrien til kvinner i offentlig sektor

– Denne utviklingen i arbeidstagerorganisasjonene har dels med å gjøre at fagbevegelsen over tid har fått mange flere kvinner som medlemmer, sier forsker Kristine Nergaard i Fafo til Aftenposten.

Mens LO opprinnelig var en mannsbastion der hovedtyngden av medlemmene kom fra industrien, er i dag en økende andel av medlemsmassen fra offentlig sektor.

– I mange, mange år lå det litt i kortene at LO-lederen måtte komme fra industrien, og der jobbet det flest menn. Da Gerd-Liv Valla ble LOs første kvinnelige leder i 2001, var det like spesielt at den nye LO-lederen kom fra offentlig sektor som at hun var en kvinne, påpeker Nergaard.

Over halvparten av LO-medlemmene er i dag kvinner:

– Et tegn på at verden går fremover

Forskeren tror dagens kvinnelige lederrekke også delvis er et resultat av en bevisst likestillingssatsing – samt en dose tilfeldighet.

Om den kvinnelige lederkvartetten i arbeidsgiverorganisasjonene sier Nergaard følgende:

– Dette er et tegn på at verden går fremover og at den er gått raskere fremover når det gjelder organisasjoner og forvaltning enn i toppledelsen i private bedrifter. Der er det fortsatt en del som henger igjen.

Møter flere mektige kvinner i kontaktutvalget

Som kjent er statsministeren, finansministeren og arbeidsministeren i Norge kvinner.

Når lederne for arbeidsgiverne og arbeidstagerne to ganger i året møter i Regjeringens kontaktutvalg, er statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp) og arbeidsminister Anniken Hauglie (H) dermed blant de mektige kvinnene de møter.

I 2014 samlet Aftenposten statsministeren, finansministeren, LO-lederen og NHO-lederen til en samtale om kjønnsroller, makt og likestilling.

– Balansen blir godt ivaretatt

Nyvalgt leder i Akademikerne Kari Sollien tror ikke det har så stor betydning om en arbeidslivsorganisasjon ledes av en kvinne eller en mann i dagens samfunn.

– Generelt er det bra med en blanding av menn og kvinner i sentrale stillinger. Men det er rikelig med menn i sentrale posisjoner både på arbeidsgiversiden og arbeidstagersiden, så jeg tror balansen blir godt ivaretatt, sier Sollien til Aftenposten.

Kjønnsubalansen innenfor en del områder i akademia vil være et sentralt tema å ta tak i for henne som leder ny leder i Akademikerne.

– Vi vil blant annet jobbe for å få flere jenter til å velge realfag, sier Sollien.